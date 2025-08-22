Mới nhất
Bí quyết sống thọ của người dân ngôi làng 'khỏe mạnh nhất thế giới': Nhờ ăn 1 loại gia vị bán đầy trong siêu thị

Thứ sáu, 19:01 22/08/2025 | Ăn
GĐXH - Loại gia vị đặc biệt này chính là bí mật để sống lâu, sống thọ hơn của người dân ở ngôi làng Acciaroli của Ý.

Lá hương thảo - Bí quyết sống thọ của người dân ngôi làng Acciaroli (Ý)

Bí quyết sống thọ của người dân ngôi làng 'khỏe mạnh nhất thế giới': Nhờ ăn 1 loại gia vị bán đầy trong siêu thị, chế biến nhiều món ngon - Ảnh 1.

Ngôi làng Acciaroli là một trong những ngôi làng sống thọ nổi tiếng ở Ý và được coi là nơi có những người sống thọ nhất thế giới. Không chỉ có tỷ lệ cư dân trăm tuổi cao: 81 người trên tổng dân số 700 người mà tuổi thọ trung bình của cư dân làng cũng cao hơn nhiều so với mức bình thường. Ở Ý, tuổi thọ trung bình là 85 đối với nữ và 81 đối với nam. Còn ở ngôi làng Acciaroli, tuổi thọ trung bình tương đương là 92 và 85.

Bí quyết sống thọ của người dân ngôi làng 'khỏe mạnh nhất thế giới': Nhờ ăn 1 loại gia vị bán đầy trong siêu thị, chế biến nhiều món ngon - Ảnh 2.

Nghiên cứu của bác sĩ - giáo sư tim mạch tại Đại học San Diego (Mỹ) Alan Maisel cùng các nhà nghiên cứu từ Đại học Sapienza của Rome (Ý) cho thấy có một số yếu tố góp phần kéo dài tuổi thọ của cư dân làng Acciaroli, trong đó có một yếu tố nổi bật. Tiến sĩ Maisel cho biết: “Mọi người đều ăn hương thảo, cả làng đều trồng loại cây này”. Hoá ra, loại thảo mộc lâu năm này lại có tác dụng kỳ diệu như vậy.

Món ngon, thức uống từ lá hương thảo

Nướng bò bít tết cùng lá hương thảo :

Ngôi làng ở Ý 'khỏe mạnh nhất thế giới' nhờ ăn 1 loại gia vị: Là &quot;thuốc&quot; hạ đường huyết tự nhiên, giúp não bộ bớt “ì ạch” - Ảnh 6.

Để nguyên miếng bò tươi áp chảo trên bếp ở nhiệt độ nhỏ, đợi thịt chín từ trong ra ngoài. Trong thời gian đợi thịt chín, dùng một chảo khác bắc lên bếp, cho dầu ô liu vào, phi thơm cùng tỏi và lá hương thảo. Rưới hỗn hợp vừa rồi vào phần thịt, rắc thêm ít muối và tiêu xay, áp chảo thêm 2 phút nữa thì tắt bếp, cho thịt ra ngoài. Trang trí thêm vài nhánh hương thảo tươi cho đẹp mắt.

Bò xào ớt chuông cùng lá hương thảo :

Ngôi làng ở Ý 'khỏe mạnh nhất thế giới' nhờ ăn 1 loại gia vị: Là &quot;thuốc&quot; hạ đường huyết tự nhiên, giúp não bộ bớt “ì ạch” - Ảnh 7.

Rửa sạch thịt thăn bò, thái lát mỏng cho vừa ăn, ướp thịt bò cùng chút muối, đường tiêu. Ớt chuông, hành tây thái thành hạt lựu. Rửa sạch lá hương thảo, để ráo nước. Bóc vỏ tỏi rồi băm nhỏ. Bắc chảo lên bếp, phi thơm tỏi cùng ít dầu ăn cho vàng. Vặn lửa to cho thịt bò vào xào, thêm hành tây, ớt chuông, lá hương thảo vào xào chung khoảng 3 phút, nêm nếm lại cho vừa ăn thì tắt bếp.

