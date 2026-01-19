Vỡ cốc chén và điềm báo trong quan niệm của người Việt và các nước trên thế giới

Vỡ chén có điềm gì theo quan niệm các nước trên thế giới?

Tại nước Đức, việc làm đổ vỡ chén đĩa ở ngày cưới là điềm may mắn. Nhiều nơi còn tiến hành tục đập vỡ chén bát. Họ cho rằng đó tượng trưng cho sự thay đổi sang một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tại Ai Cập và cộng đồng người Do Thái, ly chén vỡ được coi như một vật hi sinh cho những điều chẳng lành. Chúng hứng chịu cho người làm vỡ khỏi những xui rủi trong tương lai.

Người Do Thái cũng thường có tục thả vỡ ly thủy tinh trong đám cưới như để chịu thay những rạn nứt không thể tránh khỏi trong hôn nhân sau này. Còn cuộc hôn nhân sẽ còn lại mãi mãi.

Tại Rumani, bể chén lại có ý nghĩa vừa duy tâm vừa thực tế. Đó là việc chúng ta chưa tập trung vào thực tại hoặc đang đứng ở một nơi chưa hẳn thuộc về mình. Chiếc chén bị vỡ như là sự nhắc nhở để thức tỉnh thực tại. Vì vậy, hãy thay đổi tích cực để tránh những đổ vỡ trong tương lai.

Làm vỡ chén theo quan niệm của một số nước trên thế giới lại là những điềm may mắn.

Tại Mỹ và nhiều quốc gia khác, nhiều người cho rằng bể chén đĩa chỉ đơn thuần là một sự sơ sẩy. Khi một tai nạn xảy ra, điều quan trọng nhất đó là việc dọn dẹp nó thật cẩn thận và an toàn để không bị nguy hiểm đến người khác.

Tại Việt Nam bể chén có điềm gì?

Việt Nam hay một số quốc gia phương Đông có vị trí địa lý và chiều dài lịch sử lâu đời nên sẽ chịu nhiều ảnh hưởng của những nét văn hóa cổ xưa.

Việt Nam chúng ta đề cao và luôn trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống, lưu giữ những phong tục tập quán tốt đẹp của cha ông. Do đó, nhiều người tin vào các yếu tố tâm linh, các quan niệm xưa mà ông bà truyền lại.

Nếu như phương Tây có nhiều nước cho rằng bể chén đĩa là điều tốt lành hoặc không có điềm gì quan trọng. Thì ở một số nước châu Á, trong đó có Việt Nam, bể chén được coi như một điềm báo cho những chuyện chẳng lành có thể xảy đến trong tương lai.

Việc chén đĩa bất ngờ rơi vỡ hàm ý cho sự mất mát xui rủi, không an toàn. Nhiều người tin rằng làm vỡ chén bát là một điều không may.

Đặc biệt, nếu chén đĩa lại rơi đúng những dịp quan trọng như cưới hỏi, tân gia, cất nhà, hoặc ngày đầu tháng đầu năm, đó là một điềm báo cực xui. Nó có thể là sự mất mát, gia đình gặp biến cố, lục đục vợ chồng anh em…

Dù đây là vấn đề duy tâm và khoa học không thể chứng minh được. Tuy nhiên, đa số người Việt thường rất kiêng kị việc bể vỡ đầu năm, đầu tháng.

"Có kiêng có lành" là quan niệm không hề xấu, nhưng không nên quá lo lắng hay suy diễn mà để nó chi phối đến cuộc sống.

Việc xảy ra bất cẩn trong cuộc sống thường nhật là điều không thể tránh khỏi. Ai cũng sẽ có những lúc lỡ tay. Vì thế không nên quá đặt nặng vấn đề này, khiến chúng ảnh hưởng đến hiện tại.

Khi gặp phải chuyện rơi vỡ, tốt nhất hãy lạc quan lên bởi sự căng thẳng quá độ mới là nguồn cơn khiến cơ thể mệt mỏi, dẫn đến sinh bệnh. Như thế mới chính là "điềm xấu" mà tự tâm chúng ta tạo ra.

Và quan trọng nhất, khi đĩa chén bị bể, bạn dọn dẹp sạch sẽ để tránh những nguy hiểm như giẫm phải các mảnh vụn, cẩn thận trong việc sử dụng hơn… Tránh việc dùng tay để nhặt mảnh vụn bởi có thể gây chảy máu.

Việc bể chén có điềm gì, có liên quan đến vận xui không thật ra sẽ không có câu trả lời chính xác. Bởi tất cả đều sẽ chỉ mang tính giả thuyết, chưa ai có thể chứng minh được sự tính đúng đắn của nó. Điều này không có đúng sai, mà tùy thuộc vào niềm tin của mỗi người.

