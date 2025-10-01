Bạn nên sử dụng đèn hắt trang trí phòng khách vì những lý do tuyệt vời sau
GĐXH - Ở trong thiết kế nội thất hiện đại, đèn hắt trang trí phòng khách không chỉ đóng vai trò là nguồn sáng phụ trợ mà còn là yếu tố trang trí nhằm tạo điểm nhấn nghệ thuật ở trong không gian của ngôi nhà.
Đèn hắt trang trí phòng khách là gì?
Đèn hắt trang trí phòng khách còn có tên gọi khác nữa đó là đèn ốp tường, treo tường, gắn tường, dán tường… Mẫu đèn này sử dụng để trang trí có thiết kế gắn vào tường. Mục đích cung cấp nguồn sáng trong không gian tường – khu vực gần đó dưới dạng ánh sáng hắt.
Đặc điểm ánh sáng sẽ không tỏa ra xung quanh mà sẽ tập trung vào một phía. Mẫu đèn này thường sẽ có chao đèn là thủy tinh mờ, nhằm làm giảm cường độ ánh sáng tại khu vực không cần nguồn ánh sáng.
Lý do nên sử dụng đèn hắt trang trí phòng khách
Đối với những công trình hiện đại, đèn hắt trang trí phòng khách đã trở thành sản phẩm không thể nào thiếu để làm tôn lên vẻ đẹp ở trong không gian sống.
Trong khi những mẫu đèn tân cổ điển, cổ điển sẽ mang đến vẻ đẹp sang trọng – đẳng cấp phù hợp với các căn biệt thự, nhà cổ, lâu đài… thì các mẫu đèn gắn tường hiện đại sẽ làm nổi bật lên vẻ đẹp tinh tế. Trang trí cho các căn nhà theo đúng phong cách hiện đại.
Đa số những loại đèn treo tường đều sẽ có chung một thiết kế và chỉ khác nhau về kiểu dáng đèn. Theo đó, nguyên liệu dùng như hợp kim, đồng, nhựa, vải, thủy tinh hoặc pha lê.
Đối với đèn hắt tường ở ngoài trời thường được làm từ các loại vật liệu chịu được sự khắc nghiệt của thời tiết như thủy tinh, kim loại đã được sơn chống gỉ, hợp kim cao cấp.
Hiện nay, nhu cầu lựa chọn đèn hắt trang trí phòng khách của mọi gia đình ngày càng nhiều và công nghệ sản xuất cũng hiện đại. Cũng chính vì thế mà chất lượng đèn ngày càng được nâng cao về ánh sáng, tuổi thọ cũng như khả năng tiết kiệm điện. Do đó, sản phẩm được phía người tiêu dùng rất yêu thích.
Những lợi ích khi chọn đèn hắt trang trí phòng khách
Công năng chiếu sáng ổn định, tuổi thọ cao
Đèn hắt trang trí phòng khách dùng bóng đèn chiếu sáng hiện đại công nghệ led, nên sẽ hỗ trợ cho nguồn sáng ổn định – không tỏa nhiệt – tiết kiệm đến 80% điện năng tiêu thụ so với những loại bóng đèn sợi đốt khác.
Mặt khác, có thể hỗ trợ chiếu sáng trong nhiều giờ liên tục mà không gây ra hiện tượng bị chập cháy gây nguy hiểm cho phía người dùng.
An toàn cho người dùng
Đèn hắt trang trí phòng khách dùng bóng đèn led hiện đại không tỏa nhiệt – chứa thủy ngân, cùng với chất gây hại đối với phía người dùng.
Bên cạnh đó, công năng chiếu sáng ổn định nên đèn cũng không gây ra hiện tượng bị chập cháy trong suốt thời gian sử dụng. Đảm bảo an toàn cho thị giác cho người dùng.
Thiết kế nhỏ gọn phù hợp lắp đặt ở nhiều không gian
Đèn hắt trang trí phòng khách được thiết kế nhỏ gọn, nên có thể tiến hành lắp đặt tại các vị trí cần thiết nhằm tạo điểm nhấn cho không gian bằng nguồn ánh sáng ổn định.
Với thiết kế nhỏ gọn sẽ giảm thiểu tối đa chi phí thi công của đèn. Mọi người khi mua đèn có thể dùng ngay và cũng dễ dàng lắp đặt.
Có khả năng chống nước tốt
Đèn led sẽ có khả năng chống nước rất tốt. Vì vậy, mọi người có thể dùng trang trí không gian tại khu vực hiên mà không bị ảnh hưởng bởi tình trạng ẩm ướt.
Đa dạng về mẫu mã thiết kế
Mẫu đèn này có sự đa dạng về thiết kế, với rất nhiều các kiểu dáng hình khối tròn, vuông, lục lăng. Nên mọi người sẽ dễ dàng lựa chọn đèn theo sở thích cũng như thiết kế ở trong không gian lắp đặt.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
