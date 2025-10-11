Bật mí món ăn thanh đạm, giải nhiệt dễ làm từ củ sen
GĐXH - Được biết đến với hương vị thơm ngon và nguồn dinh dưỡng phong phú, củ sen có thể sáng tạo thành nhiều món ăn thanh đạm và độc đáo.
Canh củ sen hầm sườn
Món canh củ sen hầm sườn là một món ăn truyền thống của nền ẩm thực Việt Nam. Món ăn này kết hợp giữa củ sen tươi, sườn non và các gia vị đặc trưng tạo nên hương vị thơm ngon, bổ dưỡng và cực kỳ thanh đạm.
Củ sen với kết cấu giòn đặc trưng được thái thành từng lát mỏng sẽ tạo ra một trải nghiệm cực kỳ độc đáo khi thưởng thức.
Củ sen kho chay
Củ sen kho chay là một món ăn không chỉ thanh đạm mà còn phù hợp cho người ăn chay. Để nấu món củ sen kho chay, bạn cần thái củ sen thành từng lát mỏng và luộc để loại bỏ vị đắng. Sau đó, đem kho củ sen với các gia vị theo cách truyền thống tương tự như khi kho thịt. Món ăn này khi chín thường có màu sắc "bắt mắt", hương vị đậm đà cực kỳ "tốn cơm".
Củ sen chiên giòn
Củ sen chiên giòn là món ăn có hương vị độc đáo lại rất dễ chế biến. Lớp vỏ ngoài giòn kết hợp với thịt củ sen mềm bên trong tạo nên trải nghiệm cực thú vị khi ăn.
Đặc biệt, để tăng thêm phần hấp dẫn món ăn này thường được ăn kèm với nước mắm pha chua ngọt hoặc chấm cùng các loại nước sốt khác nhau.
Gỏi củ sen tai heo
Gỏi củ sen tai heo là sự kết hợp độc đáo giữa hai nguyên liệu chính: củ sen và tai heo. Củ sen sau khi được làm sạch và thái mỏng sẽ được trộn cùng tai heo luộc chín giòn sần sật.
Hai nguyên liệu này khi kết hợp với vị chua từ giấm cùng các loại rau sống như bắp chuối sẽ tạo nên một món ăn giải nhiệt, giải ngấy với hương vị cực kỳ dễ chịu, thanh mát trong những ngày hè nóng nực.
Củ sen xào thịt
Củ sen xào thịt quay được mệnh danh là món "ăn hoài không chán" mà bạn có thể lựa chọn thay đổi thực đơn trong những ngày hè khi chưa biết củ sen nấu món gì ngon.
Thịt heo quay giòn đem xào cùng củ sen, đậu phộng lại kết hợp với vị chua lạ miệng từ xoài xanh sẽ tạo nên hương vị độc đáo khiến bạn chỉ muốn ăn mãi. Món ăn này cũng thường được ăn kèm với cơm trắng, không chỉ ngon miệng mà còn cực kỳ "đưa cơm".
