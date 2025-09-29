Mới nhất
Những lợi ích treo tivi trên tường không phải ai cũng biết

Thứ hai, 11:00 29/09/2025 |
GĐXH - Sử dụng tivi treo tường trong gia đình đem lại sự tiện lợi, gọn nhẹ và thoải mái trong cách bố trí lắp đặt tivi. Dưới đây là một số lợi ích của tivi treo tường mà bạn nên biết.

Những lợi ích khi sử dụng tivi treo tường

An toàn, đặc biệt là với trẻ nhỏ

Tivi treo tường chính là giải pháp tối ưu phù hợp cho gia đình có trẻ nhỏ hay đùa nghịch. Khi treo tivi cố định, bạn không phải lo lắng về vấn đề an toàn với trẻ nhỏ bởi thông thường trẻ sẽ không thể chạm tới.

Dễ dàng điều chỉnh độ cao phù hợp với tầm nhìn

Ưu điểm của tivi treo tường là người dùng có thể điều chỉnh độ cao sao cho phù hợp với tầm nhìn của người xem tivi. Vì nếu để tivi ở độ cao không phù hợp với mắt người xem thì có thể ảnh hưởng đến mắt, vì vậy người dùng nên lựa chọn đặt tivi treo tường để có thể dễ dàng điều chỉnh độ cao.

Những lợi ích treo tivi trên tường không phải ai cũng biết - Ảnh 1.

Ưu điểm của tivi treo tường là người dùng có thể điều chỉnh độ cao sao cho phù hợp với tầm nhìn của người xem tivi.

Ngăn ngừa tình trạng trộm cắp

Khi lắp đặt tivi treo tường, tivi sẽ được cố định chắc chắn bằng khung sắt và các chốt khoá nên rất khó bị xê dịch, đồng thời cũng mất nhiều thời gian để tháo dỡ. Nhờ vậy, bạn sẽ bảo vệ được chiếc tivi của mình trước những nguy cơ bị trộm cắp.

Tiết kiệm diện tích

Nếu không gian nhà bạn chật, hẹp thì bạn nên chọn tivi treo tường vì khi treo tivi trên tường sẽ không tốn nhiều diện tích của không gian phòng, thậm chí còn làm cho không gian của bạn thông thoáng hơn.

Giúp tivi dễ dàng tản nhiệt

Hầu hết các dòng tivi trên thị trường hiện nay đều được trang bị hệ thống tản nhiệt ở mặt sau của thiết bị.

Do đó, khi lắp tivi trên tường thì sẽ tạo được khoảng trống thông thoáng phía sau, tạo điều kiện cho hơi nóng thoát ra và tỏa đều xung quanh.

Những lợi ích treo tivi trên tường không phải ai cũng biết - Ảnh 2.

Hầu hết các dòng tivi trên thị trường hiện nay đều được trang bị hệ thống tản nhiệt ở mặt sau của thiết bị.

Đồng thời, vì không tiếp xúc sát với tường nên sẽ hạn chế được tình trạng tivi bị ẩm mốc, giúp tăng tuổi thọ của sản phẩm.

Tăng vẻ sang trọng cho không gian sống

Nếu bạn muốn không gian sống thêm sang trọng, thời thượng thì lựa chọn tivi treo tường là điều bạn không nên bỏ qua. Hiện nay, tivi treo tường chính là xu thế hiện đại, bạn không nên bỏ qua nếu muốn theo đuổi phong cách mới này.

Thể hiện cá tính của gia chủ

Tivi treo tường cũng thể hiện một phần tính cách của người chủ gia đình bởi tính gọn gàng, ngăn nắp. Vì vậy, phong cách treo tivi cũng thể hiện được cá tính của gia chủ trong gia đình.

Các tiêu chí chọn mua tivi treo tường mà bạn cần nắm rõ

Phù hợp với diện tích phòng

Để chọn mua tivi treo tường ưng ý, đầu tiên bạn phải cân nhắc và lựa chọn phù hợp với diện tích phòng. Bạn nên chọn tivi có kích thước vừa tầm với không gian trong phòng để bạn ngồi bất cứ đâu cũng có thể coi được những chương trình mà mình thích.

