Bác sĩ cảnh báo những nguy hiểm với trẻ em khi gặp tai nạn do pháo nổ tự chế

Vào dịp giáp Tết Nguyên đán, tại một số tỉnh, thành số ca nhập viện do pháo nổ tự chế càng tăng, trong tình trạng chấn thương nặng, thậm chí đã có trường hợp tử vong. Cụ thể, từ giữa tháng 12/2024 đến giữa tháng 1/2025, Bệnh viên đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận điều trị cho 07 ca bệnh nhi từ 0 - 14 tuổi bị tai nạn liên quan đến pháo nổ.

Hầu hết bệnh nhi đều khai báo nguyên nhân bị thương từ việc tò mò tự tìm kiếm các vật liệu nổ trên mạng hoặc qua giới thiệu của bạn bè để mua; sau đó làm theo cách hướng dẫn chế tạo pháo từ nguồn internet. Hậu quả là các vụ nổ pháo tự chế dẫn đến thương tích cho các em.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa qua cũng đã tiếp nhận trường hợp bệnh nhân nam 12 tuổi, ở huyện Cao Lộc vào viện trong tình trạng sốc chấn thương, dập nát bàn tay trái, bỏng cháy đen vùng đùi, cẳng chân, bộ phận sinh dục do nổ mìn tự chế. Theo lời kể của gia đình, bệnh nhân đặt mua mìn tự chế trên mạng, khi đang chơi thì mìn phát nổ. Do tình trạng bệnh nhân chấn thương rất nặng nên đã được chuyển tuyến trên điều trị.

Đã có trường hợp tử vong do pháo tự chế. Ngày 20/1, nam sinh Đ.M.A (17 tuổi) ở TP. Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) được người dân địa phương phát hiện trong tình trạng bị bỏng nặng, thương tích đầy người, nằm bất động trên nền nhà sau tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, người dân đã đưa A đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nhưng do vết thương nặng, Đ.M.A đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu do em A đã tự mua hóa chất về chế tạo pháo ở nhà và pháo phát nổ dẫn đến vụ tai nạn.

Nạn nhân của pháo nổ tự chế nằm điều trị tại bệnh viện vì bị đa chấn thương nặng. Ảnh BVCC

Tại Khoa Mắt của Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh), hàng năm vào dịp cận Tết thường tiếp nhận nhiều trường hợp mà phần lớn ở lứa tuổi học sinh bị tai nạn do nổ pháo tự chế.

Các trường hợp nhập viện nhẹ thì có các vết thương bàn tay, chấn thương vùng mặt cổ và một số có chấn thương về mắt như vết thương phần mềm mi mắt, nặng hơn là các chấn thương đụng dập nhãn cầu, vết thương xuyên nhãn cầu, dị vật nội nhãn gây nhìn mờ, thậm chí mất thị lực. Rất nhiều trường hợp tai nạn pháo nổ nặng, liên quan đến nhiều nhiều chuyên khoa, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng.

Ảnh hưởng từ pháo tự chế là khá nghiêm trọng, do tiếp xúc gần nên khi hóa chất phát nổ, nạn nhân dễ bị các tổn thương nặng ở vùng mặt, mắt, tay, cổ, ngực... có thể dẫn đến suy hô hấp. Vết bỏng nặng có thể lại những di chứng nặng nề về thẩm mỹ, nặng hơn là ảnh hưởng tới cơ, xương và các chức năng khác của cơ thể. Thậm chí, nếu vụ nổ lớn còn gây đa chấn thương sọ não, ngực, bụng, gãy xương tay, chân...

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cảnh báo, khi gặp tai nạn về pháo nổ nên đến cơ sở y tế gần nhất để được sơ cứu kịp thời, các tai nạn liên quan đến mắt cần được khám chuyên khoa để được điều trị tối ưu nhất, hạn chế những nguy cơ biến chứng.

Tết Nguyên Đán đang đến gần, vì sự an toàn của mỗi người dân, đặc biệt là các bạn học sinh: Tuyệt đối không mua, bán, tàng trữ, chế tạo, sử dụng pháo nổ dưới mọi hình thức. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe cũng như tình hình ANTT tại địa phương.

