Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 12/8/2025

Thứ ba, 16:11 12/08/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 12/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 11/8/2025Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 11/8/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 11/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Chia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt NamChia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt Nam

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá gần 345 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 12/8/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, kết quả xổ số thứ Ba ngày 12/8/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Quảng Ninh - XSQN, Bạc Liêu - XSBL, Bến Tre - XSBTR, Vũng Tàu - XSVT, Đắk Lắk - XSDLK, Quảng Nam - XSQNA.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Ba ngày 12/8/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Nam - 12/8/2025
Thứ BaBến TreVũng TàuBạc Liêu

12/8/2025

L: K32-T08

L: 8B

L: T8-K2

Giải đặc biệt

351261

886877

457479

Giải nhất

56224

14110

45129

Giải nhì

21432

18406

08172

Giải ba

55504

38455

74930

73580

07093

12932

Giải tư

40502

55661

51890

33765

98904

56406

93954

94429

90106

41849

81190

18477

28692

00316

17664

36294

02682

35114

04030

77742

18859

Giải năm

5869

9123

1344

Giải sáu

5913

8762

5452

3787

1183

6748

7600

9216

1623

Giải bảy

260

526

179

Giải tám

88

63

81

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Ba ngày 12/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 12/8/2025
Thứ BaĐắk LắkQuảng Nam

12/8/2025

XSDLK

XSQNM

Giải đặc biệt


Giải nhất


Giải nhì


Giải ba


Giải tư


Giải năm


Giải sáu


Giải bảy


Giải tám

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Ba ngày 12/8/2025 có kết quả như sau: 

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THứ BA NGÀY 12/8/2025

Quảng Ninh - Ký hiệu Đặc Biệt: 

ĐB


Giải 1


Giải 2


Giải 3



Giải 4
Giải 5



Giải 6


Giải 7


XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Ba ngày 12/8/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BA NGÀY 12/8/2025








Giá trị Jackpot 1:  đồng

Giá trị Jackpot 2:  đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)

Jackpot 1

O O O O O O

0


Jackpot 2

O O O O O | O



Giải Nhất

O O O O O


40.000.000

Giải Nhì

O O O O 


500.000

Giải Ba

O O O 


50.000

Chọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồngChọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồng

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Người đàn ông trúng gần 130 tỷ đồng Vietlott chia sẻ cách chọn bộ số giúp cuộc đời bước sang trang mớiNgười đàn ông trúng gần 130 tỷ đồng Vietlott chia sẻ cách chọn bộ số giúp cuộc đời bước sang trang mới

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá gần 130 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Hồng Thủy
Top