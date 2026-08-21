Hơn 80 tỷ đồng doanh thu không khai thuế, nữ chủ hộ kinh doanh ở Ninh Bình vướng vòng lao lý

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Ngày 21/8, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Thị Nga (SN 1992, trú tại thôn Trai Bơ, xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình) về hành vi “Trốn thuế”, quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện hộ kinh doanh Trần Thị Nga, có địa chỉ tại thôn Trai Bơ, xã Nam Trực, kinh doanh mặt hàng thiết bị vệ sinh có dấu hiệu che giấu doanh thu để trốn thuế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình thi hành Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trần Thị Nga - (ảnh CANB).

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, từ tháng 1 đến tháng 9/2025, hộ kinh doanh Trần Thị Nga phát sinh doanh thu hơn 80 tỷ đồng nhưng không nộp hồ sơ khai thuế theo quy định. Hành vi này dẫn đến số tiền thất thu về thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phải nộp hơn 1 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

