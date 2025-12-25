Biệt thự nhà Chi Bảo lộng lẫy đón Noel

Lý Thùy Chang và Chi Bảo kết hôn năm vào năm 2021 sau nhiều năm hẹn hò. Cặp đôi có 2 con “đủ nếp, đủ tẻ” là quý tử Gia Khang (sinh năm 2022) và ái nữ Gia Linh (sinh năm 2024). Các con của Chi Bảo nhận được nhiều tình cảm của khán giả bởi vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu, tính cách ngoan ngoãn. Lý Thùy Chang thường đưa quý tử tham gia nhiều sự kiện của showbiz và cậu bé cũng tỏ ra dạn dĩ, nghe lời khi xuất hiện ở nơi đông người.