Cá hồi sốt cam cùng lá hương thảo :

Ngôi làng ở Ý 'khỏe mạnh nhất thế giới' nhờ ăn 1 loại gia vị: Là &quot;thuốc&quot; hạ đường huyết tự nhiên, giúp não bộ bớt “ì ạch” - Ảnh 8.

Ướp cá hồi cùng muối và tiêu. Bắc chảo lên bếp rồi đun nóng dầu, áp chảo cá hồi vàng đều 2 mặt, chỉ nên áp chảo tới khi hơi xém vàng để tránh thịt cá bị khô và bở. Thêm tỏi, lá hương thảo vào một chảo mới, đảo nhanh khoảng 10 giây cho thơm, thêm 60ml nước dùng gà, đun ở lửa liu riu cho cạn bớt thì thêm vỏ cam, nước cam, nước chanh cùng mật ong vào nấu chung. Lấy bột ngô cho vào chén, khuấy cùng ít nước cho tan bột, đổ hỗn hợp vào chảo để tạo thành sốt sệt sệt, nêm vào ít muối, tiêu đun sôi trong 1 phút. Đặt cá ra dĩa, rưới nước sốt lên, dùng khi còn nóng.

Tạo bơ với hoa hương thảo

Ngôi làng ở Ý 'khỏe mạnh nhất thế giới' nhờ ăn 1 loại gia vị: Là &quot;thuốc&quot; hạ đường huyết tự nhiên, giúp não bộ bớt “ì ạch” - Ảnh 13.

Đây là một trong những ý tưởng rất được yêu thích khi sử dụng hoa hương thảo trong nấu ăn. Loại bơ này dùng để phết lên bánh mì nướng, bánh mì cuộn và bánh mì sandwich rất ngon.

Pha một ít trà thảo mộc nhẹ nhàng

Ngôi làng ở Ý 'khỏe mạnh nhất thế giới' nhờ ăn 1 loại gia vị: Là &quot;thuốc&quot; hạ đường huyết tự nhiên, giúp não bộ bớt “ì ạch” - Ảnh 14.

Mặc dù hoa hương thảo không chịu được nhiệt, nhưng bạn cũng có thể sử dụng lá hương thảo đểm đảm bảo hương vị. Hãy thoải mái pha một ít trà với hương thảo đơn giản như thả một vài lá vào cốc nước sôi. Một thứ trà thanh mát, thơm ngon sẵn sàng chờ bạn thưởng thức.

Kem hương thảo

Ngôi làng ở Ý 'khỏe mạnh nhất thế giới' nhờ ăn 1 loại gia vị: Là &quot;thuốc&quot; hạ đường huyết tự nhiên, giúp não bộ bớt “ì ạch” - Ảnh 15.

Bạn có biết rằng bạn có thể sử dụng cả hoa và lá hương thảo của mình để làm kem tươi ngon không? Công thức làm kem hương thảo này dành cho kem vani được tẩm hương thảo tươi. Với các thành phần như đường, vani và kem, bạn và khách của bạn sẽ được thưởng thức một bữa ăn ngon hiếm có với loại thảo mộc Địa Trung Hải này.

Thêm hoa hương thảo vào nước detox

Ngôi làng ở Ý 'khỏe mạnh nhất thế giới' nhờ ăn 1 loại gia vị: Là &quot;thuốc&quot; hạ đường huyết tự nhiên, giúp não bộ bớt “ì ạch” - Ảnh 16.

Uống detox là một công thức rất tốt cho sức khỏe. Thật thiếu sót nếu bạn để quên lá hương thảo trong công thức này. Thêm một hoặc hai nhánh hương thảo và thưởng thức hương vị tuyệt vời suốt cả ngày!

Phương Nghi (t/h)
