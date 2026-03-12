Các thực phẩm thông dụng cho mâm cơm gia đình nhưng người đau đầu lại không nên ăn

Quá nhiều caffeine trong chế độ ăn

Caffeine không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng đau đầu, tiêu thụ vừa phải cafein giúp ngăn ngừa đau đầu nhưng việc lạm dụng hợp chất này trong chế độ ăn có thể khiến các cơn đau nửa đầu tái phát.

Theo đó, cơ thể hấp thụ quá nhiều caffeine trong thời gian dài thường có xu hướng phụ thuộc vào hợp chất này, dẫn đến hiện tượng mệt mỏi, đau đầu… khi thiếu caffeine. Vì vậy, để tránh tình trạng trên, người bệnh không nên tiêu thụ quá 200 mg caffeine từ thực đơn hàng ngày.

Chất làm ngọt nhân tạo

Chất làm ngọt nhân tạo trong nước có ga, bánh, kẹo, mứt… thường chứa hàm lượng cao aspartame.

Theo nghiên cứu, hợp chất này có khả năng làm phát sinh hoặc tái phát tình trạng đau đầu. Vì vậy, người bệnh nên hạn chế aspartame từ các thực phẩm chứa chất làm ngọt nhân tạo.

Rượu

Rượu được coi là một chất lợi tiểu, có khả năng khiến cơ thể mất nước – một trong những nguyên nhân trực tiếp gây đau đầu.

Bên cạnh đó, hàm lượng cồn (methanol) cao trong thức uống này cũng có thể làm trầm trọng thêm tình trạng viêm nhiễm, gây ra những cơn đau đầu do viêm, đặc biệt là viêm xoang.

Thực phẩm chứa bột ngọt

Tiêu thụ bột ngọt có thể làm tăng huyết áp, kích thích quá mức các nơron thần kinh, gây ra hiện tượng đau đầu. Vì vậy, người bệnh nên hạn chế sử dụng bột ngọt trong chế biến món ăn hàng ngày.

Thay vào đó, bạn có thể tận dụng vị ngọt tự nhiên từ rau củ quả để vừa đẩy lùi các cơn đau đầu vừa đảm bảo hương vị các món ăn.

Thịt nguội

Người bệnh đau đầu nên hạn chế hoặc loại bỏ hoàn toàn loại thực phẩm này ra khỏi chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Bởi vì thịt nguội và các thực phẩm chế biến sẵn thường chứa nhiều nitrat. Khi đi vào cơ thể, hợp chất này sẽ giải phóng nitrat oxit (NO) trong máu, khiến mạch máu giãn nở đột ngột, có thể dẫn đến những cơn đau đầu dữ dội.

Phô mai ủ lâu năm

Phô mai ủ lâu năm thường sở hữu hàm lượng cao tyramine. Hợp chất này có khả năng kích thích co mạch máu, cản trở lưu lượng máu não; từ đó, người bệnh dễ gặp các cơn đau nửa đầu do thiếu máu.

Thực phẩm ngâm chua, lên men

Tương tự phô mai ủ lâu, thực phẩm ngâm chua hoặc lên men như dưa muối, kimchi, kombucha… cũng chứa tyramine, góp phần dẫn đến tình trạng đau đầu do thiếu máu lên não.

Thực phẩm đông lạnh

Thực phẩm đông lạnh như kem, đá bào… có thể kích thích hệ thống dây thần kinh chân răng, đặc biệt là dây thần kinh sinh ba, gây ra các cơn đau ở thái dương và lan rộng ra khắp vùng đầu.

Do đó, để tránh tái phát các tình trạng đau đầu, người bệnh nên hạn chế tiêu thụ loại thực phẩm này.

Thực phẩm nhiều muối

Hấp thụ quá nhiều muối có thể làm tăng huyết áp và mất nước. Lúc này, các cơn đau đầu thường dễ xảy ra với cường độ và tần suất nghiêm trọng. Vì vậy, người bệnh nên hạn chế muối trong thực đơn hàng ngày để tránh làm trầm trọng thêm tình trạng đau đầu.

Lưu ý trong chế độ ăn và sinh hoạt giúp hết đau đầu

Xác định rõ nguyên nhân gây ra cơn đau đầu: Tình trạng đau đầu có thể bắt nguồn từ nhiều lý do như chế độ ăn thiếu dinh dưỡng, mất ngủ, căng thẳng lo âu, bệnh lý tim mạch và hệ thần kinh.

Nhận diện rõ những tác nhân chính sẽ giúp bạn có kế hoạch kiểm soát đau đầu kịp thời và hiệu quả.

Không nên lạm dụng thuốc giảm đau đầu: Thuốc giảm đau có thể là giải pháp ngắn hạn giúp người bệnh thoát khỏi các cơn đau nhức dồn dập.

Tuy nhiên, về lâu dài, việc lạm dụng loại thuốc này có thể làm tăng nguy cơ viêm loét đường tiêu hóa, tổn thương men gan, bệnh tim mạch… Thay vào đó, để cải thiện tình trạng đau đầu, người bệnh nên tập trung phát triển chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt lành mạnh.

Chế độ dinh dưỡng đầy đủ và lành mạnh: Người bệnh cần hấp thụ đủ các dưỡng chất thiết yếu để vừa làm dịu các cơn đau đầu, vừa đảm bảo sức khoẻ tổng thể. Bạn nên chọn lựa chọn những món ăn lành mạnh và giàu dinh dưỡng, đồng thời tránh các loại thực phẩm có hại như rượu bia, đồ ăn chế biến sẵn…

Uống đủ nước: Uống đủ từ 1.8 – 2 lít nước mỗi ngày giúp duy trì đủ lượng nước trong cơ thể, giảm cảm giác mệt mỏi và đau đầu do thiếu nước.

Giảm căng thẳng lo âu: Căng thẳng có thể góp phần vào việc gây ra đau đầu. Vì vậy, người bệnh nên học cách kiểm soát tình trạng này bằng các bài tập thể dục như yoga, chạy bộ… hoặc kỹ thuật thư giãn cơ thể như thiền…

Duy trì chu trình ngủ đều đặn: Một giấc ngủ chất lượng có thể giúp cơ thể nghỉ ngơi và phục hồi, làm dịu cảm giác đau đầu. Vì vậy, người bệnh nên duy trì chu trình ngủ khoảng 7 – 8 tiếng mỗi ngày và không nên ngủ quá muộn.