Bắt giữ đối tượng trộm cắp cà phê ở Lâm Đồng

Tuần tra trên đường, cảnh sát giao thông phát hiện, bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy GĐXH - Trên đường tuần tra, Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 (Phòng CSGT, Công an Thành phố Hà Nội) phát hiện 2 đối tượng nam có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác phát hiện 2 đối tượng này vừa thực hiện một vụ trộm cắp xe máy và đang trên đường đi tiêu thụ.

Sáng 16/11, Công an huyện Đức Trọng nhận được trình báo của bà Vũ Thị Hường (SN 1982, thôn Ninh Thuận, xã Ninh Loan, huyện Đức Trọng) về việc bị kẻ gian hái trộm 35 cây cà phê. Lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với Công an xã Ninh Loan khẩn trương điều tra, làm rõ.

Đối tượng Kiên và tang vật trộm cắp (ảnh Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Lâm Đồng).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Đức Trọng xác định Lưu Xuân Kiên là đối tượng đã thực hiện vụ trộm cà phê trên. Cùng ngày, đối tượng này đã bị Công an bắt giữ tại xã Tà Hine, huyện Đức Trọng khi đang vận chuyển 175kg cà phê vừa trộm được đi tiêu thụ.

Bước đầu, Lưu Xuân Kiên còn khai nhận, ngoài thực hiện vụ trộm cắp trên còn thực hiện 2 vụ trộm cắp cà phê trên địa bàn xã Tà Hine và Ninh Loan, huyện Đức Trọng với số lượng lớn.

Được biết, Lưu Xuân Kiên đã có một có tiền án về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mới chấp hành xong án phạt tù vào cuối năm 2023.