Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 12/8/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 12/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 12/8/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?
Theo đó, kết quả xổ số thứ Ba ngày 12/8/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Quảng Ninh - XSQN, Bạc Liêu - XSBL, Bến Tre - XSBTR, Vũng Tàu - XSVT, Đắk Lắk - XSDLK, Quảng Nam - XSQNA.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Ba ngày 12/8/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Ba
|Bến Tre
|Vũng Tàu
|Bạc Liêu
12/8/2025
L: K32-T08
L: 8B
L: T8-K2
|Giải đặc biệt
351261
886877
457479
|Giải nhất
56224
14110
45129
|Giải nhì
21432
18406
08172
|Giải ba
55504
38455
74930
73580
07093
12932
|Giải tư
40502
55661
51890
33765
98904
56406
93954
94429
90106
41849
81190
18477
28692
00316
17664
36294
02682
35114
04030
77742
18859
|Giải năm
5869
9123
1344
|Giải sáu
5913
8762
5452
3787
1183
6748
7600
9216
1623
|Giải bảy
260
526
179
|Giải tám
88
63
81
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Ba ngày 12/8/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Ba
|Đắk Lắk
|Quảng Nam
12/8/2025
XSDLK
XSQNM
|Giải đặc biệt
|Giải nhất
|Giải nhì
|Giải ba
|Giải tư
|Giải năm
|Giải sáu
|Giải bảy
|Giải tám
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Ba ngày 12/8/2025 có kết quả như sau:
Quảng Ninh - Ký hiệu Đặc Biệt:
|ĐB
|Giải 1
|Giải 2
|Giải 3
|Giải 4
|Giải 5
|Giải 6
|Giải 7
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Xổ số Vietlott hôm nay thứ Ba ngày 12/8/2025 có kết quả như sau:
Giá trị Jackpot 1: đồng
Giá trị Jackpot 2: đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
0
Jackpot 2
|O O O O O | O
Giải Nhất
O O O O O
40.000.000
Giải Nhì
O O O O
500.000
Giải Ba
O O O
50.000
