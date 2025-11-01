Bát hương có lộc là như nào và cần làm gì để bát hương có lộc?
GĐXH - Việc thờ tự linh thiêng hay đem lại nhiều điều may mắn, cũng như chứng cho tâm đức của người thờ cúng là điều ai cũng mong muốn. Và để đạt được điều đó yêu cầu bát hương có lộc là yếu tố cần có.
Bát hương được bài trí sắp xếp đúng
Theo phong thủy, việc xác định được vị trí đặt bát hương là yếu tố đầu tiên mà các bậc chân linh hộ trì sẽ "đánh giá" đầu tiên. Bởi lẽ việc am hiểu thứ tự cấp bậc sắp xếp bát hương trên ban thờ gia tiên đòi hỏi gia chủ phải có tâm và chịu khó tìm hiểu.
Vậy nên khi bố trí bát hương gia tiên đúng theo thứ tự (Thần linh, hội đồng gia tiên, bà Cô ông Mãnh) và thành tâm cúng dường ắt bát hương thì sẽ có lộc.
Chất liệu bát hương
Hiện nay chất liệu chế tác bát hương rất đa dạng cũng như có khá nhiều sự thay đổi khác biệt về hình thức bên ngoài như: Bát hương vẽ vàng, bát hương đồng...
Tuy nhiên, dù có cải tiến ngày một hiện đại hơn nhưng bát hương vẫn cần ưu tiên về mặt trang trọng và uy nghiêm khi thờ cúng. Tuy vậy phong thủy cho hay, bạn nên sử dụng bát hương được chế tác từ gốm sứ tráng men.
Ngoài việc đảm bảo thời gian thờ cúng bát hương được lâu dài, không dễ bị oxi hóa như bát hương đồng - điều này vô hình ảnh hưởng đến chính "chất lượng" thờ cúng tại gia đạo đó mà còn là vật liệu tự nhiên dễ được tụ tài khí trên ban thờ.
Hướng bát hương Thần tài - Thổ địa
Hướng bát hương tại ban thờ Thần tài muốn có lộc cần phải quay đúng với hướng của kệ ban thờ, nói cách khác nếu hướng ban thờ tốt với tuổi gia chủ và đặt tại phương vị Tài Lộc, ắt bát hương theo hướng đó cũng có lộc
Bát hương có vật dẫn khí, hút tài
Cũng theo phong thủy, trong quá trình bốc bát hương Thần tài –Thổ địa hay kể cả với bốc bát hương gia tiên, nếu gia chủ sử dụng gạo vàng Thần tài và Cốt Thất Bảo đặt trong tro nếp bát hương sẽ kích hoạt năng lượng trường khí rất cát vượng.
Gạo vàng Thần tài và Cốt Thất Bảo (gồm 7 bảo vật trong nhân gian: Vàng, bạc, bạch ngọc, mã não, thạch anh, san hô đỏ, xà cừ ) là hai vật phẩm phong thủy đứng đầu trong dẫn khí, hút tài cho bát hương.
Tỉa chân nhang bát hương
Tỉa chân nhang vào thời điểm cuối năm (bắt đầu từ ngày 23 tháng Chạp đến trước đêm 30 Tết) cũng là hình thức cải thiện linh khí và bổ trợ khả năng thâu thu tài lộc cho bát hương nhà bạn.
Thắp hương sạch
Có lẽ đây là lưu ý mà nhiều người đã vô tình bỏ qua, bởi bát hương muốn có lộc và tài khí nên tránh sử dụng các loại hương thắp có tẩm nhiều hóa chất và sẽ ảnh hưởng tới không gian thờ tự nói chung.
Hiện nay dù có khá loại nhiều loại hương: Hương vòng, hương thái, hương cây...chính vì vậy gia chủ nên lưu tâm đến nơi cơ sở uy tín và sử dụng hương sạch, ít có tàn.
Không được di chuyển bát hương
Bát hương là một trong số đồ thờ cúng trên ban thờ phải luôn được giữ ở vị trí cố định, tuyệt đối tránh tối đa việc xê dịch bát hương. Trong trường hợp lau dọn thường ngày chỉ nên lau viền bên cạnh, không được nhấc lên đặt xuống bát hương để lau tàn hương bị rơi xung quanh.
Luôn thắp nhang số lẻ
Thắp nhang số lẻ đại diện cho mọi điều may mắn và tài lộc, trái với số lẻ, thắp hương số chẵn đại diện cho điềm không lành và khó vượng. Đối với gia chủ thắp hương trì tụng hàng ngày chỉ nên thắp 1 nén, còn khi thắp hương mùng 1 đầu tháng hoặc Rằm có thể thắp 3 hoặc 5 nén.
