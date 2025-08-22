Bí quyết sống thọ của người dân ngôi làng 'khỏe mạnh nhất thế giới': Nhờ ăn 1 loại gia vị bán đầy trong siêu thị
GĐXH - Loại gia vị đặc biệt này chính là bí mật để sống lâu, sống thọ hơn của người dân ở ngôi làng Acciaroli của Ý.
Lá hương thảo - Bí quyết sống thọ của người dân ngôi làng Acciaroli (Ý)
Món ngon, thức uống từ lá hương thảo
Nướng bò bít tết cùng lá hương thảo :
Bò xào ớt chuông cùng lá hương thảo :
Cá hồi sốt cam cùng lá hương thảo :
Tạo bơ với hoa hương thảo
Pha một ít trà thảo mộc nhẹ nhàng
GĐXH - Mới đây trên một nhóm chia sẻ kinh nghiệm bếp núc của các chị em, một người dùng mạng xã hội đăng tải bức ảnh băn khoăn về chất lượng thịt.