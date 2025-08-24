Đinh Thúy Hà - diễn viên phim 'Mưa đỏ': '2 con trai chính là động lực vực tinh thần tôi dạy sau ly hôn'

Diễn viên đóng cảnh ăn rắn trong phim 'Mưa đỏ: Mẹ không nhận ra khi tôi từ đoàn phim trở về GĐXH - Gia Huy là người đóng vai Tấn trong phim "Mưa đỏ" khi vừa tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu&Điện ảnh. Đây là vai diễn nặng về tâm lý khiến Gia Huy vừa cảm thấy áp lực nhưng cũng là cơ hội được thể hiện tấm lòng tri ân đến các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh để bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

Đinh Thúy Hà vừa là người mẹ, vừa là nữ chiến sĩ cách mạng trong phim "Mưa đỏ"

Diễn viên Thúy Hà không còn xa lạ với khán giả vì chị xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình.

Nữ diễn viên được chú ý khi vào vai Hạnh trong phim điện ảnh "Bến không chồng" của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Sau đó, chị liên tục xuất hiện trên truyền hình với hình ảnh phụ nữ nông thôn lam lũ, chịu thương chịu khó. Hình ảnh cô thôn nữ đã ăn sâu trong lòng khán giả, với khuôn mặt Á Đông của cô. Thúy Hà còn gây ấn tượng với vai nữ y tá Ngần trong bộ phim truyền hình "Nhật ký chiến trường" (dựa theo tiểu thuyết "Bê trọc" của nhà văn Phạm Việt Long).

Diễn viên Đinh Thúy Hà (áo dài xanh) trong phim "Mưa đỏ".

Những năm gần đây chị trở lại với phim "Về nhà đi con" và "Sinh tử". Với "Về nhà đi con", Thúy Hà có 2 vai: một là vợ ông Sơn và hai là cô Hạnh bán hoa. Hai vai này chưa thực sự là thử thách với chị. Vì cả hai đều là những người phụ nữ chịu thương chịu khó chăm lo cho gia đình, con cái. Nhiều người nghĩ rằng những vai diễn như vậy rất hợp với Thúy Hà và lo lắng chị sẽ bị "chết vai".

Mới đây, Đinh Thúy Hà đã chứng minh chị có thể biến hóa các vai diễn mà không sợ "một màu" khi tham gia dự án phim điện ảnh cách mạng "Mưa đỏ". Nói về vai diễn của mình, nữ diễn viên họ Đinh tâm sự: "Nhân vật của tôi còn là một bà mẹ đặc biệt, có con chiến đấu tại thành cổ Quảng Trị những ngày tháng ác liệt nhất. Là một chiến sĩ cách mạng, phó Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, bà mẹ ấy dù có xót xa cũng không thể gào khóc khi tiễn con ra chiến trường, quan tâm con đến mấy cũng không thể thể hiện, chỉ có thể ủng hộ con bằng cách nỗ lực trên bàn đàm phán, giành chiến thắng trên mặt trận ngoại giao. Ngay cả khi biết tin con hy sinh, bà ấy cũng chỉ có thể khóc một mình".

Đinh Thúy Hà chia sẻ về vai diễn lẫn cuộc sống của mình với báo chí. Ảnh: Đỗ Quyên

Đây là một vai diễn nặng ký và đòi hỏi nội tâm nhân vật nên Đinh Thúy Hà đã cố gắng nỗ lực để vai diễn của mình được trọn vẹn nhất. Khi phim được công chiếu, nữ diễn viên đi cùng con trai thứ hai và nhận được sự cổ vũ.

"Ngày ra mắt phim Mưa đỏ, con trai thứ hai đi cùng tôi, ăn mặc chỉnh tề khác hẳn mọi ngày. Lúc xem phim và thấy mẹ rơi nước mắt, con cứ nắm chặt tay mẹ để an ủi đồng thời thể hiện sự tự hào về mẹ", Đinh Thúy Hà kể. Chị cảm thấy hành động của con trai như tiếp theo sức mạnh cho mình.

Là đại gia tự thân, làm mẹ đơn thân của 2 cậu con trai hiểu chuyện

Đinh Thúy Hà trong phim luôn là người phụ nữ yêu thương hy sinh cho gia đình thì ngoài đời chị cũng vậy. 20 tuổi đã nổi tiếng trên màn ảnh nhỏ với hào quang của nghệ thuật nhưng khi lấy chồng, có con chị khép lại giấc mơ ấy.

