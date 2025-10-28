Bàn thờ Thần tài cắm hoa gì để mang lại tài lộc

Ý nghĩa của việc cắm hoa trên bàn thờ Thần tài

Theo phong thủy, khi cắm hoa trên bàn Thần tài nên lưu ý đến số lượng hoa cắm đầu tiên. Trong khái niệm phong thủy từ trước đến nay, số lẻ luôn tượng trưng cho phát vận và cầu may.

Thông thường số lượng hoa khi cắm được lựa chọn nhiều nhất là 9 bông, số 9 biểu trưng cho sự trường tồn và vĩnh cửu. Ngoài ra trong các dịp lễ cúng đặc biệt như mâm cúng cuối năm hoặc ngày vía Thần Tài, gia chủ có thể cắm nhiều hoa hơn, nhưng theo chuyên gia phong thủy đã khuyên, anh chị vẫn nên cắm lẻ bông.

Theo phong thủy, khi cắm hoa trên ban Thần tài nên lưu ý đến số lượng hoa cắm đầu tiên.

Hơn hết như đã nhắc đến ở trên, việc sử dụng hoa tươi tại bàn Thần Tài thay vì sử dụng hoa giả giúp bổ trợ thần khí xung quanh phương vị đặt ban thờ đó được thêm linh khí, tươi tắn và nhiều sức sống.

Trên bàn thờ Thần tài cắm hoa gì để mang tài lộc

Hoa Mẫu đơn

Theo phong thủy, đây là loài hoa phổ biến nhất khi luôn là lựa chọn đầu tiên để cắm tại ban Thần tài với tính biểu trưng cho phồn vinh và thịnh vượng. Chính vì thế trên bàn thờ đặt hoa Mẫu đơn người ta tin rằng sẽ tăng cường tài lộc và may mắn tới gia chủ.

Ngoài hoa Mẫu đơn quý anh chị có thể thay thế bằng các loại hoa khác như hoa đồng tiền, hoa cúc, hoa hồng nếu trong mùa đó không có Mẫu đơn để cắm trên ban Thần tài.

Hoa sen

Theo các nghiên cứu về y học phương Đông, hoa sen rất tốt đối với sức khỏe con người, không những vậy hình ảnh hoa sen cũng là biểu tượng cho nét đẹp vươn lên hoàn cảnh. Đặt hoa sen trên bàn thờ Thần tài giúp cân bằng năng lượng thanh tịnh và tích cực tại phương vị đó.

Đặt hoa sen trên bàn thờ Thần tài giúp cân bằng năng lượng thanh tịnh và tích cực tại phương vị đó.

Hoa thủy tiên

Đây cũng là loài hoa được nhiều người lựa chọn đặt trên bàn thờ Thần tài vì đối với những gia đình làm kinh doanh buôn bán đều tin rằng như vậy sẽ thúc đẩy sự phát triển trong công việc làm ăn của họ.

Không những vậy, hoa thủy tiên cũng là biểu tượng cho công bằng và may mắn với những người có nhiều nỗ lực trong cuộc sống.

Hoa huệ tây

Theo phong thủy, hoa huệ tây biểu tượng cho sự thanh nhã và tinh tế, hơn hết đây là loài hoa cực kỳ trong trẻo. Chính vì thế rất thích hợp để cắm lâu ngày trong nhà, đặc biệt là tại bàn thờ Thần tài.

Theo phong thủy, hoa huệ tây biểu tượng cho sự thanh nhã và tinh tế, hơn hết đây là loài hoa cực kỳ trong trẻo.

Ngoài ra để không có quá nhiều băn khoăn khi lựa chọn trên ban Thần tài cắm hoa gì, phong thủy cho rằng bạn nên sử dụng các loại hoa có màu vàng hoặc đỏ. Vì đó là hai màu đại diện cho nhà Phật, chọn lựa hoa có màu như vậy sẽ thể hiện được tính uy nghiêm và trang trọng cho ban thờ.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.