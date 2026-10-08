Bác sĩ chỉ rõ sự thật về câu nói 'một quả cà bằng ba thang thuốc'
GĐXH - "Một quả cà, ba thang thuốc" là câu nói được truyền miệng từ lâu, khiến không ít người lo ngại rằng cà, đặc biệt là cà muối, có thể gây độc, phải uống đến ba thang thuốc.
Thực tế, bản thân quả cà không phải thực phẩm có độc tính và không thể vì câu nói dân gian này mà kết luận ăn cà là có hại cho sức khỏe. Cà tím, cà pháo và nhiều loại cà khác vẫn là những thực phẩm có thể sử dụng trong chế độ ăn uống.
Theo PGS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội trả lời trên VnExpress thì vấn đề ở cách chế biến, thời gian muối và lượng cà muối được ăn. Cà muối xổi ăn giòn, ngon miệng song có thể tiềm ẩn nguy cơ bởi trong những ngày đầu của quá trình muối, nitrat tự nhiên có trong rau quả có thể được chuyển hóa thành nitrit dưới tác động của vi sinh vật.
Vì vậy, cà vừa mới muối, chưa trải qua quá trình lên men đầy đủ có thể có hàm lượng nitrit cao, có thể gây độc. Khi quá trình lên men diễn ra ổn định, môi trường trong hũ cà thay đổi, cà dần chuyển sang trạng thái chua và hàm lượng nitrit thường có xu hướng giảm theo thời gian. Tuy nhiên, mức độ thay đổi còn phụ thuộc vào nguyên liệu, nồng độ muối, nhiệt độ, vệ sinh và điều kiện lên men.
Mọi người không nên ăn cà khi còn xanh, mới muối hoặc chưa lên men ổn định. Người dùng nên chờ cà đạt độ chín và độ chua phù hợp, đồng thời bảo đảm quá trình muối được thực hiện trong điều kiện vệ sinh.
Ngoài ra, thông tin trên VOV cho hay, cà muối thường chứa khá nhiều muối. Ăn một lượng nhỏ cà muối trong bữa ăn không đồng nghĩa với việc sẽ nhiễm độc, nhưng nếu ăn thường xuyên và ăn nhiều đồ muối mặn, tổng lượng muối đưa vào cơ thể có thể tăng đáng kể. Đây mới là điểm cần đặc biệt lưu ý ở những gia đình có thói quen ăn cà muối hàng ngày. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị người trưởng thành nên giới hạn lượng muối ăn vào ở mức dưới 5 g/ngày.
Nhìn chung, mỗi bữa chỉ nên ăn khoảng 3-4 quả cà muối, không nên ăn thường xuyên với số lượng lớn. Nên ăn đa dạng thực phẩm với đầy đủ 4 nhóm dưỡng chất. Với những người cần hạn chế muối càng nên kiểm soát lượng cà muối trong bữa ăn.
Dưới đây là những gợi ý món ngon với cà, giúp bạn đổi bữa trên mâm cơm nhà.
Món ngon với quả cà
Đăng nhập để tham gia bình luận
Thông báo
Cùng chuyên mục
Gia đình nào đang dùng máy xay sinh tố, cần đặc biệt lưu ý 6 điều nàyĂn -
GĐXH - Máy xay sinh tố là thiết bị quen thuộc trong nhiều căn bếp. Tuy nhiên, càng dùng thường xuyên, người dùng càng dễ hình thành những thói quen tưởng vô hại: xay xong chỉ tráng qua cối, dùng chung cối cho thực phẩm sống và thực phẩm ăn ngay, để sinh tố trong cối hàng giờ hoặc cho nguyên liệu nóng vào máy mà không đọc hướng dẫn.
Nhà còn đúng ít thịt băm, tôi thử kết hợp với thứ này và có ngay món ăn lạ miệng, cực tốn cơmĂn -
Thịt băm béo thơm kết hợp với sung khiến món ăn vừa lạ miệng vừa cực kỳ đưa cơm.
