Trung tâm giao dịch bất động sản Quốc gia: Mô hình được kỳ vọng tháo gỡ nhiều nút thắt trong lĩnh vực đất đai
GĐXH - Để tháo gỡ nhiều nút thắt đã tồn tại suốt thời gian dài trong lĩnh vực đất đai, Chính phủ Việt Nam đang tích cực nghiên cứu, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó việc thiết lập Trung tâm Giao dịch Bất động sản Quốc gia đang được kỳ vọng cao.
Những nút thắt khó gỡ của thị trường bất động sản hiện nay
Theo nhận định của TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), các hoạt động giao dịch bất động sản tại Việt Nam lâu nay luôn bị "xé lẻ" và phân mảnh qua nhiều cơ quan quản lý khác nhau như thuế, tài nguyên môi trường, quy hoạch, công chứng, và tín dụng. Sự phân mảnh này dẫn đến việc dữ liệu bị tách biệt, thiếu đồng bộ, buộc người dân phải mất rất nhiều thời gian, công sức đi lại giữa các nơi để hoàn tất một giao dịch.
Quan trọng hơn, sự thiếu minh bạch và không đồng nhất của dữ liệu thị trường đã tạo ra môi trường lý tưởng cho các hành vi tiêu cực như thao túng giá, lướt sóng, trốn thuế và rửa tiền. Khi thông tin thị trường không công khai, các hành vi "bơm thổi giá" sẽ dễ dàng xảy ra, gây rủi ro lớn cho người mua nhà ở thực và tiềm ẩn nguy cơ hình thành bong bóng bất động sản.
Trung tâm giao dịch bất động sản Quốc gia, mô hình lý tưởng trong thời đại số
Để khắc phục tình trạng này, Bộ Xây dựng đang triển khai Đề án Trung tâm Giao dịch Bất động sản Quốc gia trên nền tảng hạ tầng dữ liệu số đồng bộ.
Trung tâm này sẽ là nơi tập hợp, xác thực và xử lý toàn bộ thông tin liên quan đến từng tài sản nhà đất. Toàn bộ sản phẩm giao dịch sẽ được mã hóa, định danh và theo dõi biến động cùng lịch sử giao dịch.
Mục tiêu của mô hình này là đơn giản hóa thủ tục hành chính đến mức tối đa. Khi người dân có nhu cầu chuyển nhượng hay mua bán, họ chỉ cần truy cập vào hệ thống, nhập thông tin và nhận kết quả mà không cần phải tới bất kỳ cơ quan nào. Hệ thống sẽ tự động liên hệ, xác minh thông tin với các cơ quan chức năng và trả kết quả trong thời gian ngắn, có thể hoàn tất giao dịch chỉ trong một ngày.
TS. Nguyễn Văn Đính khẳng định: "Trung tâm này không nhằm kiểm soát người dân mua bán, mà để chống thao túng, lướt sóng, trốn thuế và rửa tiền." Khi dữ liệu thị trường trở nên minh bạch, hành vi bơm thổi giá sẽ bị hạn chế. Đồng thời, Nhà nước sẽ chịu trách nhiệm pháp lý đối với dữ liệu đó, thay vì bắt người dân tự đi xác minh ở hàng loạt cơ quan.
Cũng cần lưu ý rằng, Trung tâm Giao dịch Bất động sản Quốc gia không thay thế mà là công cụ hỗ trợ các cơ quan chức năng hiện hành (Thuế, Tài nguyên Môi trường, Quy hoạch...). Các đơn vị này vẫn giữ nguyên nhiệm vụ, nhưng thực hiện qua nền tảng số thay vì các trụ sở giao dịch riêng lẻ, góp phần giảm mạnh chi phí hành chính và cắt giảm nhân sự trung gian.
Người dân có thể kỳ vọng vào lợi ích và tính khả thi của dự án này
Lợi ích đầu tiên mà mô hình này mang lại là cho người dân, khi giao dịch trở nên nhanh chóng hơn, minh bạch hơn và chi phí thấp hơn đáng kể. Việc này đồng thời tạo ra một hạ tầng dữ liệu mở, giúp Nhà nước quản lý thị trường hiệu quả hơn và giảm rủi ro pháp lý cho cả người dân lẫn doanh nghiệp.
