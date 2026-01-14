Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Người đàn ông ở Tuyên Quang áp xe gan, nhiễm trùng huyết từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Thứ tư, 17:04 14/01/2026 | Sống khỏe
Nguyễn Vũ (th)
Nguyễn Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Chỉ trong vài ngày xuất hiện sốt cao và đau bụng, một người đàn ông ở Tuyên Quang đã rơi vào tình trạng nhiễm trùng huyết nguy kịch do áp xe gan.

Áp xe gan gây nhiễm trùng huyết: Diễn tiến nhanh, đe dọa tính mạng

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, anh T.V.Đ (sinh năm 1986, trú tại xã Bạch Xa, tỉnh Tuyên Quang) vốn có tiền sử sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn, người bệnh đã rơi vào tình trạng nhiễm trùng nặng, đe dọa tính mạng do áp xe gan – một bệnh lý nguy hiểm nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Theo gia đình, khoảng 4 ngày trước khi nhập viện, người bệnh xuất hiện sốt cao liên tục, kèm rét run, mệt mỏi nhiều và đau vùng thượng vị. Dù đã tự theo dõi tại nhà, tình trạng sốt không thuyên giảm, đau bụng ngày càng tăng nên người bệnh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để thăm khám.

Người đàn ông ở Tuyên Quang áp xe gan, nhiễm trùng huyết từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải - Ảnh 1.

Ảnh: BVCC

Tại đây, sau khi được thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, siêu âm ổ bụng, chụp cộng hưởng từ (MRI) tầng bụng, người bệnh được chẩn đoán nhiễm trùng huyết (sepsis) có tổn thương tạng do áp xe gan trái. Đây là tình trạng rất nghiêm trọng, cho thấy ổ nhiễm trùng tại gan đã ảnh hưởng toàn thân, có nguy cơ dẫn tới suy đa tạng nếu chậm trễ trong điều trị.

Can thiệp đúng thời điểm giúp kiểm soát ổ nhiễm trùng

Người bệnh được chuyển điều trị tại Khoa Nội hô hấp – Tiêu hóa. Các bác sĩ nhanh chóng triển khai phác đồ điều trị toàn diện, bao gồm sử dụng kháng sinh phổ rộng đường tĩnh mạch, theo dõi sát các chỉ số sinh tồn, chức năng gan và các cơ quan liên quan.

Đồng thời, người bệnh được chỉ định chọc hút áp xe gan dưới hướng dẫn của hình ảnh học nhằm loại bỏ ổ mủ và kiểm soát nguồn nhiễm trùng – bước can thiệp then chốt quyết định hiệu quả điều trị trong trường hợp này.

Sau 10 ngày điều trị tích cực, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt: hết sốt, các chỉ số viêm giảm dần, chức năng gan ổn định, ổ áp xe gan thu nhỏ trên hình ảnh kiểm tra. Người bệnh hồi phục tốt, đủ điều kiện ra viện và được tư vấn tiếp tục theo dõi, tái khám định kỳ.

Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu áp xe gan dễ bị bỏ sót

Theo BSNT Trần Văn Sơn – Khoa Nội hô hấp – Tiêu hóa, áp xe gan là bệnh lý không hiếm gặp nhưng dễ bị bỏ sót do triệu chứng ban đầu không đặc hiệu. Người bệnh có thể chỉ biểu hiện sốt kéo dài, đau bụng mơ hồ, mệt mỏi, thậm chí không có vàng da.

"Nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, ổ áp xe gan có thể lan rộng, vỡ vào ổ bụng hoặc gây nhiễm trùng huyết, đe dọa trực tiếp đến tính mạng", BSNT Trần Văn Sơn nhấn mạnh.

Vị bác sĩ cũng cho biết, việc phối hợp giữa chẩn đoán hình ảnh hiện đại và can thiệp kịp thời đóng vai trò quyết định trong điều trị. Với các trường hợp áp xe gan kích thước lớn hoặc đã có biến chứng nhiễm trùng huyết, chọc hút dẫn lưu ổ áp xe kết hợp điều trị nội khoa giúp kiểm soát nhanh ổ nhiễm trùng, rút ngắn thời gian điều trị và cải thiện tiên lượng.

Dấu hiệu cần được khám sớm

Qua trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan với các triệu chứng như sốt kéo dài, đau bụng, đặc biệt là đau vùng thượng vị hoặc hạ sườn phải.

Khi xuất hiện dấu hiệu bất thường, cần đến cơ sở y tế có đủ năng lực chuyên môn để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời. Phát hiện sớm và xử trí đúng là yếu tố then chốt giúp điều trị hiệu quả áp xe gan, tránh các biến chứng nguy hiểm.

