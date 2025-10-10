Mới nhất
Loại thực phẩm giúp hạ men gan cao và người bệnh gan ăn giúp nhanh chóng hồi phục sức khỏe

Thứ sáu, 10:01 10/10/2025 | Ăn
GĐXH - Một chế độ dinh dưỡng phù hợp sẽ giúp cung cấp đủ năng lượng và dưỡng chất cho gan hoạt động, đồng thời góp phần làm giảm thiểu sự dung nạp các hợp chất gây hại cho gan, tạo điều kiện thuận lợi để gan phục hồi nhanh chóng.

Cà phê giúp hạ men gan và ngừa xơ gan

Đối với người bị men gan cao, cà phê có khả năng hạ men gan hiệu quả. Không những thế, uống cà phê còn giúp ngăn ngừa hình thành xơ gan ở những người mắc chứng viêm gan mạn tính.

Cụ thể, việc dùng điều độ và đúng lượng cà phê mỗi ngày có thể giúp người bệnh viêm gan mạn tính giảm 15 – 71% nguy cơ tử vong do biến chứng xơ gan.

Trà xanh

Trà xanh có chứa polyphenol – một hợp chất oxy hóa được chứng minh là có tác dụng bảo vệ gan chống lại các tổn thương cấp tế bào do rượu gây ra.

Loại thực phẩm mà người bệnh gan ăn nên ăn, giúp nhanh chóng hồi phục sức khỏe và sở hữu một lá gan khỏe mạnh - Ảnh 1.

Trà xanh có chứa polyphenol – một hợp chất oxy hóa được chứng minh là có tác dụng bảo vệ gan chống lại các tổn thương cấp tế bào do rượu gây ra.

Bên cạnh đó, tiêu thụ trà xanh có thể giúp điều chỉnh quá trình chuyển hóa lipid, làm giảm sự tích tụ mỡ trong gan, hỗ trợ ngăn ngừa và điều trị bệnh gan nhiễm mỡ do rượu hoặc không do rượu.

Các loại quả mọng

Tương tự như trà xanh, quả mọng – đặc biệt là các loại quả mọng sẫm màu, chẳng hạn như việt quất, mâm xôi, mạn việt quất… có chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa polyphenol, giúp bảo vệ gan khỏi bị hư hại do các phản ứng oxy hóa gây viêm.

Việc bổ sung nước ép việt quất có thể làm tăng khả năng chống oxy hóa trong gan, từ đó hỗ trợ ngăn ngừa tình trạng xơ gan hiệu quả.

Nho

Việc bổ sung nho làm tăng biểu hiện của các gen liên quan đến quá trình vận chuyển, thoái hóa và cô lập axit béo tự do.

Loại thực phẩm mà người bệnh gan ăn nên ăn, giúp nhanh chóng hồi phục sức khỏe và sở hữu một lá gan khỏe mạnh - Ảnh 2.

Nho có thể hỗ trợ làm giảm thiểu tác dụng phụ của chế độ ăn nhiều chất béo, giúp bảo vệ gan luôn khỏe mạnh.

Như vậy, bằng cách thay đổi các kiểu biểu hiện gen, nho có thể hỗ trợ làm giảm thiểu tác dụng phụ của chế độ ăn nhiều chất béo, giúp bảo vệ gan luôn khỏe mạnh.

Các loại cá béo giúp giảm viêm và giảm mỡ

Thông qua nhiều cơ chế khác nhau, chất béo omega-3 có trong dầu cá béo đã được chứng minh là có khả năng làm giảm tích tụ mỡ và hạ nồng độ men gan. 

Nhờ đó, tiêu thụ các loại cá béo vùng nước lạnh như như cá hồi, cá mòi, cá trích, cá thu… giúp bạn ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị hiệu quả bệnh gan nhiễm mỡ và bệnh men gan cao.

Dầu ô-liu nguyên chất

Dầu ô-liu chứa hàm lượng axit béo không bão hòa đơn cao, chủ yếu là axit oleic và các hợp chất phenolic, chẳng hạn như hydroxytyrosol và oleuropein.

Loại thực phẩm mà người bệnh gan ăn nên ăn, giúp nhanh chóng hồi phục sức khỏe và sở hữu một lá gan khỏe mạnh - Ảnh 3.

Dầu ô-liu là “thần dược tự nhiên” đối với người mắc bệnh gan nhiễm mỡ.

Nhờ đó, dầu ô-liu nguyên chất có tác dụng bảo vệ gan thông qua cơ chế ngăn ngừa gan nhiễm mỡ, đồng thời ức chế tiến trình thoái hóa, hình thành xơ và các phản ứng oxy hóa chất béo gây viêm tại gan.

Rau chân vịt và các loại rau lá xanh

Rau chân vịt và các loại rau lá xanh chứa nhiều glutathione – một hợp chất chống oxy hóa tương tự như hoạt chất mà gan tạo ra trong cơ thể người, có tác dụng chống oxy hóa mạnh, bảo vệ gan trước sự tấn công của các gốc tự do gây thoái hóa, xơ gan và ung thư gan. Các loại rau lá xanh chứa nhiều glutathione nhất là măng tây, cải bó xôi, cải xoăn, rau mùi tây, v.v…

Đậu nành và các loại đậu

Hàm lượng chất đạm (protein) cao trong đậu nành và các hợp chất chống oxy hóa isoflavonoids nói chung chứa trong các loại đậu có thể làm tăng khả năng chống oxy hóa, cải thiện tình trạng kháng insulin, từ đó giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu hiệu quả.

Loại thực phẩm mà người bệnh gan ăn nên ăn, giúp nhanh chóng hồi phục sức khỏe và sở hữu một lá gan khỏe mạnh - Ảnh 4.

Ngũ cốc nguyên hạt chứa nhiều chất xơ, betaine và choline rất tốt cho người bị bệnh gan.

Yến mạch, ngũ cốc nguyên hạt

Yến mạch và ngũ cốc nguyên hạt là nhóm thực phẩm cực kỳ tốt đối với người mắc bệnh gan nhiễm mỡ. So với ngũ cốc tinh chế, ngũ cốc nguyên hạt chứa nhiều chất xơ, betaine và choline.

Trong khi chất xơ giúp hạn chế hấp thụ chất béo thì cả betaine và choline đều tham gia trực tiếp vào quá trình chuyển hóa mỡ ở gan, giúp gan chuyển hóa chất béo hiệu quả và cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ.

Loại thực phẩm mà người bệnh gan ăn nên ăn, giúp nhanh chóng hồi phục sức khỏe và sở hữu một lá gan khỏe mạnh - Ảnh 5.Cách làm bún chả đặc sản Hà Nội bằng chảo chống dính

GĐXH - Hà Nội là nơi cho ra đời nhiều món ăn đặc sản vô cùng nổi tiếng như: Bún ốc, bún thang, bún đậu mắm tôm... Trong đó, không thể không nhắc đến món bún chả trứ danh được rất nhiều người yêu thích.

Huyền Trang (T/h)
