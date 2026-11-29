Nguyên liệu làm sườn xào chua ngọt

Để làm món sườn xào chua ngọt cho gia đình, bạn cần chuẩn bị:

- 500g sườn non

- 2 thìa canh nước mắm

- 2 thìa canh đường

- 2 thìa canh giấm/chanh

- 2 thìa canh tương cà

- 3 thìa canh nước lọc

- Tỏi băm, dầu ăn và một chút tiêu

Lượng gia vị có thể điều chỉnh tùy khẩu vị và độ mặn của nước mắm.

Cách làm sườn xào chua ngọt

Bước 1: Sơ chế sườn

Sườn rửa sạch, chặt thành miếng vừa ăn rồi chần nhanh qua nước sôi. Vớt sườn ra, rửa lại và để ráo. Nếu muốn sườn mềm hơn, có thể hấp hoặc luộc sơ đến khi gần chín trước khi chế biến.

Bước 2: Chiên sườn

Làm nóng dầu trong chảo, cho sườn vào chiên sơ đến khi các mặt hơi vàng. Không nên chiên quá lâu vì sườn có thể bị khô, mất đi độ mềm ngọt tự nhiên.

Bước 3: Pha nước sốt chua ngọt

Cho nước mắm, đường, giấm, tương cà và nước lọc vào bát, khuấy đều cho các gia vị hòa quyện. Đây là phần quyết định hương vị của món ăn. Có thể gia giảm lượng đường và giấm để đạt vị chua ngọt phù hợp.

Bước 4: Rim sườn với nước sốt

Phi thơm tỏi băm với một chút dầu ăn, sau đó cho hỗn hợp nước sốt vào chảo, đun nhẹ đến khi dậy mùi thơm. Tiếp tục cho sườn đã chiên vào, đảo đều rồi hạ lửa nhỏ.

Rim sườn đến khi thịt chín mềm, nước sốt sánh lại và bám đều quanh từng miếng. Trong quá trình nấu, nên đảo nhẹ để sườn thấm gia vị và tránh bị cháy. Nếu nước sốt cạn nhanh khi sườn chưa mềm, có thể thêm một chút nước nóng rồi tiếp tục đun nhỏ lửa.

Bước 5: Hoàn thành món ăn

Khi sườn chín mềm, nước sốt sánh quyện, tắt bếp và gắp sườn ra đĩa. Rưới phần sốt còn lại lên trên, rắc thêm chút tiêu hoặc hành lá để món ăn thêm hấp dẫn.

Mẹo để sườn xào chua ngọt mềm ngon

Để món ăn đạt hương vị như ý, nên chọn sườn có cả nạc và một chút mỡ, sơ chế sạch trước khi nấu. Khi chiên, chỉ cần làm vàng nhẹ các mặt; sau đó rim nhỏ lửa để sườn chín mềm và thấm gia vị.

Nước sốt nên có vị chua, ngọt, mặn hài hòa, không quá gắt. Khi sốt bắt đầu sánh, cần chú ý đảo đều và điều chỉnh lửa để tránh bị cháy.

Sườn xào chua ngọt ngon nhất khi dùng nóng, ăn kèm cơm trắng và rau xanh. Với nguyên liệu quen thuộc cùng cách chế biến đơn giản, đây là món ăn thích hợp để đổi vị cho bữa cơm gia đình cuối tuần.

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