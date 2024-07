Bảo mẫu lương 42 triệu làm em bé chết do sặc sữa trong ngày đầu đi làm

Bảo mẫu bạo hành trẻ lúc cho ăn bị phạt hơn 11 triệu đồng UBND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa ra quyết định xử phạt bảo mẫu Trịnh Thị Ngọc vì có hành vi bạo hành trẻ em.

Sự việc chấn động dư luận Trung Quốc được phát hiện thông qua một đoạn video cho thấy cảnh em bé được cấp cứu tại bệnh viện, các bác sỹ phải loại bỏ một lượng lớn sữa ra khỏi phổi của bệnh nhi. Mặc dù họ cố gắng hết sức, đứa trẻ vẫn không qua khỏi.

Em bé chết do sặc sữa trong ngày đầu tiên bảo mẫu đi làm. (Ảnh: SCMP)

Sự việc xảy ra vào tháng 4 tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Một cặp vợ chồng trẻ thuê bảo mẫu thông qua công ty dịch vụ dọn dẹp nhà cửa Tian'e Daojia. Họ đồng ý trả mức lương 12 nghìn nhân dân tệ (gần 42 triệu đồng) mỗi tháng cho bảo mẫu với mong muốn cô sẽ chăm sóc em bé một cách chuyên nghiệp bài bản.

Theo phong tục truyền thống của Trung Quốc, từ 1 tháng đến 100 ngày sau sinh, người mẹ cần được nghỉ ngơi hoàn toàn, kiêng cữ nghiêm ngặt để bảo vệ sức khỏe và nhanh chóng hồi phục, các gia đình có điều kiện sẽ thuê bảo mẫu hỗ trợ toàn diện bao gồm việc chăm sóc em bé và chăm sóc sản phụ.

Theo kênh CCTV , tại các thành phố lớn như Thâm Quyến, mức lương trung bình của bảo mẫu chăm sóc sau sinh là 12.800 nhân dân tệ (gần 45 triệu đồng) một tháng. Những người nhiều kinh nghiệm hơn có thể kiếm được hơn 20 nghìn nhân dân tệ (70 triệu đồng) một tháng.

Trong trường hợp trên, người mẹ cho biết, vì em bé sinh non và đã nằm viện ba tháng nên chị đặc biệt muốn tìm kiếm một "bảo mẫu bạch kim" có kinh nghiệm chăm sóc trẻ sinh non. Vào ngày đầu tiên bảo mẫu đến làm việc (10/4), cặp vợ chồng đã nhanh chóng nhận thấy sự thiếu chuyên nghiệp của cô. Những nỗ lực tìm người khác thay thế thông qua công ty đều thất bại.

Vào buổi tối cùng ngày, người cha cho con ăn sữa và thấy lạ vì bình thường em bé bú chỉ mất 10 phút nhưng lần này mất hơn nửa tiếng, sau đó không phản ứng gì mà cứ lịm dần đi. Cặp vợ chồng trẻ vội vã đưa con đến bệnh viện cấp cứu.

Người mẹ cho biết: “Bác sỹ thông báo với chúng tôi rằng con tôi đã hít một lượng sữa đáng kể vào phổi và không thể cứu được”. Kết quả khám nghiệm tử thi xác nhận đứa bé tử vong do ngạt sữa.

Em bé đáng thương có lượng sữa đáng kể trong phổi. (Ảnh: Weibo)

Cha mẹ báo cáo ngay với cảnh sát vụ việc này bị coi là vấn đề dân sự. Họ cố gắng yêu cầu công ty cung cấp dịch vụ bảo mẫu giải thích và bồi thường nhưng cũng không thành công. "Công ty nói rằng họ có bảo hiểm và sẽ chỉ chịu 10% - 20% trách nhiệm", người mẹ nói.

Chen Xiaohua, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Tian'e Daojia, cho rằng các vấn đề sức khỏe do sinh non của em bé có thể là nguyên nhân gây ngạt sữa. “Em bé mắc 15 căn bệnh nghiêm trọng khi mới sinh, bao gồm 'hội chứng suy hô hấp ở trẻ sơ sinh'. Việc bảo mẫu có phạm tội ngộ sát do vô ý hay không sẽ được xác định thông qua cuộc điều tra của cảnh sát và phán quyết của tòa án”, ông nói.

Ngày 15/7, đại diện dịch vụ khách hàng của công ty nói với Chongqing Daily rằng họ đang liên lạc với gia đình đứa trẻ và sẽ tiếp tục tìm giải pháp xử lý phù hợp.

Dư luận cho rằng tiêu chuẩn đào tạo dành cho bảo mẫu cần phải được cải thiện. (Ảnh: YouTube)

Vụ việc gây nên làn sóng phẫn nộ trong dư luận Trung Quốc. Cộng đồng mạng xót thương tình cảnh của đôi vợ chồng trẻ mất con và lên án bảo mẫu: “Là một bà mẹ mang thai 8 tháng, đọc được điều này thực sự đau lòng. Tôi không thể tưởng tượng được người mẹ phải đau khổ đến mức nào”; "Kể cả một người bình thường không cũng không thể để đứa trẻ bị ngạt sữa như vậy, cần phải có bản án thích đáng cho bảo mẫu"...

Nhiều số ý kiến cho rằng, nghề bảo mẫu chăm sóc trẻ cần phải được đào tạo chuyên nghiệp để không gây ra những sự việc đau lòng: “Nghề chăm sóc sau sinh nên được coi là một chuyên ngành đại học. Chỉ sau khi vượt qua kỳ thi quốc gia, sinh viên sau đại học mới được phép làm việc. Nghề này hiện có mức lương cao và nhu cầu lớn, vì vậy cần phải quản lý chặt"...