Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW TPHCM tập huấn chăm sóc răng miệng học đường và khám chữa bệnh cho người dân Côn Đảo

Ngày 20/9, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW TPHCM đã tổ chức chương trình chăm sóc sức khỏe răng miệng cho học sinh Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc và tổ tập huấn kiến thức răng hàm mặt cơ bản, nghiệp vụ nha học đường, cấp cứu y khoa cơ bản cho nhân viên y tế và giáo viên phụ trách y tế học đường tại Đặc khu Côn Đảo.

ThS.BS.CKII Hồ Hữu Tiến – Phó Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW TPHCM cho biết, môi trường học đường không chỉ là nơi trao truyền tri thức mà còn phải đảm bảo sức khỏe và an toàn cho học sinh. Sức khỏe răng miệng tốt là nền tảng cho sức khỏe toàn thân, một nụ cười khỏe mạnh giúp các em tự tin trong học tập và giao tiếp. Bên cạnh đó, kỹ năng cấp cứu ban đầu có thể cứu sống trẻ khi xảy ra các tình huống khẩn cấp như dị vật đường thở, bất tỉnh hay chấn thương.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cùng đoàn công tác thăm chương trình nha học đường tại Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc.

Đáp ứng yêu cầu thực tiễn, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW TPHCM tổ chức khóa tập huấn dành cho giáo viên và nhân viên y tế học đường, trang bị kiến thức nền tảng về chăm sóc răng miệng cùng các kỹ năng thực hành như khám sàng lọc, hướng dẫn vệ sinh, theo dõi và quản lý sức khỏe răng miệng học sinh.

Chương trình tập huấn của Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW TPHCM tổ chức tại Đặc khu Côn Đảo.

Đặc biệt, khóa học rèn luyện kỹ năng cấp cứu cơ bản, giúp giáo viên và nhân viên y tế kịp thời ứng phó trong tình huống khẩn cấp, bảo vệ an toàn cho học sinh. Đây cũng là dịp để đội ngũ học đường trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn, góp phần chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện hơn.

Người dân và học sinh tại Côn Đảo được khám và chăm sóc răng miệng.

Không chỉ tập trung vào trẻ em, đoàn công tác của bệnh viện cũng tổ chức thăm khám, tư vấn và điều trị các bệnh lý răng miệng cho người dân trên đảo, đặc biệt chú trọng nhóm người cao tuổi – đối tượng thường gặp các bệnh lý về răng lợi nhưng ít có điều kiện tiếp cận dịch vụ chuyên khoa.

Ngày 3/9, 7 bác sĩ chuyên khoa đang công tác tại 6 Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa đầu ngành của thành phố: Bệnh viện Hùng Vương; Nhi Đồng 1; Chấn thương chỉnh hình; Nhân dân Gia Định; Nguyễn Tri Phương; Bình Dân đã tham gia luân phiên đến công tác tại Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo, đợt 1 năm 2025. Thời gian công tác, đoàn công tác đã thực hiện thành công đỡ sinh an toàn cho sản phụ con so 39 tuần; phẫu thuật cấp cứu cứu sống nam thanh niên 17 tuổi bị chấn thương bụng kín, tổn thương đa cơ quan; phẫu thuật mổ nội soi viêm ruột thừa cấp… Nhằm tiếp tục hỗ trợ Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo nâng cao chất lượng khám bệnh, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW TPHCM sẽ luân phiên cử bác sĩ đã được cấp giấy phép hành nghề và có kinh nghiệm chuyên môn ra hỗ trợ về chuyên khoa răng hàm mặt.



