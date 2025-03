Hoa lê rừng Tây Bắc ngập thị trường, giá tiền triệu vẫn hút người mua

Anh Hoàng Nam (tiểu thương bán hoa tại Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ, giá hoa lê rừng năm nay nhìn chung cao hơn so với năm ngoái, do ảnh hưởng của thiên tai cộng thêm chi phí vận chuyển tăng cao nên giá nhập cũng tăng theo. Những năm gần đây do nhu cầu của người dân lớn nên việc khai thác quá mức dẫn đến số lượng cành lê đẹp, cổ thụ, rêu phong không còn nhiều.