Ví dụ: Diện tích căn phòng của bạn tương đối vừa và nhỏ với chiều ngang tầm 3 - 4 mét và chiều dài tầm 5 mét, như phòng ngủ, phòng ăn thì bạn nên lựa chọn tivi có kích thước 40 inch trở lên.

Lựa chọn những dòng tivi màn hình phẳng, độ mỏng tối ưu

Khi treo tivi màn hình phẳng lên tường sẽ đảm bảo được tính thẩm mỹ và chắc chắn hơn so với dòng tivi màn hình cong. Vì tivi treo tường có khoảng cách rất nhỏ so với tường nên sử dụng màn hình phẳng gọn nhẹ và tiện lợi hơn.

Những lợi ích treo tivi trên tường không phải ai cũng biết - Ảnh 3.

Bạn nên chọn tivi có màu sắc phù hợp với đường nét của viền nhà để tạo nên sự hài hòa, mang tính thẩm mỹ trong không gian sống.

Bên cạnh đó, dòng tivi màn hình phẳng mỏng khi treo lên tường làm cho không gian nhà bạn tăng tính thẩm mỹ, sang trọng hơn và đặc biệt đem lại cho người dùng trải nghiệm giống như một bức tranh chuyển động gắn trên tường.

Thiết kế hài hòa với tường nhà

Bạn nên chọn tivi có màu sắc phù hợp với đường nét của viền nhà để tạo nên sự hài hòa, mang tính thẩm mỹ trong không gian sống. Tuy nhiên, bạn cũng nên chuẩn bị một chiếc kệ treo tivi để tăng thêm vẻ sang trọng và cân đối trong căn phòng.

Tùy thuộc vào thiết kế của căn nhà mà bạn lựa chọn mẫu mã, kích thước các dòng tivi phù hợp với không gian của bạn nhằm tạo nên sự thẩm mỹ và cân đối hợp lý. Tivi cần được hài hòa một cách tổng thể với không gian và đồng điệu cùng với những thiết bị nội thất khác.

Bạn nên ưu tiên chọn tivi có màn hình mỏng, vì tivi mỏng sẽ tạo nên không gian thời thượng và tinh tế hơn.

Những lợi ích treo tivi trên tường không phải ai cũng biết - Ảnh 4.Những kiêng kỵ khi thiết kế gầm cầu thang

GĐXH - Cầu thang là nơi tiếp nhận và cung cấp khí nên có ảnh hưởng rất lớn đến phong thủy. Hình dạng cầu thang, kết cấu tòa nhà và cách sắp xếp định hướng khác nhau sẽ có ảnh hưởng phong thủy khác nhau.

Huyền Trang (T/h)
Những kiêng kỵ khi thiết kế gầm cầu thang

Những kiêng kỵ khi thiết kế gầm cầu thang

GĐXH - Cầu thang là nơi tiếp nhận và cung cấp khí nên có ảnh hưởng rất lớn đến phong thủy. Hình dạng cầu thang, kết cấu tòa nhà và cách sắp xếp định hướng khác nhau sẽ có ảnh hưởng phong thủy khác nhau.

Hậu quả khi nhà chung cư phạm sát khí, gia chủ cần biết để tránh

Hậu quả khi nhà chung cư phạm sát khí, gia chủ cần biết để tránh

Một loại cây cảnh phong thủy không chỉ đuổi tà mà đến rắn cũng sợ, nhà nào cũng nên trồng

Một loại cây cảnh phong thủy không chỉ đuổi tà mà đến rắn cũng sợ, nhà nào cũng nên trồng

Đại kỵ để những đồ vật này trước cửa nhà dễ tán gia bại sản

Đại kỵ để những đồ vật này trước cửa nhà dễ tán gia bại sản

Phú bà kín tiếng nhất hội bạn thân giàu có của Huyền Baby: 32 tuổi sở hữu Lamborghini 18 tỷ, cuộc sống sang chảnh trong biệt thự trắng

Phú bà kín tiếng nhất hội bạn thân giàu có của Huyền Baby: 32 tuổi sở hữu Lamborghini 18 tỷ, cuộc sống sang chảnh trong biệt thự trắng

Top