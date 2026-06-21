Bí quyết bố trí phong thủy bếp chung cư giúp gia đạo hạnh phúc, đón tài lộc

Vị trí bếp theo phong thủy

Một nguyên tắc quan trọng trong phong thủy bếp chung cư là "tọa hung hướng cát". Tức nên đặt bếp ở vị trí xấu để ngọn lửa thiêu đốt hết những những luống khí hung, mang lại hiểm họa cho gia chủ. Đồng thời, quay bếp về hướng cát lợi để nghênh đón khí lành, sinh tài sinh lộc.

Bên cạnh đó, cần đảm bảo người đứng bếp không quay lưng với hướng cửa. Như vậy bạn có thể dễ dàng quan sát tất cả những người ra vào.

Thiết kế phòng bếp nối liền phòng khách là một trong những xu hướng thiết kế nội thất bếp được ưa chuộng trong những năm gần đây. Bằng cách loại bỏ những vách ngăn truyền thống giúp không gian trở nên thoáng đãng, rộng rãi.

Hướng bếp hợp phong thủy

Theo phong thủy, hướng bếp được xác định là hướng ngược với hướng mặt của người nấu. Tức lưng của người đứng bếp quay về đâu thì đó chính là hướng bếp chung cư.

Theo phong thủy, hướng bếp được xác định là hướng ngược với hướng mặt của người nấu. Tức lưng của người đứng bếp quay về đâu thì đó chính là hướng bếp chung cư.

Dựa trên bát quái ngũ hành, phương Đông (cung Chấn) thuộc hành Mộc, bếp thuộc hành Hỏa. Mà Mộc sinh Hỏa, đặt bếp chung cư theo hướng này được xem là đại cát. Hướng Đông còn mang đến ánh sáng chan hòa, ấm áp và giàu vượng khí.

Ngoài ra, Đông Nam cũng là một hướng lý tưởng dành cho phong thủy bếp chung cư. Đặt bếp hướng này thì "đông ấm hè mát", bốn mùa an lành và sung túc.

Trái lại, bạn tuyệt đối không quay nhà bếp về hướng Tây Bắc, Tây, Bắc. Đây là những phương vị thuộc hành Thủy (Thủy khắc Hỏa), có thể làm tổn hại tới tiền tài, sức khỏe và sự thịnh vượng gia đình. Còn xét trên khoa học, cách đặt này không có lợi trong việc bảo quản thực phẩm và tiềm ẩn nhiều rủi ro cháy nổ.

Không đặt bếp tại vị trí trung tâm căn hộ

Trung tâm ngôi nhà đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc điều hòa và làm cân bằng luồng khí trong không gian. Do đó, không nên đặt bếp tại vị trí này vì sẽ làm mất cân đối và làm suy yếu nguồn năng lượng.

Trung tâm ngôi nhà đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc điều hòa và làm cân bằng luồng khí trong không gian. Do đó, không nên đặt bếp tại vị trí này vì sẽ làm mất cân đối và làm suy yếu nguồn năng lượng.

Điều này có thể gây ra nhiều rủi ro, xui xẻo và không may mắn, ảnh hưởng đến tài chính, sức khỏe và công việc của gia đình.

Bên cạnh đó, việc đặt bếp ở trung tâm ngôi nhà sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến các phòng khác trong chung cư. Trong quá trình nấu nướng, mùi thức ăn và dầu mỡ có thể lan tỏa đến khắp các ngóc ngách và vật dụng khác.

Do đó, để tránh các tác động xấu và đảm bảo cân bằng năng lượng thì bạn nên tránh đặt bếp tại trung tâm ngôi nhà. Thay vào đó, bạn có thể lựa chọn những vị trí khác cho phù hợp và tạo ra không gian bếp thoáng đãng, không ảnh hưởng tiêu cực đến các phòng khác.

Không đặt bếp đối diện hướng của chậu rửa

Theo quan niệm phong thủy, thì bếp mang yếu tố Hỏa trong khi chậu rửa mang yếu tố Thủy. Theo nguyên tắc tương khắc của ngũ hành thì Hỏa và Thủy là hai yếu tố đối lập nhau.

Sự xung đột giữa Thủy và Hỏa có thể mang lại sự xui rủi và không may mắn cho gia đình. Do đó, nhằm cân bằng được năng lượng cân bằng trong không gian bếp chung cư thì cần tránh đặt chậu rửa ở đối diện khu vực nấu ăn.

Theo quan niệm phong thủy, bếp mang yếu tố Hỏa trong khi chậu rửa mang yếu tố Thủy. Theo nguyên tắc tương khắc của ngũ hành thì Hỏa và Thủy là hai yếu tố đối lập nhau.

Tránh đặt bếp lộ liễu

"Khai môn kiến táo, tài phú đa hao", tức bếp đặt ở nơi lộ liễu sẽ không tốt cho vận trạch. Đó chính là lý do tại sao bạn không nên đặt bếp đối diện cửa chính. Thế phạm này có thể chính là sự không may mắn của sự thịnh vượng và hạnh phúc của gia đình.

Tránh góc nhọn chiếu vào nhà bếp

Phong thủy cũng cho biết, bếp chung cư đặc biệt kiêng kỵ có góc nhọn chiếu vào khu vực nấu. Bởi những "mũi tên độc" này là một loại sát khí rất xấu, làm rối loạn năng lượng nơi chúng chiếu vào.

Theo phong thủy, nhà bếp chung cư nếu đặt những nơi có góc nhọn chiếu thẳng vào thì nó có thể sẽ gây tổn hại đến tài chính và sức khỏe của gia đình.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Top màu sơn nhấn chung cư hiện đại: Đón đầu xu hướng, rước tài lộc vào nhà GĐXH - Xu hướng màu sắc năm 2026 đang dần chuyển hướng đến sự hài hòa, tinh tế cho nên việc lựa chọn đúng bảng màu không chỉ giúp căn hộ của bạn thêm phần sang trọng mà còn phản ánh đúng lối sống hiện đại.