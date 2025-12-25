Biệt thự nhà Chi Bảo lộng lẫy đón Noel
GĐXH - CEO Lý Thùy Chang - vợ Chi Bảo - trang hoàng biệt thự ở TP HCM rực rỡ sắc màu, mừng Giáng sinh 2025.
Hiện tại gia đình nam diễn viên sống hạnh phúc trong cơ ngơi sang trọng ở TP.HCM. Bao xung quanh là không gian xanh mướt, gần gũi thiên nhiên.
Cơ ngơi của vợ chồng Chi Bảo rộng 1.600 m2 gồm hai villa nối nhau. Nơi đây được thiết kế theo phong cách hiện đại, không gian mở, nhiều cây xanh.
Một góc sân đầy màu xanh được diễn viên Chi Bảo chăm chút.
Đáng chú ý nhất phải kể đến phòng thay đồ cực sang chảnh của cô trong căn biệt thự đắt đỏ này. Tại căn phòng, cô đặt mua một chiếc rương của Louis Vuitton, dùng để đựng đồ và lắp thêm mặt kính để bày đồ decor trong phòng. Đáng nói, chiếc rương này thời điểm đó là duy nhất chỉ có 1 chiếc tại Việt Nam với giá bán trên web tới gần 1,5 tỷ đồng.
Ngoài ra, cô còn sắm thêm một giá treo cây hoa cùng thương hiệu để bày trí cho căn phòng thêm đẹp mắt.
Tổng thể phòng thay đồ được lựa chọn theo tone vàng ấm cúng, sang trọng. Ánh sáng và gương được lắp đặt ở khắp nơi để trông căn phòng thêm phần lung linh hơn.
Góc nào cũng cực sang chảnh. Nhìn vào phòng thay đồ này, netizen phải cảm thán về độ giàu có của vợ chồng Chi Bảo. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng, chỉ tính riêng tiền túi xách hay những món đồ mà Thuỳ Chang sở hữu có thể “sương sương” cũng đủ mua một căn nhà.
