Ngày 21/11, Công an xã Vân Tụ (Nghệ An) cho biết, vừa biểu dương em Mai Bảo Anh Thư (SN 2017, học sinh lớp 4A, Trường Tiểu học Vân Tụ 1), vì có hành động đẹp khi nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất.

Bé gái lớp 4 nhặt được hơn 15 triệu đồng, tìm người đánh mất để trả lại. ẢNH: C.A

Trước đó, sáng 20/11, trên đường đi học về, em Mai Bảo Anh Thư nhặt được một chiếc ví màu nâu. Kiểm tra bên trong, phát hiện có số tiền hơn 15 triệu đồng cùng một số tài sản khác. Anh Thư mang chiếc ví đến trụ sở Công an xã Vân Tụ, nhờ các cán bộ công an xác minh, tìm người đánh rơi để trả lại.

Cùng thời điểm này, bà Thái Thị Năm (SN 1967, trú tại xóm Liên Trì, xã Vân Tụ) đến công an xã trình báo về việc đánh mất tài sản. Qua xác minh, xác định chiếc ví cùng toàn bộ số tiền em Anh Thư nhặt được là tài sản của bà Năm.

Dưới sự chứng kiến của cán bộ công an xã, em Anh Thư trao trả đầy đủ số tiền và tài sản cho người đánh mất. Nhận lại tài sản, bà Năm vui mừng, xúc động và gửi lời cảm ơn đến nữ sinh cùng lực lượng công an.

Ghi nhận hành động đẹp này, Công an xã Vân Tụ biểu dương tinh thần trung thực, ý thức trách nhiệm của em Mai Bảo Anh Thư.