Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

BIGBANG sẽ đến Việt Nam biểu diễn vào năm sau?

Thứ hai, 10:00 10/11/2025 | Thế giới showbiz
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Sau thành công của concert G-Dragon, fan Việt sắp sửa chào đón BIGBANG?

Tối 9/11, đêm diễn thứ hai trong khuôn khổ "G-DRAGON 2025 World Tour [Übermensch] in Hanoi" tiếp tục thu hút hàng chục ngàn khán giả từ khắp nơi. Chẳng kém cạnh ngày đầu tiên, không khí tại khu vực biểu diễn ngập tràn năng lượng khi người hâm mộ háo hức chờ đón những màn trình diễn ấn tượng của nam nghệ sĩ.

BIGBANG sẽ đến Việt Nam biểu diễn vào năm sau? - Ảnh 1.

Điểm nhấn của đêm diễn chính là khoảnh khắc giao lưu đầy bất ngờ giữa G-Dragon và khán giả. Theo đó, nam nghệ sĩ tiết lộ rằng năm tới anh sẽ mang đến một tin vui lớn dành cho fan Việt, lập tức khiến cả khán đài bùng nổ với tiếng hô vang đồng thanh: "BIGBANG! BIGBANG! BIGBANG!" như lời khán giả bày tỏ mong muốn được chứng kiến concert của nhóm tại Việt Nam.

Trước sự nhiệt tình đó, G-Dragon mỉm cười và chia sẻ đầy ẩn ý: "Tôi cũng muốn thế", khiến không khí sân khấu thêm phần sôi động và tràn đầy kỳ vọng cho những điều sắp tới. Còn nhớ trước đó, trong đêm nhạc mở màn, G-Dragon cũng đã gửi tín hiệu đến fan Việt bằng câu nói: "Chúng tôi không thể chờ đến ngày trở lại với tour kỷ niệm ra mắt của BIGBANG!"

BIGBANG sẽ đến Việt Nam biểu diễn vào năm sau? - Ảnh 2.

Với thành công vang dội của hai đêm concert cùng sự bùng nổ của thị trường tổ chức sự kiện tại Việt Nam trong những năm gần đây, khả năng BIGBANG có thể đến biểu diễn hoàn toàn có cơ sở. Tuy nhiên, việc này vẫn phụ thuộc vào lịch trình nhóm, kế hoạch tour quốc tế và thông báo chính thức từ công ty quản lý.

Điều đáng chú ý từ sự kiện này là sức mạnh và ảnh hưởng lâu dài của G-Dragon cũng như BIGBANG tại Việt Nam. Chỉ với một câu hé lộ từ nam nghệ sĩ, fan đã "nín thở" chờ đợi, chứng tỏ sự trung thành và nhiệt huyết của cộng đồng fan Việt. Đồng thời, phản ứng nhiệt tình của khán giả cho thấy Việt Nam là một thị trường tiềm năng mà các nhóm Kpop hàng đầu không thể bỏ qua. Đây không chỉ là một đêm nhạc đơn thuần mà còn là minh chứng cho chiến lược giữ chân fan, tạo kỳ vọng và lan tỏa sức ảnh hưởng văn hóa của K-pop tại Việt Nam.

BIGBANG sẽ đến Việt Nam biểu diễn vào năm sau? - Ảnh 3.

Dù chưa có xác nhận chính thức, chỉ cần G-Dragon hé lộ một câu thôi cũng đủ để fan háo hức mong một lần nữa được hòa mình vào bầu không khí sôi động của concert BIGBANG trên mảnh đất hình chữ S trong tương lai.

