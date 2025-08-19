Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Tiết lộ 1 thứ mỡ máu cao 'rất sợ', nhiều người chưa quen nhưng cách ăn lại rất đơn giản

Thứ ba, 16:16 19/08/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhiều người khi bị mỡ máu cao thì nghĩ ngay đến việc cắt giảm chất béo. Nhưng cách làm này không đúng. Và bạn hoàn toàn có những lựa chọn thay thế cho bữa ăn.

Các loại hạt - 'kẻ thù' của mỡ máu cao

Trong buổi phát sóng podcast Zoe (podcast chuyên về khoa học và dinh dưỡng), giáo sư, tiến sĩ Sarah Berry, Khoa Khoa học Dinh dưỡng tại Đại học King’s College London, Anh, cho biết nhiều người khi bị tăng cholesterol hoặc mắc bệnh mỡ máu sẽ nghĩ ngay đến việc cắt giảm hoàn toàn các thực phẩm chứa nhiều chất béo. Tuy nhiên, giáo sư Sarah nhấn mạnh rằng mọi người không nên áp dụng kiểu ăn kiêng cực đoan này. Thay vào đó, chuyên gia khuyên mọi người nên ăn đúng loại chất béo. Với những người bị tăng cholesterol và mắc bệnh mỡ máu, nên chọn các thực phẩm cung cấp nguồn chất béo không bão hòa đơn và chất béo không bão hòa đa để thay cho thực phẩm giàu chất béo bão hòa, chẳng hạn như các loại hạt

"Bổ sung thêm các loại hạt vào chế độ ăn hàng ngày có thể giúp mọi người giảm từ 5-10% lượng cholesterol trong máu”, chuyên gia Sarah khẳng định.

Tiết lộ 1 thứ mỡ máu cao 'rất sợ', nhiều người chưa quen nhưng cách ăn lại rất đơn giản- Ảnh 1.

Thêm các loại hạt vào chế độ ăn có thể giúp giảm cholesterol hiệu quả.

Vì những lợi ích của các loại hạt, hãy đưa nó trở thành một phần không thể thiếu trong bữa ăn. Nếu chưa quen, bạn có thể mix các loại hạt với sữa chua cho bữa sáng hoặc uống sữa hạt. Những gợi ý dưới đây có thể hữu ích cho bạn:

Công thức ăn sáng các loại hạt và sữa chua

Mix hạt chia, quả óc chó, hạnh nhân, hạt bí với sữa chua

Tiết lộ 1 thứ mỡ máu cao 'rất sợ', nhiều người chưa quen nhưng cách ăn lại rất đơn giản- Ảnh 2.

Hạt chia, quả óc chó, hạnh nhân, hạt bí là nguồn cung cấp chất béo tuyệt vời. Cách làm lại vô cùng đơn giản, khi bạn chỉ cần trộn tất cả trong một chiếc tô yêu thích rồi thưởng thức.

Hạt lanh mix cùng sữa chua

Tiết lộ 1 thứ mỡ máu cao 'rất sợ', nhiều người chưa quen nhưng cách ăn lại rất đơn giản- Ảnh 3.

Hạt lanh là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao với hàm lượng chất xơ, Omega 3 tốt. Vì thế kết hợp với hạt lạnh và sữa chua đã trở thành xu hướng hiện nay. Bất kể thứ gì trộn với sữa chua cũng đơn giản trong cách ăn. Hạt lanh mix sữa chua cũng vậy.

Bạn cũng có thể làm sữa hạt từ các loại hạt bổ dưỡng để dùng hàng ngày.

Gợi ý 3 cách mix các loại hạt làm sữa

Sữa hạnh nhân, hạt điều và hạt óc chó

Tiết lộ 1 thứ mỡ máu cao 'rất sợ', nhiều người chưa quen nhưng cách ăn lại rất đơn giản- Ảnh 4.

Việc kết hợp ba loại hạt này tạo ra một loại sữa hạt với sự hòa quyện tuyệt vời của hương vị và dinh dưỡng. Bạn có thể thêm ít đá hoặc để sữa vào ngăn mát tủ lạnh trước khi uống đều rất ngon. Bạn cần lắc đều trước khi uống vì hạt hạnh nhân có lớp bột nặng sẽ lắng xuống dưới, tạo ra hiện tượng lắng cặn. Lưu ý, nên bảo quản sữa trong tủ lạnh và thời hạn dùng sữa không quá 2 ngày.

Sữa hạt phỉ, đậu phộng và hạt óc chó

Tiết lộ 1 thứ mỡ máu cao 'rất sợ', nhiều người chưa quen nhưng cách ăn lại rất đơn giản- Ảnh 5.

