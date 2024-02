Bạn trai bí ẩn của Mai Phương Thúy là ai?

Mai Phương Thúy: Hoa hậu tuổi Thìn có tất cả nhưng tình duyên mãi chưa tới GĐXH - Mai Phương Thúy đăng quang đã gần 18 năm nhưng hiện tại, cô vẫn là người đẹp độc thân của làng giải trí. Khán giả vẫn chờ mong ngày cô kết hôn và có một đám cưới long trọng.

Mai Phương Thúy mới đây đã gây chú ý khi đăng tải hình ảnh ngồi trên xe cùng một chàng trai giấu mặt. Trên trang cá nhân, Hoa hậu Việt Nam 2006 còn viết dòng trạng thái khá ngọt ngào: "I walked through the door with you" (tạm dịch: Tôi bước qua cánh cửa cùng bạn).

Mai Phương Thúy được biết đến là hoa hậu kín tiếng trong chuyện đời tư. Dù nổi tiếng hơn gần 2 thập kỷ nhưng số lần cô nhắc đến người yêu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên trong bài phỏng vấn với báo chí mới đây, người đẹp khá thoải mái khi nhắc chuyện tình yêu và hé lộ một vài thông tin của "nửa kia".

Mai Phương Thúy úp mở hình ảnh bạn trai doanh nhân.

Trong bài phỏng vấn này, Mai Phương Thúy gọi người yêu là "anh xã", là người đẹp trai và ngọt ngào nên khi yêu cô không cần phải suy nghĩ nhiều. Về ý định tiến tới hôn nhân, Mai Phương Thúy chia sẻ chưa có kế hoạch.

Cô chia sẻ: "Người ta trưởng thành mới lấy chồng, mình chưa trưởng thành sao lấy chồng được. Tốc độ trưởng thành của mỗi người khác nhau, giống như câu chuyện thành công ấy, có người 65 tuổi mới khởi nghiệp, có người 75 tuổi mới làm Tổng thống vì độ chín của mỗi người không giống. Độ trưởng thành của tôi trong việc lấy chồng chắc chậm hơn so với bạn bè rất nhiều".

Mai Phương Thúy ngày càng cải thiện về nhan sắc.

Thông tin về bạn trai của Mai Phương Thúy khiến khán giả vui mừng cho người đẹp. Tuy nhiên, khi được hỏi về danh tính bạn trai, Hoa hậu Việt Nam 2006 lại nhất định giấu kín.

Trước đó, Mai Phương Thúy có hé mở chút ít về quá trình bên nhau của 2 người. Cụ thể, Mai Phương Thúy tiết lộ đang có bạn trai là một doanh nhân giàu có. Cặp đôi đã gắn bó cả thập kỷ nhưng chưa từng công khai bất kì hình ảnh nào trước công chúng. Mai Phương Thúy hé lộ bạn trai là một người có điều kiện kinh tế, sẵn sàng hỗ trợ tài chính khi cô gặp khó khăn. Nàng hậu cho biết "nửa kia" luôn nhường nhịn, chiều chuộng cô hết mực trong nhiều năm qua.

Vẻ ngoài sexy của Mai Phương Thúy khi giảm cân.

Mai Phương Thúy từng thổ lộ: "Bạn trai tôi dễ thương, đẹp trai và tất nhiên là đào hoa. Đàn ông phải hơi đào hoa một chút thì mới có sức hấp dẫn nên càng đào hoa tôi càng thích. Trước khi quen tôi, bạn trai tôi quen rất nhiều người, chắc phải gấp đôi tôi. Nhưng tôi thích đàn ông đào hoa nên chịu thôi, biết sao được".

Hiện tại, dù đã để lộ bạn trai doanh nhân giàu có nhưng Mai Phương Thúy vẫn chưa có kế hoạch kết hôn. Điều này khiến khán giả càng tò mò về thân thế người đàn ông này hơn.