Ca sĩ Dương Ngọc Thái ăn chay trường suốt 6 năm, tuổi U50 sống khỏe mạnh giàu có và an yênCa sĩ Dương Ngọc Thái ăn chay trường suốt 6 năm, tuổi U50 sống khỏe mạnh giàu có và an yên

GĐXH - Chủ nhân hit "Gọi đò", ca sĩ Dương Ngọc Thái, đang tận hưởng cuộc sống viên mãn trong biệt thự hàng tỷ đồng. Bí quyết giúp anh duy trì sức khỏe, tinh thần thanh tịnh và sự thành công bền vững chính là chế độ ăn chay trường.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Ca sĩ Dương Ngọc Thái ăn chay trường suốt 6 năm, tuổi U50 sống khỏe mạnh giàu có và an yên

Ca sĩ Dương Ngọc Thái ăn chay trường suốt 6 năm, tuổi U50 sống khỏe mạnh giàu có và an yên

Nam sinh Lạng Sơn xuất sắc giành vòng nguyệt quế 'Đường lên đỉnh Olympia'

Nam sinh Lạng Sơn xuất sắc giành vòng nguyệt quế 'Đường lên đỉnh Olympia'

Tối nay, phim 'bom tấn' Hollywood 'Người Nhện: Trở về nhà' được phát sóng trên kênh VTV3

Tối nay, phim 'bom tấn' Hollywood 'Người Nhện: Trở về nhà' được phát sóng trên kênh VTV3

SOOBIN dùng đặc quyền để cứu các thành viên Tân binh toàn năng bị 'đóng băng'

SOOBIN dùng đặc quyền để cứu các thành viên Tân binh toàn năng bị 'đóng băng'

Diễn viên Phạm Đức Phong học diễn xuất vì nhút nhát, gây ấn tượng qua hai bộ phim 'giờ vàng' VTV

Diễn viên Phạm Đức Phong học diễn xuất vì nhút nhát, gây ấn tượng qua hai bộ phim 'giờ vàng' VTV

Cùng chuyên mục

Hoa hậu Hoàn vũ 2025 bùng nổ scandal, hoa hậu Hương Giang được khen đẳng cấp

Hoa hậu Hoàn vũ 2025 bùng nổ scandal, hoa hậu Hương Giang được khen đẳng cấp

Thế giới showbiz - 6 ngày trước

Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ cảnh báo chủ nhà Thái Lan về hoạt động bình chọn trái phép, trong khi đó Hương Giang được khen "sang trọng, đẳng cấp".

Dàn sao Cbiz lộ diện với tạo hình đầy uy quyền

Dàn sao Cbiz lộ diện với tạo hình đầy uy quyền

Thế giới showbiz - 6 ngày trước

GĐXH - Trước khi thảm đỏ Đêm hội Tầm nhìn Weibo diễn ra, nhiều nghệ sĩ đã tung tạo hình khiến cộng đồng mạng phát sốt trước vẻ ma mị, đầy mới lạ của từng bộ cánh.

Nữ diễn viên phim 'Sex Education' góp mặt trong phim huyền thoại The Beatles

Nữ diễn viên phim 'Sex Education' góp mặt trong phim huyền thoại The Beatles

Thế giới showbiz - 6 ngày trước

GĐXH - Diễn viên Aimee Lou Wood người từng góp mặt trong bộ phim "Sex Education" vừa được công bố tham gia phim tiểu sử về ban nhạc huyền thoại The Beatles.

Nhan sắc rực rỡ của “đóa hồng đỏ” Chi Pu tại thảm đỏ  Harper’s Bazaar Vietnam Star Award 2025

Nhan sắc rực rỡ của “đóa hồng đỏ” Chi Pu tại thảm đỏ  Harper’s Bazaar Vietnam Star Award 2025

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

GĐXH - Mới đây, sự xuất hiện của Chi Pu tại thảm đỏ Harper’s Bazaar Vietnam Star Awards 2025 đã khiến mạng xã hội dậy sóng. Nữ ca sĩ ghi điểm tuyệt đối với vẻ đẹp không góc chết và thần thái sang trọng, cuốn hút.

Sự nghiệp diễn viên Trương Ngọc Ánh trước khi vướng vòng lao lý

Sự nghiệp diễn viên Trương Ngọc Ánh trước khi vướng vòng lao lý

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh nổi tiếng là diễn viên, người mẫu, nhà sản xuất phim và nữ doanh nhân thành đạt. Diễn viên này từng tham gia nhiều bộ phim để lại ấn tượng với khán giả.