Ba loại hạt này khi mix với nhau tạo ra một loại sữa hạt béo ngậy, thơm ngon và vô cùng bổ dưỡng. Sau khi ngâm các loại hạt ở thời gian phù hợp, bạn cho tất cả vào xay, đánh qua rây để tránh cặn rồi đun sôi và thưởng thức. Sự kết hợp này mang lại một ly sữa rất tốt cho những ai muốn cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm viêm và bảo vệ làn da.

Sữa hạt dẻ cười, hạt lanh và hạt mắc ca

Tiết lộ 1 thứ mỡ máu cao 'rất sợ', nhiều người chưa quen nhưng cách ăn lại rất đơn giản- Ảnh 6.

Mix ba loại hạt này sẽ cho bạn một loại sữa hạt đặc biệt giàu dinh dưỡng, lý tưởng cho sức khỏe và sắc đẹp. Hạt dẻ cười mang lại hương vị ngọt nhẹ và giàu vitamin E, tốt cho sức khỏe tim mạch và làm đẹp da. Hạt lanh cung cấp lượng omega-3 dồi dào cùng chất xơ, giúp duy trì sức khỏe đường ruột và giảm cholesterol xấu. Với độ béo ngậy đặc trưng, hạt mắc ca sẽ giúp tăng cường năng lượng và cung cấp các khoáng chất quan trọng như mangan và thiamine. Sự kết hợp của ba loại hạt này tạo nên một ly sữa thơm ngon, đầy đủ dưỡng chất và rất dễ tiêu hóa, giúp bạn duy trì sức khỏe và cải thiện làn da.

Bất ngờ loại lá được ví như &quot;nhân sâm của người nghèo&quot;, hỗ trợ thải độc gan, cải thiện thị lực, nhiều người bỏ quaBất ngờ loại lá được ví như 'nhân sâm của người nghèo', hỗ trợ thải độc gan, cải thiện thị lực, nhiều người bỏ qua

GĐXH - Loại cây này vừa quen vừa lạ với nhiều người, tuy nhiên, mọi người thường chỉ ăn quả mà ít biết lá cây này cũng rất bổ dưỡng, được ví như 'nhân sâm của người nghèo', hỗ trợ thải độc gan, cải thiện thị lực.

Miếng thịt lợn tưởng bất thường nhưng cánh chị em lại chú ý chi tiết đáng sợ khácMiếng thịt lợn tưởng bất thường nhưng cánh chị em lại chú ý chi tiết đáng sợ khác

GĐXH - Mới đây trên một nhóm chia sẻ kinh nghiệm bếp núc của các chị em, một người dùng mạng xã hội đăng tải bức ảnh băn khoăn về chất lượng thịt.


Phương Nghi (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Bất ngờ loại rau được mệnh danh 'vua thải độc gan', có nhiều cách chế biến món ngon

Bất ngờ loại rau được mệnh danh 'vua thải độc gan', có nhiều cách chế biến món ngon

Ăn - 3 giờ trước

GĐXH - Các nghiên cứu chỉ ra rằng loại rau này có thể tăng cường enzyme thải độc gan và bảo vệ gan khỏi tổn thương.

Mỗi lần mẹ tôi làm món hấp này là cả nhà háo hức chờ đợi, cầm sẵn đũa ăn hết sạch ngay khi dọn ra

Mỗi lần mẹ tôi làm món hấp này là cả nhà háo hức chờ đợi, cầm sẵn đũa ăn hết sạch ngay khi dọn ra

Ăn - 4 giờ trước

Khi món ăn được mẹ tôi dọn ra bàn ăn, tất cả mọi người đều đã sẵn sàng cầm đũa và ăn hết veo "trong vòng một nốt nhạc".

Phương Oanh 'lên món', giữa bàn tiệc có một món đồ dùng khiến chị em 'truy lùng'

Phương Oanh 'lên món', giữa bàn tiệc có một món đồ dùng khiến chị em 'truy lùng'

Ăn - 7 giờ trước

GĐXH - Phương Oanh đầu tư rất nhiều tâm huyết để chăm chút cho từng chi tiết trong căn bếp.

Gợi ý 7 thực đơn cơm tối 3 món mặn 1 món canh ngon mê, nấu nhanh trong 30 phút

Gợi ý 7 thực đơn cơm tối 3 món mặn 1 món canh ngon mê, nấu nhanh trong 30 phút

Ăn - 9 giờ trước

Bữa tối của gia đình đâu cần cầu kỳ. Chỉ với 3 món mặn và 1 món canh, bếp nhà đã thơm lừng, ai đi làm về muộn cũng thấy lòng ấm áp.

Những món ăn ngon trong mâm cơm nhà khiến nồi cơm ‘bay màu’ trong tích tắc, ăn một miếng là ghiền!

Những món ăn ngon trong mâm cơm nhà khiến nồi cơm ‘bay màu’ trong tích tắc, ăn một miếng là ghiền!