Nam thanh niên 20 tuổi áp xe gan, nhiễm 3 loại ký sinh trùng thừa nhận có thói quen nàyNam thanh niên 20 tuổi áp xe gan, nhiễm 3 loại ký sinh trùng thừa nhận có thói quen này

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân cho biết không có thói quen tẩy giun sán định kỳ, thỉnh thoảng có ăn rau sống trong các bữa ăn hàng ngày.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Người phụ nữ 49 tuổi nguy kịch sau hút mỡ bụng tại một phòng khám tư nhân: Bác sĩ cảnh báo nguy cơ này khi chị em làm đẹp cuối năm

Người phụ nữ 49 tuổi nguy kịch sau hút mỡ bụng tại một phòng khám tư nhân: Bác sĩ cảnh báo nguy cơ này khi chị em làm đẹp cuối năm

Thanh niên 25 tuổi suy thận giai đoạn cuối, phải ghép thận thừa nhận 1 sai lầm nhiều bạn trẻ Việt mắc phải

Thanh niên 25 tuổi suy thận giai đoạn cuối, phải ghép thận thừa nhận 1 sai lầm nhiều bạn trẻ Việt mắc phải

TP.HCM: Triển khai thành công kỹ thuật xóa cận thế hệ mới cho những bệnh nhân đầu tiên

TP.HCM: Triển khai thành công kỹ thuật xóa cận thế hệ mới cho những bệnh nhân đầu tiên

Nằm mãi không ngủ được: 8 loại trái cây quen mặt nhưng được ví như 'thuốc ngủ tự nhiên'

Nằm mãi không ngủ được: 8 loại trái cây quen mặt nhưng được ví như 'thuốc ngủ tự nhiên'

Ăn canh 'bổ dưỡng' nấu từ củ lạ, người phụ nữ 42 tuổi suýt mất mạng vì độc tố cực mạnh

Ăn canh 'bổ dưỡng' nấu từ củ lạ, người phụ nữ 42 tuổi suýt mất mạng vì độc tố cực mạnh

Cùng chuyên mục

Muốn đón Tết 2026 với làn da căng mịn, chị em nhất định phải tránh xa 5 loại đồ uống này

Muốn đón Tết 2026 với làn da căng mịn, chị em nhất định phải tránh xa 5 loại đồ uống này

Sống khỏe - 1 giờ trước

GĐXH - Nhiều người vẫn giữ thói quen uống nước ngọt mỗi ngày mà không hề hay biết rằng đồ uống này có thể thúc đẩy quá trình lão hóa, làm tăng nguy cơ tim mạch và rối loạn chuyển hóa. Đặc biệt, có 5 loại nước ngọt quen thuộc càng uống nhiều càng gây hại cho sức khỏe về lâu dài.

Người đàn ông suy gan cấp, tải lượng virus viêm gan B cao hơn 351 lần từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông suy gan cấp, tải lượng virus viêm gan B cao hơn 351 lần từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Sống khỏe - 2 giờ trước

GĐXH - Trước khi nhập viện vì suy gan cấp, người bệnh đột ngột xuất hiện đau bụng vùng hạ sườn phải, kèm theo mệt mỏi nhiều, ăn uống kém...

Hóa trị đã mệt, ăn sai còn mệt hơn: 6 loại thực phẩm người bệnh ung thư nên tránh xa

Hóa trị đã mệt, ăn sai còn mệt hơn: 6 loại thực phẩm người bệnh ung thư nên tránh xa

Bệnh thường gặp - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình hóa trị, cơ thể người bệnh ung thư trở nên vô cùng nhạy cảm, chỉ một lựa chọn ăn uống sai cũng có thể khiến tình trạng mệt mỏi, buồn nôn hoặc suy kiệt nặng hơn. Ít ai ngờ rằng có những thực phẩm quen thuộc lại không phù hợp trong giai đoạn này và cần được hạn chế để quá trình điều trị đạt hiệu quả tốt hơn.

Đau gout tái phát liên tục? 7 loại thực phẩm này giúp đào thải axit uric tự nhiên

Đau gout tái phát liên tục? 7 loại thực phẩm này giúp đào thải axit uric tự nhiên

Bệnh thường gặp - 17 giờ trước

GĐXH - Những cơn đau gout dữ dội thường đến bất ngờ và khiến nhiều người khổ sở. Ít ai biết rằng, ngoài thuốc điều trị, việc ăn đúng thực phẩm mỗi ngày cũng có thể hỗ trợ đào thải axit uric trong máu, giúp kiểm soát gout hiệu quả và an toàn hơn.