Song song với Trung tâm dữ liệu, Chính phủ cũng đang điều chỉnh hệ thống tín dụng theo hướng sàng lọc kỹ các khoản vay, hạn chế cấp vốn cho nhà đầu cơ, và khuyến khích người mua nhà ở thực. Các công cụ kiểm soát rủi ro bong bóng như thuế tài sản và thuế giao dịch ngắn hạn (thuế đánh vào đầu cơ) cũng đang được nghiên cứu để áp dụng trong vài năm tới.
Về tính khả thi, Bộ Xây dựng đã lựa chọn Tập đoàn Viettel, đơn vị có năng lực mạnh về công nghệ và hạ tầng số tham gia xây dựng hệ thống. Kinh nghiệm quốc tế cũng cho thấy mô hình này hoàn toàn khả thi, như tại Trung Quốc, người dân có thể hoàn tất giao dịch và nhận "sổ đỏ" chỉ sau khoảng 3 giờ đồng hồ nhờ hệ thống dữ liệu liên thông. Với nền tảng công nghệ và sự phối hợp đồng bộ, mô hình Trung tâm Giao dịch Bất động sản Quốc gia hứa hẹn sẽ mang lại sự chuyển biến tích cực, hiện đại và minh bạch hóa thị trường Việt Nam.
Ngày 20/10 sắp kết thúc, cả loạt hóa mỹ phẩm vẫn vừa giảm giá, vừa tặng quà – người tiêu dùng tranh thủ mua dùng dầnBảo vệ người tiêu dùng - 40 phút trước
GĐXH - Bên cạnh mặt hàng hoa tươi và mỹ phẩm áp dụng nhiều ưu đãi lớn nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), năm nay, nhóm hàng hóa mỹ phẩm thiết yếu như sữa tắm, dầu gội, nước giặt, nước xả… cũng đồng loạt "vào mùa giảm giá", vừa khuyến mại sâu vừa tặng quà hấp dẫn, khiến người tiêu dùng tranh thủ mua sắm, tích trữ dùng dần.
Bản tin Podcast: Loạt chính sách mạnh khơi lại niềm tin người mua nhàSản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH - Trong bản tin Podcast chuyên mục thị trường hôm nay, chúng tôi xin được đề cập đến những chuyển động mới nhất trên thị trường bất động sản trước hàng loạt biện pháp mạnh tay từ Chính phủ và các cơ quan chức năng. Nhiều chuyên gia kỳ vọng, một thị trường bất động sản minh bạch, lành mạnh hơn đang ở rất gần trong thời gian tới.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 20/10/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 20/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.
Lãi suất tiết kiệm Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank mới nhất: Kỳ hạn 12 tháng ở đâu cao nhấtGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Lãi suất huy động 12 tháng tại quầy của nhóm Big4 ngân hàng hiện dao động trong khoảng 4,6 - 4,7%/năm đối với khách hàng cá nhân và 4,1 - 4,2%/năm đối với khách hàng tổ chức.
Xe hatchback giá 234 triệu đồng thiết kế sang trọng, trang bị tiện nghi, đẳng cấp hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10, rẻ chỉ nhỉnh Honda SH sẽ được bán ở Việt Nam?Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Xe hatchback cỡ nhỏ, sở hữu 6 túi khí nhưng giá chỉ từ 234 triệu đồng có về Việt Nam sau khi ra mắt ở Trung Quốc?
Giá vàng hôm nay 20/10: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji đầu tuần ra sao?Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu tăng nhẹ trở lại.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 20-26/10/2025: Nhiều hộ dân 10 tiếng/ngày không có điện dùngSản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá bạc hôm nay ngày 20/10: Sau cú 'lao dốc', thị trường bạc đầu tuần phục hồi nhẹGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Sau cú "lao dốc" chốt phiên cuối tuần vừa qua, thị trường bạc trong nước sáng nay (20/10) ghi nhận đà phục hồi nhẹ, giá bán ra tăng từ mức 54,506 triệu đồng/kg lên 54,693 triệu đồng/kg, tương đương 2,051 triệu đồng/lượng.
Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 20-26/10/2025: Cúp điện 12 tiếng/ngày một số tuyến đường và khu dân cưSản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 20-26/10/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện trong tuầnSản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước
GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.
Xe máy điện giảm giá mạnh trên thị trường, rẻ nhất chỉ 11,99 triệu đồng, cơ hội hiếm cho khách có nhu cầuGiá cả thị trường
GĐXH - Nhiều hãng xe máy điện như Honda, Yamaha và Yadea tung khuyến mãi "khủng" cho xe điện giảm giá tới 15 triệu,.