Giữ vị trí bát hương sạch sẽ, gọn gàng
Điều cuối cùng bạn cần phải lưu ý để bát hương có lộc chính là luôn giữ gìn không gian xung quanh bát hương phải sạch sẽ và gọn gàng, nếu có quá nhiều tàn hương rơi cần dùng chổi nhỏ chuyên dụng quét ban thờ để dọn sạch.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Khi nào gia chủ nên giải xui?Phong thủy - 8 giờ trước
GĐXH - Không phải lúc nào cũng cần xông nhà hay thay đổi vật phẩm, nhưng có một số thời điểm quan trọng mà việc giải xui theo phong thủy là vô cùng cần thiết.
Khai trương nên tặng gì mang nhiều ý nghĩa may mắn?Phong thủy - 12 giờ trước
GĐXH - Các món quà khai trương thường mang đến nhiều ý nghĩa tốt đẹp cho người được tặng. Tuy nhiên, để hiểu thật rõ ý nghĩa về những món quà nhất định và phù hợp nhất cho người được tặng quả là không dễ.
Chọn nhà chung cư theo phong thủy mang lại vận may, hút tài lộcPhong thủy - 15 giờ trước
GĐXH - Chọn nhà chung cư theo phong thủy để thu hút tài lộc là một chủ đề được nhiều người quan tâm. Để có được một không gian sống hài hòa, chúng ta cần áp dụng và kiêng kỵ một số điều trong bài viết này.
Có nên chuyển đồ trước khi nhập trạch nhà mớiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Thông thường sau lễ nhập trạch thì gia chủ chuyển đồ đạc vào nhà mới. Tuy nhiên, có nhiều gia đình băn khoăn chuyển nhà gấp mà ngày nhập trạch còn cách quá xa thì việc chuyển nhà trước khi nhập trạch có được không, hãy đọc bài viết sau.
Vì sao nên lưu tâm các kiêng kỵ chuyện cắt tócỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Không thể phủ nhận vẻ đẹp của con người đều bắt đầu từ những tiểu tiết như răng và tóc. Tuy nhiên, theo phong thủy, làm sao để việc làm đẹp cho mái tóc không chỉ khiến ta thêm tự tin lại không phạm điều kiêng kỵ cũng là điểm cần hết sức chú ý.
Ban thờ Thần tài khi chuyển sang một vị trí khác không nhất thiết phải thay mới, nếu không thuộc những trường hợp sau đâyỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Cho đến nay, có nhiều người cho rằng chuyển ban thờ Thần tài sang vị trí khác phải thay mới. Tuy nhiên, quan niệm đó thực sự đúng không, hãy đọc bài viết sau.
Các tuổi, mệnh hợp nhất để thỉnh đặt trâu phong thủyỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Ý nghĩa của linh vật này trong phong thủy cụ thể ra sao? Tuổi, mệnh nào hợp để thỉnh trâu phong thủy, những điểm gì cần lưu ý để thỉnh đặt linh vật này. Hãy tìm hiểu qua bài viết sau.
Những kiêng kỵ phòng ngủ trong phong thủy nhất định phải biếtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Phòng ngủ là nơi nghỉ ngơi và là không gian sinh hoạt riêng tư của mỗi ngời. Vì vậy trong quan niệm phong thủy, phòng ngủ có rất nhiều điều cấm kỵ liên quan tới phong thủy mà chúng ta cần biết để tránh phạm phải, sẽ gây rắc rối cho gia chủ.
Nên thắp bao nhiêu nén hương trên ban thờ Thần tài - Thổ địa, lý do hết sức cẩn trọng khi thắp 7 và 9 nén hươngỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Với người thờ Thần tài, việc thắp hương có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Thắp hương là cách bày tỏ tấm lòng thành kính và mong cầu của gia chủ. Thế nhưng, thắp hương Thần tài nên đốt mấy nén, có ý nghĩa ra sao thì không phải ai cũng biết.
Các kiêng kỵ xây nhà cần đặc biệt tránh ai cũng nên biếtỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Một căn nhà lý tưởng không chỉ cần đáp ứng cả về công năng, thẩm mỹ mà cần tối ưu cả về mặt phong thủy. Các kiêng kỵ khi xây nhà là điều bất cứ gia chủ nào trước khi tiến hành hoàn thiện mái ấm của mình đều nên lưu tâm.
Những kiêng kỵ phòng ngủ trong phong thủy nhất định phải biếtỞ
GĐXH - Phòng ngủ là nơi nghỉ ngơi và là không gian sinh hoạt riêng tư của mỗi ngời. Vì vậy trong quan niệm phong thủy, phòng ngủ có rất nhiều điều cấm kỵ liên quan tới phong thủy mà chúng ta cần biết để tránh phạm phải, sẽ gây rắc rối cho gia chủ.