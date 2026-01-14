Người đàn ông ở Tuyên Quang áp xe gan, nhiễm trùng huyết từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải
GĐXH - Chỉ trong vài ngày xuất hiện sốt cao và đau bụng, một người đàn ông ở Tuyên Quang đã rơi vào tình trạng nhiễm trùng huyết nguy kịch do áp xe gan.
Áp xe gan gây nhiễm trùng huyết: Diễn tiến nhanh, đe dọa tính mạng
Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, anh T.V.Đ (sinh năm 1986, trú tại xã Bạch Xa, tỉnh Tuyên Quang) vốn có tiền sử sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn, người bệnh đã rơi vào tình trạng nhiễm trùng nặng, đe dọa tính mạng do áp xe gan – một bệnh lý nguy hiểm nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.
Theo gia đình, khoảng 4 ngày trước khi nhập viện, người bệnh xuất hiện sốt cao liên tục, kèm rét run, mệt mỏi nhiều và đau vùng thượng vị. Dù đã tự theo dõi tại nhà, tình trạng sốt không thuyên giảm, đau bụng ngày càng tăng nên người bệnh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để thăm khám.
Tại đây, sau khi được thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, siêu âm ổ bụng, chụp cộng hưởng từ (MRI) tầng bụng, người bệnh được chẩn đoán nhiễm trùng huyết (sepsis) có tổn thương tạng do áp xe gan trái. Đây là tình trạng rất nghiêm trọng, cho thấy ổ nhiễm trùng tại gan đã ảnh hưởng toàn thân, có nguy cơ dẫn tới suy đa tạng nếu chậm trễ trong điều trị.
Can thiệp đúng thời điểm giúp kiểm soát ổ nhiễm trùng
Người bệnh được chuyển điều trị tại Khoa Nội hô hấp – Tiêu hóa. Các bác sĩ nhanh chóng triển khai phác đồ điều trị toàn diện, bao gồm sử dụng kháng sinh phổ rộng đường tĩnh mạch, theo dõi sát các chỉ số sinh tồn, chức năng gan và các cơ quan liên quan.
Đồng thời, người bệnh được chỉ định chọc hút áp xe gan dưới hướng dẫn của hình ảnh học nhằm loại bỏ ổ mủ và kiểm soát nguồn nhiễm trùng – bước can thiệp then chốt quyết định hiệu quả điều trị trong trường hợp này.
Sau 10 ngày điều trị tích cực, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt: hết sốt, các chỉ số viêm giảm dần, chức năng gan ổn định, ổ áp xe gan thu nhỏ trên hình ảnh kiểm tra. Người bệnh hồi phục tốt, đủ điều kiện ra viện và được tư vấn tiếp tục theo dõi, tái khám định kỳ.
Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu áp xe gan dễ bị bỏ sót
Theo BSNT Trần Văn Sơn – Khoa Nội hô hấp – Tiêu hóa, áp xe gan là bệnh lý không hiếm gặp nhưng dễ bị bỏ sót do triệu chứng ban đầu không đặc hiệu. Người bệnh có thể chỉ biểu hiện sốt kéo dài, đau bụng mơ hồ, mệt mỏi, thậm chí không có vàng da.
"Nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, ổ áp xe gan có thể lan rộng, vỡ vào ổ bụng hoặc gây nhiễm trùng huyết, đe dọa trực tiếp đến tính mạng", BSNT Trần Văn Sơn nhấn mạnh.
Vị bác sĩ cũng cho biết, việc phối hợp giữa chẩn đoán hình ảnh hiện đại và can thiệp kịp thời đóng vai trò quyết định trong điều trị. Với các trường hợp áp xe gan kích thước lớn hoặc đã có biến chứng nhiễm trùng huyết, chọc hút dẫn lưu ổ áp xe kết hợp điều trị nội khoa giúp kiểm soát nhanh ổ nhiễm trùng, rút ngắn thời gian điều trị và cải thiện tiên lượng.
Dấu hiệu cần được khám sớm
Qua trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan với các triệu chứng như sốt kéo dài, đau bụng, đặc biệt là đau vùng thượng vị hoặc hạ sườn phải.
Khi xuất hiện dấu hiệu bất thường, cần đến cơ sở y tế có đủ năng lực chuyên môn để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời. Phát hiện sớm và xử trí đúng là yếu tố then chốt giúp điều trị hiệu quả áp xe gan, tránh các biến chứng nguy hiểm.
