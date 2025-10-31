Ban thờ Thần tài khi chuyển sang một vị trí khác không nhất thiết phải thay mới, nếu không thuộc những trường hợp sau đây
GĐXH - Cho đến nay, có nhiều người cho rằng chuyển ban thờ Thần tài sang vị trí khác phải thay mới. Tuy nhiên, quan niệm đó thực sự đúng không, hãy đọc bài viết sau.
Xem ngày chuyển ban thờ Thần tài sang vị trí khác
Chuyển ban thờ Thần tài sang vị trí khác là một thủ tục không nên làm qua loa và cần thiết phải xem ngày cát lành để tiến hành. Chọn lựa ngày tốt để tiến hành thủ tục không chỉ thể hiện mức độ coi trọng của gia chủ mà còn thể hiện được lòng thành chánh niệm với các chư vị Thần Linh bản địa.
Theo phong thủy, khi lựa được ngày tốt, vận khí phong thủy của ban thờ cũng như ngôi nhà sẽ được tác động mà trở nên hài hòa và kích hoạt nhiều năng lượng chiêu tài lộc tích cực. Tuy nhiên, phong thủy cho hay, nếu xem ngày tốt nên kết hợp dựa trên tuổi của gia chủ khi chuyển ban thờ. Việc này sẽ không chỉ thuận cho việc thờ cúng Thần Linh mà bản thân các thành viên sống trong gia đình đó cũng gặp được nhiều may mắn.
Ngoài ra, gia chủ cần lưu ý đến hạn tuổi của bản thân năm đó có "vướng" vào một trong số các hạn Tam Tai hay không để tìm cách chọn ngày chuyển ban thờ Thần tài phù hợp.
Thủ tục chuyển ban thờ Thần tài sang vị trí khác
Thủ tục chuyển ban thờ Thần tài xảy ra hai trường hợp: Chuyển sang vị trí khác trong nhà. Chuyển về nhà mới.
Vậy đối với trường hợp chuyển ban thờ sang một vị trí khác trong nhà, gia chủ cần phải tịnh tâm tắm rửa sạch sẽ trước khi bắt đầu tiến hành thủ tục khóa lễ và tham khảo những đồ lễ cần sắm sửa sau đây.
Sắm lễ vật: 5 bông hoa tươi. Đĩa ngũ quả (5 màu khác nhau). Gà luộc và xôi hoặc bánh chưng. Chén rượu trắng, chè khô. Nậm gạo - nước – muối. Đinh tiền lễ. Một con ngựa mã đỏ, một ngựa vàng có đầy đủ hia, kiếm và mũ. Áo cúng chúng sinh (áo vàng, bộ đỏ theo màu của ngựa) dâng lên Thần tài - Thổ địa.
Tuy nhiên, với điều kiện của mỗi gia đình có thể tùy tâm cúng dường, tuyệt đối không mua quá nhiều đồ lễ gây lãng phí.
Chuyển ban Thần tài sang vị trí khác cần đổi ban thờ mới không
Ban thờ khi chuyển sang một trí khác không cần nhất thiết phải thay mới, nếu không thuộc những trường hợp sau đây: Thờ lâu ngày không có lộc; Ban thờ bị mối mọt gây hư hỏng, ẩm mốc.
Các lưu ý khi chuyển bàn thờ Thần tài
Để giữ tài lộc, vạn sự khởi sắc hanh thông, bạn phải thực sự nghiêm túc thực hiện các thủ tục di dời bàn thờ thần tài với các lưu ý sau đây: Chọn giờ hoàng đạo nên nhờ người có kinh nghiệm hoặc chuyên gia phong thủy. Bạn không tự ý thực hiện di dời bát hương, vì nếu bạn tự ý di dời mà không thực hiện một số nghi lễ thì vận may có thể sẽ không đến.
Ngoài ra, trong phong thủy, việc thực hiện nghi lễ tốt nhất là nam giới. Trường hợp không nam thì do nữ giới chủ làm lễ. Bạn cũng nên chuẩn bị sẵn bài khấn trên giấy hoặc học thuộc để nghi thức diễn ra suôn sẻ, mạch lạc.
Cũng theo phong thủy, ban thờ Thần tài nên đặt dưới đất, có bệ đỡ vững chắc hoặc gần sát tường, nơi có người qua lại, nhiều ánh sáng, thông thoáng, bao quát. Đặt theo hướng cung Thiên Lộc hoặc cung Quý Nhân. Tránh các hướng đại kỵ bản mệnh như Họa Hại, Ngũ Quỷ, Tuyệt Mệnh, Lục Sát.
Không đặt ban thờ Thần tài ở nơi ẩm thấp, dơ bẩn, góc tối, dưới gầm cầu thang, cạnh toilet, cạnh thùng rác. Thường xuyên lau dọn ban thờ Thần tài cho sạch sẽ. Thờ cúng hoa tươi, trái cây tươi. Kiêng kỵ rơi vỡ đồ thờ cúng để tránh xui xẻo, điềm chẳng lành. Khi khấn phải thành tâm, tập trung, không qua loa, đại khái.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