Ẩm thực 360 - 9 giờ trước

GĐXH - Không cần cầu kỳ, chỉ vài món ngon ‘bá cháy’ cũng đủ biến bữa cơm gia đình thêm ấm cúng, tròn vị, khiến cả nhà ăn hết veo nồi cơm.

Cách làm nộm măng ngon của cha tôi - món ăn của ký ức về người cha trong gian bếp

Cách làm nộm măng ngon của cha tôi - món ăn của ký ức về người cha trong gian bếp

Ẩm thực 360 - 23 giờ trước

GĐXH - Với chị Đặng Thuỳ (đến từ Hà Nội) nộm măng không chỉ là món ăn dân dã mà còn là ký ức ấm áp về người cha, gợi nhớ bữa cơm gia đình xưa thương nhớ.

Miếng thịt lợn tưởng bất thường nhưng cánh chị em lại chú ý chi tiết đáng sợ khác

Miếng thịt lợn tưởng bất thường nhưng cánh chị em lại chú ý chi tiết đáng sợ khác

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Mới đây trên một nhóm chia sẻ kinh nghiệm bếp núc của các chị em, một người dùng mạng xã hội đăng tải bức ảnh băn khoăn về chất lượng thịt.

Bất ngờ loại lá được ví như 'nhân sâm của người nghèo', hỗ trợ thải độc gan, cải thiện thị lực, nhiều người bỏ qua

Bất ngờ loại lá được ví như 'nhân sâm của người nghèo', hỗ trợ thải độc gan, cải thiện thị lực, nhiều người bỏ qua

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Loại cây này vừa quen vừa lạ với nhiều người, tuy nhiên, mọi người thường chỉ ăn quả mà ít biết lá cây này cũng rất bổ dưỡng, được ví như 'nhân sâm của người nghèo', hỗ trợ thải độc gan, cải thiện thị lực.

Tôi rất thích nấu canh đậu phụ theo cách này: Mềm thanh, tươi ngon và hấp dẫn, vừa dọn ra là ăn hết ngay

Tôi rất thích nấu canh đậu phụ theo cách này: Mềm thanh, tươi ngon và hấp dẫn, vừa dọn ra là ăn hết ngay

Ăn - 1 ngày trước

Đậu phụ mềm, thơm ngon, dậy mùi thơm nồng nàn của các nguyên liệu cần tây, tỏi, hành, ớt... Nước dùng cũng đậm đà ngọt ngon.

Món canh bún vỉa hè Ốc Thanh Vân phải lòng suốt 24 năm có gì đặc biệt?

Món canh bún vỉa hè Ốc Thanh Vân phải lòng suốt 24 năm có gì đặc biệt?

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Canh bún kiểu truyền thống bày bán ở lề đường Cống Quỳnh, phường Cầu Ông Lãnh với giá 30.000 đồng một tô được diễn viên Ốc Thanh Vân gọi là món ăn thanh xuân, đến nay vẫn yêu thích.

Xem nhiều

20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon 'bá cháy', đảm bảo cả nhà 'chén' sạch

20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon 'bá cháy', đảm bảo cả nhà 'chén' sạch

Ẩm thực 360

GĐXH - Chỉ vài món ngon quen thuộc, bạn đã có mâm cơm ‘bá cháy’ khiến cả nhà mê mẩn, ăn hết veo cơm mà không cần cầu kỳ hay tốn nhiều thời gian.

Thức quà dân dã giải nhiệt là đặc sản Hà Nội đắt khách vào dịp nắng nóng, ai cũng mê vì hương vị đặc biệt, giá chỉ 20k

Thức quà dân dã giải nhiệt là đặc sản Hà Nội đắt khách vào dịp nắng nóng, ai cũng mê vì hương vị đặc biệt, giá chỉ 20k

Ăn
Bất ngờ loại lá được ví như 'nhân sâm của người nghèo', hỗ trợ thải độc gan, cải thiện thị lực, nhiều người bỏ qua

Bất ngờ loại lá được ví như 'nhân sâm của người nghèo', hỗ trợ thải độc gan, cải thiện thị lực, nhiều người bỏ qua

Ăn
Được ví như ‘hải sản của đất’, đây là siêu thực phẩm cực sẵn ở chợ Việt giúp kiểm soát đường huyết tốt, chế biến được nhiều món ngon

Được ví như ‘hải sản của đất’, đây là siêu thực phẩm cực sẵn ở chợ Việt giúp kiểm soát đường huyết tốt, chế biến được nhiều món ngon

Ăn
5 cách pha nước gừng tươi ngon và dễ, nhất định phải uống trong tháng 'cô hồn' vì lý do sau

5 cách pha nước gừng tươi ngon và dễ, nhất định phải uống trong tháng 'cô hồn' vì lý do sau

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top