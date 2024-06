Bạn gái tin đồn đa tài của Park Seo Joon là ai?

Gần đây, tin đồn hẹn hò giữa Park Seo Joon và nữ diễn viên kiêm người mẫu Lauren Tsai đang gây chú ý trên khắp các diễn đàn và mạng xã hội.



Theo nhiều phương tiện truyền thông, cả hai đang có mối quan hệ tình cảm. Gần đây, tài tử Park Seo Joon và người đẹp Lauren Tsai được bắt gặp cùng nhau xuất hiện tại Nhật Bản. Theo nhiều trang mạng xã hội, hai người cũng đăng những bức ảnh được chụp ở cùng địa điểm với bố cục giống nhau trên tài khoản Instagram. Nhiều người hâm mộ còn nhận ra rằng bạn thân của Park Seo Joon, Choi Woo Shik, cũng theo dõi Lauren Tsai trên mạng xã hội.

Người mẫu kiêm diễn viên người Mỹ gốc Hoa Lauren Tsai

“Gần đây, Park Seo Joon đang hoạt động ở nước ngoài để tham dự một sự kiện của thương hiệu. Các cá nhân, nghệ sĩ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau đã được mời tham dự sự kiện này. Chúng tôi mong các bạn thông cảm vì chúng tôi không thể đưa ra xác nhận về cuộc sống riêng tư của anh ấy, ngoài thông tin về các hoạt động chính thức”, công ty quản lý Awesome ENT của Park Seo Joon phản hồi về tin đồn của nam diễn viên.

Người yêu tin đồn của Park Seo Joon là Lauren Tsai. Cô sinh năm 1998 tại Wellesley, Massachusetts, Mỹ, là người Mỹ gốc Hoa. Lauren Tsai kém Park Seo Joon 10 tuổi, hiện là họa sĩ, người mẫu kiêm diễn viên.

Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 18 tuổi khi tham gia chương trình thực tế “Terrace House: Aloha State” (2016). Chương trình thực tế của Nhật Bản kể về 6 người xa lạ cùng sống dưới một mái nhà trong 4 tháng. Các nhân vật tham gia chương trình có thể ở căn nhà chung này cho đến khi họ cảm thấy muốn rời nhà, tức là ngừng tham gia chương trình. Chỗ của những người rời đi sẽ được thay thế bằng một thành viên mới.

Vào thời điểm tham gia chương trình, Lauren Tsai được cho là sẽ vào đại học, nhưng cô quyết định chuyển đến Tokyo để thực hiện mong ước tham gia vào giới giải trí.

Bên cạnh công việc diễn viên, Lauren Tsai còn xuất hiện với tư cách là người mẫu. Cô xuất hiên trên nhiều tạp chí ở Nhật Bản và Hawaii, đồng thời cũng sải bước trên sàn diễn của các thương hiệu xa xỉ như Marc Jacobs và Fendi.

Phim truyền hình siêu anh hùng “Legion” là bộ phim đầu tiên Lauren Tsai xuất hiện trên màn ảnh. Cô đảm nhận vai Switch, một dị nhân trẻ có khả năng du hành thời gian, trong mùa thứ ba và cũng là mùa cuối cùng của loạt phim.

Kể từ đó, nữ diễn viên tập trung vào phát triển khả năng diễn xuất. Cô đã xuất hiện trong bộ phim truyền hình Nhật Bản “Game of Spy” (2022) với vai chính Hiyama Rei. Năm 2021, cô tham gia bộ phim Netflix "Moxie” trong vai Claudia.

Lauren Tsai (phải) trong "Moxie" (2021)

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực diễn xuất và người mẫu, bạn gái tin đồn của nam diễn viên Park Seo Joon cũng làm đạo diễn video âm nhạc. Vào tháng 9/2023, cô đạo diễn video âm nhạc “Cool About It” của nhóm nhạc Boygenius.

Tài năng của Lauren Tsai còn được khẳng định ở lĩnh vực nghệ thuật thị giác. Cô quan tâm đến đến những tác phẩm về chủ nghĩa thoát ly và tưởng tượng. Các thương hiệu lớn như Marc Jacobs, Nike và Casetify đã hợp tác với cô để thiết kế một số bộ sưu tập.

Lauren Tsai cùng tác phẩm của cô

Việc theo đuổi nghệ thuật đã tạo cơ hội cho Lauren Tsai phát hành các cuốn sách tranh “It’s All For You” và “Passenger Seat”. Cô cũng đã vẽ bìa cho truyện tranh Marvel, West Coast Avengers và Captain Marvel #1.

Lauren Tsai có vóc dáng đẹp, gương mặt thu hút. Chia sẻ với tạp chí DEW vào năm 2018, Lauren Tsai cho biết cô là người ăn chay trường. “Tôi là người ăn chay và lý do tôi ăn chay là vì tác động của môi trường đối với động vật và nông nghiệp. Đó là điều tôi thực sự quan tâm. Tôi nghĩ việc bảo vệ môi trường là điều quan trọng”.

Park Seo Joon, sinh năm 1988, được mệnh danh là “ông hoàng phim tình cảm” Hàn Quốc, khi góp mặt trong hàng loạt bộ phim truyền hình thành công như "She was pretty" (2015), "Fight for my way" (2017), "Thư ký Kim sao thế?" (2018) và "Tầng lớp Itaewon" (2020), “Sinh vật Gyeongseong 1” (2024),…

Park Seo Joon từng vướng nhiều tin đồn hẹn hò với các bạn diễn trong làng giải trí

Park Seo Joon ra mắt làng giải trí không phải trong một bộ phim truyền hình mà thông qua việc xuất hiện trong video âm nhạc "I Remember" của cựu thành viên BAP Bang Yong Guk.

Bên cạnh công việc diễn viên, Park Seo Joon còn là một người mẫu quảng cáo. Theo SCMP, nam diễn viên có tài sản ròng ước tính khoảng 21 triệu USD. Khối tài sản khổng lồ của anh đến từ các bộ phim điện ảnh và phim truyền hình, tiền truyền thông và hợp đồng quảng cáo.

Park Seo Joon từng vướng nhiều tin đồn hẹn hò với các bạn diễn trong làng giải trí như Nam Bo Ra, Park Min Young. Tuy nhiên, nam diễn viên đều phủ nhận và cho biết chỉ giữ mối quan hệ bạn bè với các bạn diễn khác giới. Năm ngoái, anh bị đồn hẹn hò với Youtuber nổi tiếng Xooos. Anh không đưa ra câu trả lời rõ ràng nhưng cũng không phủ nhận tin đồn này khiến dư luận chú ý.