BioGaia và hành trình góp phần xây dựng nền tảng sức khỏe cho trẻ em Việt

BioGaia và hành trình góp phần xây dựng nền tảng sức khỏe cho trẻ em Việt

Sống khỏe - 18 giờ trước

Sức khỏe tiêu hóa của trẻ em chịu ảnh hưởng lớn từ điều kiện sinh hoạt hằng ngày, trong đó nguồn nước sử dụng. Ở các điểm trường vùng cao, nơi học sinh nội trú ăn ở và học tập xa gia đình, việc tiếp cận nguồn nước an toàn vẫn còn nhiều hạn chế.

Người phụ nữ suy thận độ 3 thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ suy thận độ 3 thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 18 giờ trước

GĐXH - Suy thận có thể bắt đầu từ những thói quen tưởng chừng vô hại, nhưng nếu phát hiện muộn, người bệnh sẽ phải trả giá bằng cả chất lượng cuộc sống về sau.

Bệnh viện 19-8 tái khởi động kỹ thuật ghép tủy: Bước tiến chiến lược trong điều trị ung thư máu

Bệnh viện 19-8 tái khởi động kỹ thuật ghép tủy: Bước tiến chiến lược trong điều trị ung thư máu

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - 13/01/2026, BV 19-8 phối hợp Viện Huyết học thảo luận tái khởi động ghép tủy, mở hy vọng mới sau 13 năm gián đoạn.

Loại củ được ví là 'khắc tinh' của tế bào ung thư, người Việt nên ăn thường xuyên để phòng bệnh

Loại củ được ví là 'khắc tinh' của tế bào ung thư, người Việt nên ăn thường xuyên để phòng bệnh

Sống khỏe - 23 giờ trước

GĐXH - Củ cải được ghi nhận giàu chất chống oxy hóa và hợp chất sinh học có lợi, góp phần hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư.

Sebamed pH5.5 - Giải pháp chăm sóc an toàn cho bệnh lý viêm da cơ địa

Sebamed pH5.5 - Giải pháp chăm sóc an toàn cho bệnh lý viêm da cơ địa

Sống khỏe - 23 giờ trước

Viêm da cơ địa là một bệnh lý da mãn tính phổ biến, đặc trưng bởi tình trạng da khô, ngứa, dễ kích ứng và tái phát kéo dài. Với những làn da này, việc chăm sóc hằng ngày – đặc biệt là lựa chọn sản phẩm làm sạch – đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định của da.

Người phụ nữ 49 tuổi nguy kịch sau hút mỡ bụng tại một phòng khám tư nhân: Bác sĩ cảnh báo nguy cơ này khi chị em làm đẹp cuối năm

Người phụ nữ 49 tuổi nguy kịch sau hút mỡ bụng tại một phòng khám tư nhân: Bác sĩ cảnh báo nguy cơ này khi chị em làm đẹp cuối năm

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Khoa Cấp cứu Bệnh viện E tiếp nhận một trường hợp (nữ, 49 tuổi, ở Quảng Ninh) cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do biến chứng sau hút mỡ tại cơ sở thẩm mỹ tư nhân trên địa bàn Hà Nội.

Xem nhiều

Thanh niên 25 tuổi suy thận giai đoạn cuối, phải ghép thận thừa nhận 1 sai lầm nhiều bạn trẻ Việt mắc phải

Thanh niên 25 tuổi suy thận giai đoạn cuối, phải ghép thận thừa nhận 1 sai lầm nhiều bạn trẻ Việt mắc phải

Sống khỏe

GĐXH - Một sự thật đáng buồn cho bệnh nhân suy thận, chạy thận và ghép thận là bệnh viêm cầu thận dễ xảy ra ở người trẻ nhưng lại rất khó để thuyết phục họ theo dõi và điều trị bệnh.

Loại củ được ví là 'khắc tinh' của tế bào ung thư, người Việt nên ăn thường xuyên để phòng bệnh

Loại củ được ví là 'khắc tinh' của tế bào ung thư, người Việt nên ăn thường xuyên để phòng bệnh

Sống khỏe
Người phụ nữ suy thận độ 3 thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ suy thận độ 3 thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe
Người đàn ông phát hiện tiền ung thư dạ dày từ dấu từ một việc nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông phát hiện tiền ung thư dạ dày từ dấu từ một việc nhiều người Việt bỏ qua

Bệnh thường gặp
Nằm mãi không ngủ được: 8 loại trái cây quen mặt nhưng được ví như 'thuốc ngủ tự nhiên'

Nằm mãi không ngủ được: 8 loại trái cây quen mặt nhưng được ví như 'thuốc ngủ tự nhiên'

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top