Sau tuổi 40, bữa tối nên bớt 5 món này: Nhiều người vẫn ăn vì nghĩ 'không sao'Ăn -
GĐXH - Bước qua tuổi 40, nhiều người bắt đầu nhận thấy cơ thể không còn “dễ tính” như trước. Một bữa ăn nhiều dầu mỡ có thể khiến bụng nặng nề, vài tháng ăn uống thoải mái có thể khiến cân nặng tăng dần, trong khi các chỉ số đường huyết, cholesterol hoặc huyết áp cũng cần được quan tâm hơn.
Tháng Mười đã đến, dùng 4 loại "rau vàng" không chứa thuốc trừ sâu này để nấu các món ăn tươi ngon, bổ dưỡngĂn -
4 loại rau này đều là rau theo mùa, giá cả phải chăng và nhìn chung không chứa thuốc trừ sâu. Hãy chế biến chúng theo nhiều cách khác nhau, và bạn sẽ có một bữa ăn khác nhau mỗi ngày.
Bữa cơm không màn hình: Đừng để người thân cô đơn ngay bên mâm cơm gia đìnhĂn -
GĐXH - Bữa cơm gia đình từng là khoảng thời gian để mọi người ngồi lại, trò chuyện và chia sẻ những chuyện nhỏ trong ngày. Nhưng khi điện thoại xuất hiện ngày càng nhiều trên bàn ăn, một nghịch lý đang diễn ra: Cả nhà vẫn cùng ngồi một mâm, nhưng mỗi người lại chìm trong một thế giới riêng.
Làm điều này ngay sau khi ăn sẽ khiến mỡ máu tăng vọt, hãy cẩn trọng!Ăn -
GĐXH - Ăn tối xong nằm dài trên sofa, xem điện thoại hoặc ngồi hàng giờ trước màn hình là thói quen rất nhiều người mắc phải. Một lần như vậy không khiến mỡ máu “tăng vọt”, nhưng nếu đi kèm chế độ ăn dư năng lượng và lối sống ít vận động, đây lại là kiểu sinh hoạt không có lợi cho chuyển hóa lipid về lâu dài.
Ngỡ ngàng với 5 cách dùng nước dưa muối ít người biếtĂn -
GĐXH - Sau khi ăn hết dưa cải, dưa leo hoặc một số loại rau củ muối chua, nhiều người thường đổ phần nước ngâm đi. Tuy nhiên, nếu mẻ dưa được lên men đúng cách và còn đảm bảo chất lượng, phần nước này có thể tận dụng để ướp thịt, pha sốt hoặc làm tăng vị chua mặn cho món ăn.
Đừng xào gan heo nữa, làm thế này hương vị nổi bật, thơm ngon khiến bạn muốn ăn mãi không thôiĂn -
Gan heo chế biến theo cách này mềm và giòn, được ướp trong nước sốt đặc biệt để có hương vị tuyệt vời nhất, và hoàn toàn không có mùi tanh. Bạn sẽ muốn ăn mãi không thôi!
Ăn tối sau 20h, 5 món nên tránh nếu không muốn ảnh hưởng giấc ngủ và cân nặngĂn -
GĐXH - Sau 20h mới ăn tối không còn là chuyện hiếm, nhất là với những người làm việc về muộn, đi làm thêm hoặc có lịch sinh hoạt thất thường. Trong hoàn cảnh này, điều quan trọng không phải là cố nhịn đói chỉ vì đã qua một mốc giờ nhất định, mà là ăn món gì, ăn bao nhiêu và cách thời điểm đi ngủ bao lâu.
7 mâm cơm gia đình thúc đẩy chiều cao cho conĂn -
GĐXH - "Mùa hè năm nay trôi qua thật nhanh. Những ngày các con được nghỉ học cũng là khoảng thời gian cả gia đình có nhiều bữa cơm bên nhau hơn. Buổi trưa, ba bố con thường ăn uống đơn giản vì mẹ vẫn đi làm. Đến chiều tan sở, mình lại ghé chợ, lựa vài món tươi ngon, có món bố thích, có món các con yêu thích rồi về vào bếp".