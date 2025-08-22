Bí quyết sống thọ của người dân ngôi làng 'khỏe mạnh nhất thế giới': Nhờ ăn 1 loại gia vị bán đầy trong siêu thị

Ngôi làng Acciaroli là một trong những ngôi làng sống thọ nổi tiếng ở Ý và được coi là nơi có những người sống thọ nhất thế giới. Không chỉ có tỷ lệ cư dân trăm tuổi cao: 81 người trên tổng dân số 700 người mà tuổi thọ trung bình của cư dân làng cũng cao hơn nhiều so với mức bình thường. Ở Ý, tuổi thọ trung bình là 85 đối với nữ và 81 đối với nam. Còn ở ngôi làng Acciaroli, tuổi thọ trung bình tương đương là 92 và 85.