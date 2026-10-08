Bắc Ninh: 2 người tử vong sau va chạm giữa xe đầu kéo và xe mô tô

Theo thông tin từ Công an TP Bắc Ninh, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21h40 phút ngày 24/9/2026 tại khu vực Km 18+300 tỉnh lộ 276, thuộc địa phận tổ dân phố Thanh Hoài, phường Trí Quả, thành phố Bắc Ninh.

Vào thời điểm trên, ông N.V.T. (sinh năm 1977, trú tại thôn Đồng Hải, xã Hà Bắc, TP. Hải Phòng) điều khiển xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 15C-099.xx kéo theo rơ-mooc biển kiểm soát 15R-038.xx, di chuyển theo hướng từ cầu Kình Dương Vương đi Quốc lộ 17.

Vụ tai nạn xảy ra tại khu vực Km 18+300 tỉnh lộ 276, thuộc địa phận phường Trí Quả, thành phố Bắc Ninh. Ảnh: Công an TP Bắc Ninh

Khi đến địa điểm trên, phương tiện này đã xảy ra va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 24AB-028.xx do anh T.S.D. (sinh năm 2005) điều khiển, chở theo anh T.S.T. (sinh năm 2000), cả hai cùng trú tại xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe mô tô đang di chuyển theo hướng ngược lại (hướng từ Tam Á đi cầu Kình Dương Vương).

Cú va chạm mạnh khiến hai người ngồi trên xe mô tô là anh T.S.D. và anh T.S.T. tử vong tại chỗ. Cả hai phương tiện liên quan đến vụ tai nạn đều bị hư hỏng nặng phần đầu và thân xe.

Toàn cảnh hiện trường. Ảnh: Công an TP Bắc Ninh

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ tai nạn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ và triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.