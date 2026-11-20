Từ hôm nay (20/11), Hà Nội điều chỉnh rào chắn đường Cổ Linh, người dân cần chú ý lộ trình đi lại GĐXH - Từ hôm nay (20/11) đến hết ngày 30/1/2027, Sở Xây dựng Hà Nội chính thức áp dụng phương án điều chỉnh rào chắn, phân luồng giao thông trên tuyến đường Cổ Linh (địa bàn phường Long Biên) để phục vụ thi công dự án đường trên cao kết nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Theo đó, quy định mới áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác giao chủ đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê trên địa bàn Thủ đô.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là việc phân định rõ ràng trách nhiệm giữa các bên trong khâu tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Cụ thể, tổ chức, cá nhân lập và trình hồ sơ phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của toàn bộ nội dung kê khai.

Ở chiều ngược lại, cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tuyệt đối không được yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp thêm bất kỳ giấy tờ nào ngoài danh mục đã được quy định.

Đối với các cơ quan, người có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, trách nhiệm chỉ giới hạn trong phạm vi nội dung được phân công; không phải chịu trách nhiệm đối với những phần việc đã được cơ quan có thẩm quyền khác thẩm định, giải quyết trước đó. Quy định này nhằm tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hoặc kéo dài thời gian xử lý hồ sơ do thẩm định chồng chéo.

TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định quy định chi tiết trình tự, thủ tục và điều kiện giao chủ đầu tư đối với các dự án nhà ở cho thuê không sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn.

Về quy trình nộp hồ sơ, tổ chức, cá nhân chỉ cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơ duy nhất và có thể linh hoạt lựa chọn một trong ba hình thức: nộp trực tiếp, gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp bản sao điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Trường hợp tệp tin điện tử có dung lượng quá lớn không thể tải lên hệ thống, người nộp sẽ thực hiện theo phương thức trực tiếp hoặc qua bưu chính.

Khi tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính, cơ quan chức năng bắt buộc phải ký biên bản giao nhận hoặc cấp giấy hẹn trả kết quả, ghi rõ ngày, giờ tiếp nhận; tài liệu kèm theo phải là bản chính hoặc bản sao hợp lệ.

Đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính được giao cho Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Sau khi tiếp nhận, Trung tâm sẽ chuyển hồ sơ sang Sở Xây dựng để trực tiếp giải quyết. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính được tính bắt đầu từ ngày Sở Xây dựng nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ do Trung tâm Phục vụ hành chính công chuyển đến.

Quy định mới được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý đồng bộ, minh bạch hóa quy trình và rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục, qua đó khơi thông nguồn lực xã hội hóa để phát triển phân khúc nhà ở cho thuê tại Hà Nội.