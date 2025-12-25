Mới nhất
Biệt thự nhà Chi Bảo lộng lẫy đón Noel

Thứ năm, 13:58 25/12/2025 |
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - CEO Lý Thùy Chang - vợ Chi Bảo - trang hoàng biệt thự ở TP HCM rực rỡ sắc màu, mừng Giáng sinh 2025.

Vợ Chi Bảo trang hoàng biệt thự đón Noel - Ảnh 1.

Vợ Chi Bảo khoe thành quả sau ba ngày cùng người thân, cộng sự trang trí căn biệt thự sân vườn ở phường An Khánh. Ảnh: Ngôi sao.

Vợ Chi Bảo trang hoàng biệt thự đón Noel - Ảnh 2.

Nữ doanh nhân 8X diện váy hiệu tôn vẻ gợi cảm khi tạo dáng trước cổng nhà rực rỡ sắc đỏ.

Vợ Chi Bảo trang hoàng biệt thự đón Noel - Ảnh 3.

'Tôi cập nhật xu hướng năm nay là sử dụng vải nhung đỏ kết lại để tô điểm cho không gian sống thêm sang trọng, ấm cúng, đầy không khí Giáng sinh', Lý Thùy Chang chia sẻ trên Ngôi sao.

Vợ Chi Bảo trang hoàng biệt thự đón Noel - Ảnh 4.

Hai con Chi Bảo - bé Gia Khang và Gia Linh - mê mẩn những bức tượng ông già Noel kích cỡ như người thật, biểu cảm sinh động đặt trước nhà.

Vợ Chi Bảo trang hoàng biệt thự đón Noel - Ảnh 5.

Trong phòng khách, Lý Thùy Chang trưng bày cây thông cao đụng trần, treo nhiều bông tuyết, quả châu đủ màu và những dây đèn nhấp nháy.

Vợ Chi Bảo trang hoàng biệt thự đón Noel - Ảnh 6.

Theo Lý Thùy Chang, con út Gia Linh hơn một tuổi tỏ ra hào hứng khi thấy mẹ trang hoàng nhà cửa lung linh.

Vợ Chi Bảo trang hoàng biệt thự đón Noel - Ảnh 7.

Lý Thùy Chang và Chi Bảo kết hôn năm vào năm 2021 sau nhiều năm hẹn hò. Cặp đôi có 2 con “đủ nếp, đủ tẻ” là quý tử Gia Khang (sinh năm 2022) và ái nữ Gia Linh (sinh năm 2024). Các con của Chi Bảo nhận được nhiều tình cảm của khán giả bởi vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu, tính cách ngoan ngoãn. Lý Thùy Chang thường đưa quý tử tham gia nhiều sự kiện của showbiz và cậu bé cũng tỏ ra dạn dĩ, nghe lời khi xuất hiện ở nơi đông người.

Chi Bảo chăm vườn trong villa 1.600 m2 - Ảnh 2.

Hiện tại gia đình nam diễn viên sống hạnh phúc trong cơ ngơi sang trọng ở TP.HCM. Bao xung quanh là không gian xanh mướt, gần gũi thiên nhiên.

Chi Bảo chăm vườn trong villa 1.600 m2 - Ảnh 5.

Cơ ngơi của vợ chồng Chi Bảo rộng 1.600 m2 gồm hai villa nối nhau. Nơi đây được thiết kế theo phong cách hiện đại, không gian mở, nhiều cây xanh.

Chi Bảo chăm vườn trong villa 1.600 m2 - Ảnh 6.

Một góc sân đầy màu xanh được diễn viên Chi Bảo chăm chút.

'Hoa mắt' với phòng thay đồ trong biệt thự triệu đô của vợ trẻ Chi Bảo, chỉ một đồ vật có giá bằng cả căn hộ- Ảnh 4.

Đáng chú ý nhất phải kể đến phòng thay đồ cực sang chảnh của cô trong căn biệt thự đắt đỏ này. Tại căn phòng, cô đặt mua một chiếc rương của Louis Vuitton, dùng để đựng đồ và lắp thêm mặt kính để bày đồ decor trong phòng. Đáng nói, chiếc rương này thời điểm đó là duy nhất chỉ có 1 chiếc tại Việt Nam với giá bán trên web tới gần 1,5 tỷ đồng.

'Hoa mắt' với phòng thay đồ trong biệt thự triệu đô của vợ trẻ Chi Bảo, chỉ một đồ vật có giá bằng cả căn hộ- Ảnh 5.

Ngoài ra, cô còn sắm thêm một giá treo cây hoa cùng thương hiệu để bày trí cho căn phòng thêm đẹp mắt.

'Hoa mắt' với phòng thay đồ trong biệt thự triệu đô của vợ trẻ Chi Bảo, chỉ một đồ vật có giá bằng cả căn hộ- Ảnh 6.

Tổng thể phòng thay đồ được lựa chọn theo tone vàng ấm cúng, sang trọng. Ánh sáng và gương được lắp đặt ở khắp nơi để trông căn phòng thêm phần lung linh hơn.

'Hoa mắt' với phòng thay đồ trong biệt thự triệu đô của vợ trẻ Chi Bảo, chỉ một đồ vật có giá bằng cả căn hộ- Ảnh 7.

Góc nào cũng cực sang chảnh. Nhìn vào phòng thay đồ này, netizen phải cảm thán về độ giàu có của vợ chồng Chi Bảo. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng, chỉ tính riêng tiền túi xách hay những món đồ mà Thuỳ Chang sở hữu có thể “sương sương” cũng đủ mua một căn nhà.

Sở thích trang trí nhà của vợ cũ Đan Trường khiến nhiều cô gái thích thúSở thích trang trí nhà của vợ cũ Đan Trường khiến nhiều cô gái thích thú

GĐXH - Riêng cây thông, vợ cũ Đan Trường đã chi khoảng 1.000 USD (khoảng 26 triệu đồng) để mua cây loại một từ nhà vườn quen.

Con gái H"Hen Niê chụp ảnh Giáng sinh đầu tiên bên nhà sàn được trang hoàng lộng lẫyCon gái H'Hen Niê chụp ảnh Giáng sinh đầu tiên bên nhà sàn được trang hoàng lộng lẫy

GĐXH - Hoa hậu H'Hen trang trí cây thông, cùng ông xã Tuấn Khôi thực hiện bộ ảnh mừng Giáng sinh cho con gái và các cháu tại nhà sàn của gia đình.


