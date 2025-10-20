Phẫn nộ lời khai của gã cha dượng bạo hành dã man bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

Liên quan vụ cha dượng dùng búa bạo hành bé gái lớp 5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, trú xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Nguyễn Văn Nam là cha dượng của bé gái H.T.H.L (10 tuổi, học sinh lớp 5, Trường tiểu học Cổ Đạm).

Theo VietNamNet, tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Nam khai nhận, khoảng 22h ngày 18/10, sau khi uống rượu tại nhà mẹ đẻ, Nam chở bé L (là con riêng của vợ) về nhà riêng ở thôn Phú Hoà, xã Cổ Đạm.

Do bực tức vì cho rằng bé L nói dối và mang trong lòng định kiến về việc cháu là con riêng của vợ, Nam đã ra tay bạo hành bé.

Nguyễn Văn Nam tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Đối tượng khai nhận thêm, do bực tức những chuyện riêng tư liên quan đến nhà vợ nên trút giận lên cháu bé.

"Tôi đã tát vào miệng, sau đó lấy một thanh gỗ trên tủ đánh cháu. Tiếp đó, tôi thấy cây búa ở cạnh giường nên cầm lấy, đánh hai cái vào đỉnh đầu cháu L", Nam khai.

Sau khi hành hung cháu L, đối tượng đi ngủ. Sáng hôm sau, y khóa cửa rời nhà đi làm, còn người dân phát hiện cháu L bị thương nên đưa đi cấp cứu.

"Khi tôi đi làm, người dân phát hiện sự việc, đưa cháu đến trạm xá và gọi tôi về. Tôi sang nhà mẹ đẻ, kể lại việc đã đánh cháu L và nhờ mẹ đưa cháu đi khám. Sau đó, tôi trèo lên nóc nhà để trốn", đối tượng Nam cho hay.

Trước đó, sáng ngày 19/10, bé H.T.H.L (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Cổ Đạm) được đưa vào bệnh viện ở thành phố Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An để điều trị trong tình trạng đa chấn thương, trên người chằng chịt vết thương. Đặc biệt vùng đầu có vết thương hở, chân khó cử động nghi bị cha dượng bạo hành.

Cháu L với nhiều vết thương trên người.

Liên quan đến vấn đề vụ việc, bà Nguyễn Thị Hồng (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cổ Đạm) cho hay, trong sáng cùng ngày, đơn vị nhận thông tin về việc học sinh H.T.N.L bị bạo hành và đang cấp cứu tại trạm y tế địa phương.

Sau đó các thầy, cô đã đến cơ sở y tế này để đưa em L đến bệnh viện ở thành phố Vinh (cũ) để điều trị.

Tại thời điểm tiếp xúc, tâm lý cháu bé sợ hãi, có một vết thương ở vùng đầu, chảy máu và nhiều vùng da trên cơ thể bị thâm tím, chân khó cử động. Các bác sĩ đã thăm khám, vết thương hở trên đầu được khâu 5-6 mũi.

Theo chia sẻ của bé L cho biết đã bị cha dượng đánh, còn mẹ ruột đang về nhà ngoại ở miền Bắc.

Sau khi gây án, Nam bỏ trốn trên mái nhà mẹ đẻ. Đến đêm 19/10, Công an xã Cổ Đạm đã phát hiện đưa Nam về trụ sở làm việc. Tại đây, Nam thừa nhận toàn bộ hành vi bạo hành cháu L.

Cũng theo cơ quan công an, năm 2015, chị Bàn Thị Bình (29 tuổi, ngụ tỉnh Sơn La) kết hôn và có một con gái là cháu H.T.N.L. Sau khi ly hôn, năm 2022, chị Bình kết hôn với Nguyễn Văn Nam và cùng sinh sống tại thôn Vân Thanh Bắc, xã Cổ Đạm.