Gia đình nào đang dùng máy xay sinh tố, cần đặc biệt lưu ý 6 điều này

Những lỗi này không nhất thiết lập tức gây ra vấn đề, nhưng có thể làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn, nhiễm chéo hoặc tai nạn khi sử dụng. Dưới đây là 6 điều nên tránh.

6 lưu ý khi sử dụng máy xay sinh tố

1. Chỉ tráng cối bằng nước, bỏ qua lưỡi dao và gioăng

Đây là một trong những lỗi dễ gặp nhất. Cặn trái cây, rau củ, sữa, thịt hoặc các nguyên liệu khác có thể mắc ở đáy cối, quanh cụm lưỡi dao, gioăng cao su và những khe nhỏ. Nếu không được làm sạch, phần cặn này có thể trở thành nguồn gây nhiễm bẩn cho lần sử dụng tiếp theo.

Đặc biệt, nếu máy từng xay thực phẩm sống rồi được dùng tiếp để xay thực phẩm ăn ngay, nguy cơ nhiễm chéo càng đáng lưu ý. USDA khuyến cáo vi khuẩn từ thịt, gia cầm, hải sản sống có thể truyền sang thực phẩm ăn ngay thông qua dụng cụ, bề mặt và thiết bị nếu không được vệ sinh đúng cách.

Sau khi sử dụng, nên làm sạch cối, nắp, gioăng và các bộ phận có thể tháo rời theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. Không nên để cặn thực phẩm khô lại trong cối rồi mới vệ sinh.

2. Dùng chung cối cho đồ sống và thực phẩm ăn ngay mà không làm sạch kỹ

Xay thịt, cá, hải sản sống rồi lập tức dùng chiếc cối đó để xay sinh tố hoặc thực phẩm ăn ngay là thói quen cần tránh.

Vấn đề nằm ở nhiễm chéo, chứ không phải chiếc cối tự nhiên trở thành “ổ vi khuẩn” sau một lần sử dụng. Nếu nước thịt hoặc dịch từ thực phẩm sống còn sót lại trên lưỡi dao, gioăng hoặc thành cối, vi khuẩn có thể truyền sang thực phẩm không qua bước nấu chín.

VTC New dẫn lời khuyến cáo từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) cho hay các dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm sống cần được rửa bằng nước nóng và xà phòng trước khi sử dụng cho thực phẩm ăn ngay.

Nếu gia đình thường xuyên xay thực phẩm sống, có thể cân nhắc dùng cối riêng. Với mọi trường hợp, hãy ưu tiên hướng dẫn vệ sinh của nhà sản xuất thay vì tự ý ngâm cối trong nước sôi hoặc dung dịch sát khuẩn nếu tài liệu hướng dẫn không cho phép.

3. Cho thực phẩm quá nóng vào cối kín

Đây là lỗi liên quan trực tiếp đến nguy cơ bỏng. Thực phẩm nóng có thể tạo hơi nước và làm tăng áp suất trong cối. Khi mở nắp hoặc khởi động máy, hơi nóng và chất lỏng có thể bắn ra ngoài. Hơi nước hoặc chất lỏng nóng có thể gây bỏng khi xay nguyên liệu nóng; một số loại cối nhỏ không có hệ thống thoát hơi thậm chí không được thiết kế để xay chất lỏng nóng.

Cách an toàn nhất là đọc kỹ hướng dẫn của đúng model đang sử dụng. Nếu máy không được thiết kế để xay thực phẩm nóng, tuyệt đối không dùng theo cách này.

Với loại máy cho phép xay thực phẩm nóng, cần tuân thủ dung tích tối đa, cách đặt nắp và tốc độ khởi động theo hướng dẫn. Không đứng sát phía trên nắp khi máy bắt đầu hoạt động.

4. Tiếp tục sử dụng cối hoặc lưỡi dao đã hư hỏng

Cối bị nứt, biến dạng hoặc hư hỏng và lưỡi dao bị mẻ là những dấu hiệu không nên bỏ qua. Không nên tiếp tục sử dụng một bộ phận đã có dấu hiệu hư hỏng chỉ vì “vẫn xay được”. Đặc biệt, người dùng không nên tự ý sửa chữa hoặc tiếp tục vận hành khi lưỡi dao, cụm đế dao, gioăng hoặc cối có dấu hiệu bất thường. Phụ nữ & Pháp luật đưa tin.

Hãy kiểm tra các bộ phận trước khi sử dụng và thay thế theo khuyến cáo của nhà sản xuất khi cần thiết.

5. Để sinh tố hoặc thực phẩm đã xay quá lâu ở nhiệt độ phòng

Sau khi xay, thực phẩm không trở thành sản phẩm có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng lâu hơn.

Ngược lại, sinh tố chứa trái cây, sữa, sữa chua hoặc các nguyên liệu dễ hỏng cần được xử lý như những thực phẩm có nguy cơ mất an toàn nếu để ở điều kiện không phù hợp.

FDA khuyến cáo thực phẩm dễ hỏng không nên để ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ; nếu môi trường trên 32°C, thời gian này giảm xuống còn 1 giờ.

Do đó, nếu chưa uống ngay, nên chuyển sinh tố vào dụng cụ sạch, đậy kín và bảo quản lạnh càng sớm càng tốt. Không nên mặc định rằng để nguyên trong cối xay sẽ giúp thực phẩm an toàn.

6. Cho tay hoặc dụng cụ vào cối khi lưỡi dao chưa dừng hẳn

Một số người có thói quen dùng thìa, đũa hoặc tay để đẩy nguyên liệu xuống khi máy đang chạy. Đây là hành động đặc biệt nguy hiểm.

Lưỡi dao có thể gây thương tích nghiêm trọng nếu tiếp xúc trực tiếp với tay hoặc dụng cụ. Các nhà sản xuất cũng khuyến cáo không đưa tay hoặc dụng cụ vào cối khi máy đang vận hành.

Nếu nguyên liệu bị kẹt, hãy tắt máy, rút nguồn theo đúng hướng dẫn và chờ lưỡi dao dừng hoàn toàn trước khi mở nắp hoặc xử lý bên trong.

Không nên cố dùng tay kéo thực phẩm ra hoặc thả thêm nguyên liệu vào cối khi lưỡi dao đang quay.

Làm điều này ngay sau khi ăn sẽ khiến mỡ máu tăng vọt, hãy cẩn trọng! GĐXH - Ăn tối xong nằm dài trên sofa, xem điện thoại hoặc ngồi hàng giờ trước màn hình là thói quen rất nhiều người mắc phải. Một lần như vậy không khiến mỡ máu “tăng vọt”, nhưng nếu đi kèm chế độ ăn dư năng lượng và lối sống ít vận động, đây lại là kiểu sinh hoạt không có lợi cho chuyển hóa lipid về lâu dài.