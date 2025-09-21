Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW TPHCM tập huấn chăm sóc răng miệng học đường và khám chữa bệnh cho người dân Côn Đảo
Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW TPHCM mở khóa tập huấn cho đội ngũ y tế học đường, cung cấp kiến thức chăm sóc răng miệng và kỹ năng cấp cứu cơ bản cho nhân viên y tế, giáo viên phụ trách y tế học đường tại Đặc khu Côn Đảo.
Ngày 20/9, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW TPHCM đã tổ chức chương trình chăm sóc sức khỏe răng miệng cho học sinh Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc và tổ tập huấn kiến thức răng hàm mặt cơ bản, nghiệp vụ nha học đường, cấp cứu y khoa cơ bản cho nhân viên y tế và giáo viên phụ trách y tế học đường tại Đặc khu Côn Đảo.
ThS.BS.CKII Hồ Hữu Tiến – Phó Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW TPHCM cho biết, môi trường học đường không chỉ là nơi trao truyền tri thức mà còn phải đảm bảo sức khỏe và an toàn cho học sinh. Sức khỏe răng miệng tốt là nền tảng cho sức khỏe toàn thân, một nụ cười khỏe mạnh giúp các em tự tin trong học tập và giao tiếp. Bên cạnh đó, kỹ năng cấp cứu ban đầu có thể cứu sống trẻ khi xảy ra các tình huống khẩn cấp như dị vật đường thở, bất tỉnh hay chấn thương.
Đáp ứng yêu cầu thực tiễn, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW TPHCM tổ chức khóa tập huấn dành cho giáo viên và nhân viên y tế học đường, trang bị kiến thức nền tảng về chăm sóc răng miệng cùng các kỹ năng thực hành như khám sàng lọc, hướng dẫn vệ sinh, theo dõi và quản lý sức khỏe răng miệng học sinh.
Đặc biệt, khóa học rèn luyện kỹ năng cấp cứu cơ bản, giúp giáo viên và nhân viên y tế kịp thời ứng phó trong tình huống khẩn cấp, bảo vệ an toàn cho học sinh. Đây cũng là dịp để đội ngũ học đường trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn, góp phần chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện hơn.
Không chỉ tập trung vào trẻ em, đoàn công tác của bệnh viện cũng tổ chức thăm khám, tư vấn và điều trị các bệnh lý răng miệng cho người dân trên đảo, đặc biệt chú trọng nhóm người cao tuổi – đối tượng thường gặp các bệnh lý về răng lợi nhưng ít có điều kiện tiếp cận dịch vụ chuyên khoa.
Ngày 3/9, 7 bác sĩ chuyên khoa đang công tác tại 6 Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa đầu ngành của thành phố: Bệnh viện Hùng Vương; Nhi Đồng 1; Chấn thương chỉnh hình; Nhân dân Gia Định; Nguyễn Tri Phương; Bình Dân đã tham gia luân phiên đến công tác tại Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo, đợt 1 năm 2025.
Thời gian công tác, đoàn công tác đã thực hiện thành công đỡ sinh an toàn cho sản phụ con so 39 tuần; phẫu thuật cấp cứu cứu sống nam thanh niên 17 tuổi bị chấn thương bụng kín, tổn thương đa cơ quan; phẫu thuật mổ nội soi viêm ruột thừa cấp…
Nhằm tiếp tục hỗ trợ Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo nâng cao chất lượng khám bệnh, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW TPHCM sẽ luân phiên cử bác sĩ đã được cấp giấy phép hành nghề và có kinh nghiệm chuyên môn ra hỗ trợ về chuyên khoa răng hàm mặt.
Ba trẻ bị ong đốt: Hai em nguy kịch do tổn thương gan, thận, rối loạn đông máu, một em tử vongMẹ và bé - 11 giờ trước
GĐXH - Theo bà đi làm nương thì bị đàn ong bất ngờ tấn công. Do còn quá nhỏ, các bé hoảng loạn bỏ chạy nhưng không kịp thoát.
Ăn chuối lúc nào tốt nhất để giảm cân, tăng cường năng lượng?Sống khỏe - 12 giờ trước
Chuối là một loại trái cây giàu dinh dưỡng, có thể hỗ trợ tiêu hóa, tăng năng lượng và kiểm soát cân nặng, nếu biết ăn đúng thời điểm.
2 vợ chồng đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện ung thư tuyến giáp: Thừa nhận cùng có chung điểm nàyBệnh thường gặp - 13 giờ trước
GĐXH - 2 vợ chồng phát hiện mắc ung thư tuyến giáp cho biết đều có sức khỏe tốt, có đi khám sức khỏe định kỳ nhưng chưa từng siêu âm tuyến giáp, cũng không có triệu chứng bệnh.
8 phút tập thở mỗi ngày giúp giảm căng thẳng và ngủ ngon hơnSống khỏe - 16 giờ trước
GĐXH - Khi bạn bị khó ngủ, hãy tập trung vào kỹ thuật thở, điều này có thể giúp ích cho giấc ngủ của bạn. Dưới đây là 5 kỹ thuật thở tốt cho tâm trí và cơ thể.
Người mẹ hạnh phúc đón em bé 3,4kg khỏe mạnh, chào đời trong 'bọc điều' hiếm gặpMẹ và bé - 16 giờ trước
GĐXH - Bé trai nặng 3,4kg cháo đời trong tình trạng vẫn còn nguyên vẹn trong bọc ối. Khi bbế ra, bé cất tiếng khóc to, hồng hào, tràn đầy sức sống.
Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tim mạch, can thiệp thành công 4 ca bệnh khóSống khỏe - 17 giờ trước
Các chuyên gia của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và Bệnh viện Tim mạch Hạ Môn (Trung Quốc) đã phối hợp thực hiện thành công 4 ca can thiệp tim mạch phức tạp.
Người đàn ông 46 tuổi viêm tụy cấp, suy đa tạng nguy kịch: Bác sĩ chỉ cách phòng ngừa cực đơn giảnBệnh thường gặp - 18 giờ trước
GĐXH - Người đàn ông bị suy đa tạng, sốc nhiễm khuẩn do viêm tụy cấp diễn tiến nặng, được cứu sống nhờ áp dụng kỹ thuật lọc máu liên tục...
8 cách dùng khiến cà phê trở thành ‘kẻ gây hại’ cho sức khỏeSống khỏe - 20 giờ trước
Cà phê vốn được biết đến với nhiều lợi ích như tăng tỉnh táo, cải thiện tâm trạng, thậm chí hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, một số thói quen sử dụng sai cách có thể biến thức uống quen thuộc này thành yếu tố gây hại mà ít người nhận ra.
7 thói quen mỗi ngày giúp giảm nguy cơ đột quỵBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Đột quỵ thường xảy ra khi nguồn cung cấp máu lên não bị tắc nghẽn một phần hoặc hoàn toàn. Dưới đây là một số thói quen giúp cải thiện tình trạng này.
7 dấu hiệu cảnh báo cơ thể thiếu nước: Đừng bỏ qua nếu không muốn ảnh hưởng sức khỏeBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Thiếu nước gây mệt mỏi, đau đầu, khô da và nhiều hệ lụy nguy hiểm. Nhận biết 7 dấu hiệu sớm giúp bạn bổ sung nước, bảo vệ sức khỏe.
Nữ chiến sĩ công an qua đời ở tuổi 33, khép lại hành trình gần 6 năm kiên cường chống chọi ung thưBệnh thường gặp
GĐXH - Chiều 18/9, nữ chiến sĩ công an Bùi Thị Hà Thu qua đời, để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng gia đình, đồng đội và bạn bè.