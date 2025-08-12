Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 11/8/2025 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 11/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 12/8/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, kết quả xổ số thứ Ba ngày 12/8/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Quảng Ninh - XSQN, Bạc Liêu - XSBL, Bến Tre - XSBTR, Vũng Tàu - XSVT, Đắk Lắk - XSDLK, Quảng Nam - XSQNA.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Ba ngày 12/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 12/8/2025

Thứ Ba Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu 12/8/2025 L: K32-T08 L: 8B L: T8-K2 Giải đặc biệt 351261 886877 457479 Giải nhất 56224 14110 45129 Giải nhì 21432 18406 08172 Giải ba 55504 38455 74930 73580 07093 12932 Giải tư 40502 55661 51890 33765 98904 56406 93954 94429 90106 41849 81190 18477 28692 00316 17664 36294 02682 35114 04030 77742 18859 Giải năm 5869 9123 1344 Giải sáu 5913 8762 5452 3787 1183 6748 7600 9216 1623 Giải bảy 260 526 179 Giải tám 88 63 81

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Ba ngày 12/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 12/8/2025

Thứ Ba Đắk Lắk Quảng Nam 12/8/2025 XSDLK XSQNM Giải đặc biệt

Giải nhất

Giải nhì

Giải ba

Giải tư

Giải năm

Giải sáu

Giải bảy

Giải tám





KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc



Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Ba ngày 12/8/2025 có kết quả như sau:

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THứ BA NGÀY 12/8/2025 Quảng Ninh - Ký hiệu Đặc Biệt: ĐB

Giải 1

Giải 2

Giải 3



Giải 4

Giải 5



Giải 6

Giải 7



XS Vietlott - Xổ số Vietlott



Xổ số Vietlott hôm nay thứ Ba ngày 12/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BA NGÀY 12/8/2025



























Giá trị Jackpot 1: đồng Giá trị Jackpot 2: đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot 1 O O O O O O 0

Jackpot 2 O O O O O | O



Giải Nhất O O O O O

40.000.000 Giải Nhì O O O O

500.000 Giải Ba O O O

50.000

