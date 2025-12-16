Bắc Ninh: Xử lý nhiều trường hợp lái tàu 'lướt trên sông như lướt trên mây'

Trong đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát theo chỉ đạo của Cục CSGT, lực lượng Cảnh sát đường thủy Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời "kéo mây xuống thấp", đưa những chuyến tàu lướt trong men say tỉnh táo lại trước pháp luật.

Cụ thể, ngày 11/12, ông Trần Hữu P (SN 1984) bị xử phạt 31 triệu đồng vì vừa điều khiển phương tiện thủy không có chứng chỉ chuyên môn, vừa có nồng độ cồn vượt mức cao nhất trên 0,4mg/l khí thở.

Theo lực lượng CSGT, tàu thì vẫn chạy, nhưng người lái đã không còn "đứng trên sông" mà như đang lơ lửng giữa mây mù.

Lực lượng CSGT đường thủy Bắc Ninh xử lý trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường thủy.

Cùng ngày, ông Trần Hữu B (SN 1977) cũng bị xử phạt 7,6 triệu đồng do có nồng độ cồn trong hơi thở và sử dụng chứng chỉ chuyên môn không phù hợp. Lái tàu trong trạng thái nửa tỉnh nửa say, đó không phải là lướt êm, mà là đánh cược an toàn của chính mình và người khác.

Từ ngày 20/10 đến nay, lực lượng CSGT đường thủy Bắc Ninh đã tổ chức gần 140 ca tuần tra, kiểm soát hơn 160 trường hợp, xử phạt hơn 30 trường hợp, thu nộp trên 100 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu xoay quanh chở hàng quá mớn nước, giấy tờ hết hiệu lực, chứng chỉ chuyên môn không đúng và nồng độ cồn.

Song song với xử lý nghiêm, lực lượng Cảnh sát đường thủy Bắc Ninh còn đẩy mạnh tuyên truyền, phát hơn 552 tờ rơi, nhắc nhở người điều khiển phương tiện, chủ bến bãi.