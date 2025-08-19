Tiết lộ 1 thứ mỡ máu cao 'rất sợ', nhiều người chưa quen nhưng cách ăn lại rất đơn giản

Các loại hạt - 'kẻ thù' của mỡ máu cao

Trong buổi phát sóng podcast Zoe (podcast chuyên về khoa học và dinh dưỡng), giáo sư, tiến sĩ Sarah Berry, Khoa Khoa học Dinh dưỡng tại Đại học King’s College London, Anh, cho biết nhiều người khi bị tăng cholesterol hoặc mắc bệnh mỡ máu sẽ nghĩ ngay đến việc cắt giảm hoàn toàn các thực phẩm chứa nhiều chất béo. Tuy nhiên, giáo sư Sarah nhấn mạnh rằng mọi người không nên áp dụng kiểu ăn kiêng cực đoan này. Thay vào đó, chuyên gia khuyên mọi người nên ăn đúng loại chất béo. Với những người bị tăng cholesterol và mắc bệnh mỡ máu, nên chọn các thực phẩm cung cấp nguồn chất béo không bão hòa đơn và chất béo không bão hòa đa để thay cho thực phẩm giàu chất béo bão hòa, chẳng hạn như các loại hạt.

"Bổ sung thêm các loại hạt vào chế độ ăn hàng ngày có thể giúp mọi người giảm từ 5-10% lượng cholesterol trong máu”, chuyên gia Sarah khẳng định.

Thêm các loại hạt vào chế độ ăn có thể giúp giảm cholesterol hiệu quả.

Vì những lợi ích của các loại hạt, hãy đưa nó trở thành một phần không thể thiếu trong bữa ăn. Nếu chưa quen, bạn có thể mix các loại hạt với sữa chua cho bữa sáng hoặc uống sữa hạt. Những gợi ý dưới đây có thể hữu ích cho bạn:

Công thức ăn sáng các loại hạt và sữa chua

Mix hạt chia, quả óc chó, hạnh nhân, hạt bí với sữa chua

Hạt chia, quả óc chó, hạnh nhân, hạt bí là nguồn cung cấp chất béo tuyệt vời. Cách làm lại vô cùng đơn giản, khi bạn chỉ cần trộn tất cả trong một chiếc tô yêu thích rồi thưởng thức.

Hạt lanh mix cùng sữa chua

Hạt lanh là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao với hàm lượng chất xơ, Omega 3 tốt. Vì thế kết hợp với hạt lạnh và sữa chua đã trở thành xu hướng hiện nay. Bất kể thứ gì trộn với sữa chua cũng đơn giản trong cách ăn. Hạt lanh mix sữa chua cũng vậy.

Bạn cũng có thể làm sữa hạt từ các loại hạt bổ dưỡng để dùng hàng ngày.

Gợi ý 3 cách mix các loại hạt làm sữa

Sữa hạnh nhân, hạt điều và hạt óc chó

Việc kết hợp ba loại hạt này tạo ra một loại sữa hạt với sự hòa quyện tuyệt vời của hương vị và dinh dưỡng. Bạn có thể thêm ít đá hoặc để sữa vào ngăn mát tủ lạnh trước khi uống đều rất ngon. Bạn cần lắc đều trước khi uống vì hạt hạnh nhân có lớp bột nặng sẽ lắng xuống dưới, tạo ra hiện tượng lắng cặn. Lưu ý, nên bảo quản sữa trong tủ lạnh và thời hạn dùng sữa không quá 2 ngày.

Sữa hạt phỉ, đậu phộng và hạt óc chó

Ba loại hạt này khi mix với nhau tạo ra một loại sữa hạt béo ngậy, thơm ngon và vô cùng bổ dưỡng. Sau khi ngâm các loại hạt ở thời gian phù hợp, bạn cho tất cả vào xay, đánh qua rây để tránh cặn rồi đun sôi và thưởng thức. Sự kết hợp này mang lại một ly sữa rất tốt cho những ai muốn cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm viêm và bảo vệ làn da.

Sữa hạt dẻ cười, hạt lanh và hạt mắc ca

Mix ba loại hạt này sẽ cho bạn một loại sữa hạt đặc biệt giàu dinh dưỡng, lý tưởng cho sức khỏe và sắc đẹp. Hạt dẻ cười mang lại hương vị ngọt nhẹ và giàu vitamin E, tốt cho sức khỏe tim mạch và làm đẹp da. Hạt lanh cung cấp lượng omega-3 dồi dào cùng chất xơ, giúp duy trì sức khỏe đường ruột và giảm cholesterol xấu. Với độ béo ngậy đặc trưng, hạt mắc ca sẽ giúp tăng cường năng lượng và cung cấp các khoáng chất quan trọng như mangan và thiamine. Sự kết hợp của ba loại hạt này tạo nên một ly sữa thơm ngon, đầy đủ dưỡng chất và rất dễ tiêu hóa, giúp bạn duy trì sức khỏe và cải thiện làn da.

