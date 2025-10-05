Thi THPT trên máy tính từ 2027: Cú hích chuyển đổi số giáo dục Việt Nam
Từ năm 2027, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) sẽ chuyển sang thi trên máy tính. Đây là bước tiến lớn trong chuyển đổi số giáo dục, nhưng cũng đặt ra thách thức về hạ tầng, bảo mật và sự chuẩn bị của học sinh, giáo viên.
Cơ hội nâng cao minh bạch, giảm áp lực cho thí sinh
Bộ GD-ĐT siết quy trình, nâng chuẩn bảo mật
Về phía công tác tổ chức, Bộ GDĐT đã chuẩn bị kỹ lưỡng bằng việc xây dựng hệ thống phần mềm thi với tiêu chuẩn bảo mật cao, đào tạo cán bộ khảo thí và giám sát, đồng thời triển khai quy trình tổ chức thi chuyên nghiệp, khoa học. Đầu tư hạ tầng kỹ thuật cũng được ưu tiên với mục tiêu hoàn thiện máy tính, mạng internet ổn định và an toàn tại các điểm thi, bắt đầu từ các thành phố lớn rồi dần mở rộng ra các địa phương khác.
Trước khi chính thức áp dụng hình thức thi trên máy tính, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra theo phương thức truyền thống trên giấy nhưng có nhiều điều chỉnh để phù hợp với mô hình quản lý chính quyền địa phương hai cấp và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thi. Hồ sơ đăng ký dự thi sẽ được lưu tại trường phổ thông, giấy báo dự thi và thẻ dự thi tích hợp thành một loại duy nhất, đồng thời giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả thi cũng được tích hợp để thuận tiện cho thí sinh và các cơ sở giáo dục.
Ngoài ra, Bộ sẽ sửa đổi quy định liên quan đến thanh tra, kiểm tra nhằm phù hợp với việc chuyển bộ phận thanh tra giáo dục về thanh tra Chính phủ và thanh tra tỉnh. Thời gian nhận đơn phúc khảo được rút ngắn để trả kết quả sớm hơn, tạo thuận lợi cho công tác tuyển sinh của các trường đại học và cao đẳng.
Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng yêu cầu các đơn vị tổ chức thi phải rút kinh nghiệm từ kỳ thi năm 2025 để tổ chức kỳ thi năm 2026 tốt hơn, làm tiền đề cho việc triển khai thi trên máy tính theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, các Sở Giáo dục và Đào tạo cần tập trung tăng cường dạy học chính khóa, quan tâm học sinh lớp 12, đảm bảo chất lượng và giảm áp lực ôn thi.
Việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính là bước đột phá quan trọng, đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ trong lĩnh vực giáo dục Việt Nam. Mặc dù còn nhiều thách thức về mặt hạ tầng kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực và bảo mật công nghệ, hình thức thi mới hứa hẹn sẽ nâng cao tính công bằng, minh bạch, giảm áp lực cho học sinh và giáo viên, đồng thời đáp ứng tốt hơn yêu cầu đánh giá năng lực trong thời đại số.
Sự thành công của kỳ thi trên máy tính không chỉ dựa vào công nghệ hiện đại mà còn phụ thuộc vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng về con người, quy trình tổ chức và sự phối hợp đồng bộ giữa Bộ GD-ĐT, các địa phương, nhà trường và các bên liên quan.
Đây là cơ hội để hệ thống giáo dục Việt Nam tiến gần hơn tới một nền giáo dục hiện đại, hội nhập quốc tế và thực sự phát huy sức mạnh của chuyển đổi số trong đào tạo và khảo thí.