Đặc biệt, lúc Đinh Thúy Hà có con trai thứ 2, chị đã dành toàn tâm sức cho con vì cậu bé không được khỏe mạnh. Những tưởng khi con lớn khôn, cuộc sống gia đình của chị sẽ hạnh phúc nhưng cuối cùng, Đinh Thúy Hà và chồng ly hôn trong nhiều điều tiếc nuối. Thời gian đầu khi ly hôn, chị đã không ăn uống trong nhiều ngày. Nhưng sau đó, chính các con đã vực chị dậy.

Đinh Thúy Hà hiện đang là mẹ đơn thân sau khi ly hôn. Ảnh FBNV

Đinh Thúy Hà kể: "Các con nhắn tin, gọi điện, thậm chí trực tiếp nói chuyện để khuyên nhủ. Chúng đếm từng ngày tôi không ăn uống và nói: "Mẹ phải ăn đi. Mẹ không yêu thương mẹ thì sẽ không ai yêu thương mẹ cả".

Chính nhờ sự yêu thương của các con nên chị đã cố gắng tỉnh táo trở lại. Và cơ duyên với nghề đến khi chị được vào vai Hạnh trong "Về nhà đi con", chính vai diễn này đã giúp chị "đổi đời" thực sự.



Đinh Thúy Hà tâm sự: "Sau hai phiên tòa, cuộc hôn nhân của tôi chính thức kết thúc vào năm 2018. Sau ly hôn, tôi trắng tay. Có những đêm tôi khóc triền miên, tự hỏi liệu mình sẽ tiếp tục thế nào, phải lựa chọn con đường ra sao. Đúng lúc ấy, lời mời tham gia Về nhà đi con xuất hiện. Bạn sản xuất khi ấy nói: "Vai diễn này quá nhỏ so với chị nhưng chị hãy giúp em". Bạn ấy không biết về hoàn cảnh khi ấy của tôi, tôi cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhận lời và nghĩ đi làm để thoát khỏi khủng hoảng tâm lý. Thế nhưng, đó là một bước ngoặt quá lớn, mở ra cánh cửa mới và cứu sống tôi trong mọi khía cạnh".

Đinh Thúy Hà gây sốt năm 2019 với vai bà Hạnh trong "Về nhà đi con". Ảnh FBNV

Nhờ có vai diễn hot này đã giúp Đinh Thúy Hà ở thời điểm đó kiếm được nhiều hợp đồng quảng cáo. Nhờ có nguồn thu nhập này nên chị quay trở lại với công việc kinh doanh bất động sản và có được vốn liếng lo cho mình và con.

Về 2 con trai, dù là một người rất yêu nghệ thuật nhưng diễn viên Đinh Thúy Hà không muốn các con theo nghiệp của mình. Chị cho rằng nghề này vất vả và thu nhập bấp bênh, nếu là con gái còn theo đuổi chứ con trai thì không thể lo được cho gia đình.

"Nghề diễn cực lắm, phải đi diễn triền miên, thường xuyên xa nhà, lại chịu nhiều định kiến. Ai cũng có thể ly hôn nhưng nếu nghệ sĩ ly hôn, người ta thường nghĩ nguyên nhân là do họ làm nghệ thuật. Cuộc hôn nhân của tôi cũng kết thúc không mấy tốt đẹp. Vì vậy, tôi không muốn các con rơi vào hoàn cảnh giống mình", nữ diễn viên gạo cội chia sẻ.

Sau 7 năm ly hôn, Đinh Thúy Hà vẫn chưa mở lòng vì muốn bình yên bên 2 con trai. Ảnh FBNV

Dù cấm cảm nhưng diễn viên Đinh Thúy Hà cũng cho con đi trải nghiệm công việc diễn xuất và cuối cùng con trai chị đã nghe theo mẹ. Về cuộc sống riêng tư, nữ nghệ sĩ cũng có nhiều người theo đuổi nhưng chị chọn độc thân và sống bình yên bên 2 con.

Diễn viên Đinh Thúy Hà trải lòng về công việc và cuộc sống của chị với báo chí. Clip: Đỗ Quyên