Diện mạo gây sốc ở tuổi trung niên của Hồng Đào - Việt Hương

Diện mạo gây sốc ở tuổi trung niên của Hồng Đào - Việt Hương

Thế giới showbiz - 2 tuần trước

GĐXH - Hồng Đào - Việt Hương ở tuổi trung niên nhưng lại giữ được vẻ ngoài trẻ đẹp khiến khán giả ngỡ ngàng. Trong phim, họ là bà ngoại, ở đời thực cặp đôi lại hợp nhau ở điểm chung cùng có con gái.

Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu rạng rỡ trong lễ vu quy

Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu rạng rỡ trong lễ vu quy

Thế giới showbiz - 2 tuần trước

GĐXH - Sau lễ hôn phối tại Nhà thờ Tân Định (TPHCM), Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát tiếp tục hành trình trọng đại với lễ vu quy ấm cúng tại tư gia nhà gái.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà được khen xinh từ bé

Hoa hậu Đỗ Thị Hà được khen xinh từ bé

Thế giới showbiz - 2 tuần trước

GĐXH - Hoa hậu Đỗ Thị Hà đang là nhân vật được công chúng dành sự quan tâm trong thời gian gần đây. Cô nhận được nhiều khen ngợi của khán giả khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, hiền dịu từ bé.

Cận cảnh rạp cưới lung linh của hoa hậu Đỗ Thị Hà bên dòng Nhật Lệ

Cận cảnh rạp cưới lung linh của hoa hậu Đỗ Thị Hà bên dòng Nhật Lệ

Thế giới showbiz - 2 tuần trước

GĐXH - Rạp cưới của hoa hậu Đỗ Thị Hà cùng chồng doanh nhân dựng sát bờ sông Nhật Lệ, được thiết kế, trang trí đặc biệt bằng hoa, đèn LED, các mô hình... Đội ngũ thi công gấp rút hoàn thiện các hạng mục còn lại trước khi diễn ra lễ cưới.

Báo Trung ca ngợi Liên Bỉnh Phát là 'Lương Triều Vỹ của Việt Nam'

Báo Trung ca ngợi Liên Bỉnh Phát là 'Lương Triều Vỹ của Việt Nam'

Thế giới showbiz - 3 tuần trước

Liên Bỉnh Phát trở thành tâm điểm truyền thông châu Á khi báo quốc tế hết lời khen ngợi diễn xuất tinh tế, ví anh như “Lương Triều Vỹ của Việt Nam”.

Xem nhiều

Hoa hậu Đỗ Thị Hà được khen xinh từ bé

Hoa hậu Đỗ Thị Hà được khen xinh từ bé

Thế giới showbiz

GĐXH - Hoa hậu Đỗ Thị Hà đang là nhân vật được công chúng dành sự quan tâm trong thời gian gần đây. Cô nhận được nhiều khen ngợi của khán giả khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, hiền dịu từ bé.

Anh Tú – Diệu Nhi kỷ niệm 10 năm bên nhau bằng bộ ảnh ‘không ai ngờ tới’

Anh Tú – Diệu Nhi kỷ niệm 10 năm bên nhau bằng bộ ảnh ‘không ai ngờ tới’

Thế giới showbiz
Diễn viên nhí 'Đừng làm mẹ cáu' tặng mẹ iPhone 17

Diễn viên nhí 'Đừng làm mẹ cáu' tặng mẹ iPhone 17

Thế giới showbiz
Nhan sắc rực rỡ của “đóa hồng đỏ” Chi Pu tại thảm đỏ  Harper’s Bazaar Vietnam Star Award 2025

Nhan sắc rực rỡ của “đóa hồng đỏ” Chi Pu tại thảm đỏ  Harper’s Bazaar Vietnam Star Award 2025

Thế giới showbiz
Cận cảnh rạp cưới lung linh của hoa hậu Đỗ Thị Hà bên dòng Nhật Lệ

Cận cảnh rạp cưới lung linh của hoa hậu Đỗ Thị Hà bên dòng Nhật Lệ

Thế giới showbiz

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top