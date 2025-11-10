BIGBANG sẽ đến Việt Nam biểu diễn vào năm sau?
Sau thành công của concert G-Dragon, fan Việt sắp sửa chào đón BIGBANG?
Tối 9/11, đêm diễn thứ hai trong khuôn khổ "G-DRAGON 2025 World Tour [Übermensch] in Hanoi" tiếp tục thu hút hàng chục ngàn khán giả từ khắp nơi. Chẳng kém cạnh ngày đầu tiên, không khí tại khu vực biểu diễn ngập tràn năng lượng khi người hâm mộ háo hức chờ đón những màn trình diễn ấn tượng của nam nghệ sĩ.
Điểm nhấn của đêm diễn chính là khoảnh khắc giao lưu đầy bất ngờ giữa G-Dragon và khán giả. Theo đó, nam nghệ sĩ tiết lộ rằng năm tới anh sẽ mang đến một tin vui lớn dành cho fan Việt, lập tức khiến cả khán đài bùng nổ với tiếng hô vang đồng thanh: "BIGBANG! BIGBANG! BIGBANG!" như lời khán giả bày tỏ mong muốn được chứng kiến concert của nhóm tại Việt Nam.
Trước sự nhiệt tình đó, G-Dragon mỉm cười và chia sẻ đầy ẩn ý: "Tôi cũng muốn thế", khiến không khí sân khấu thêm phần sôi động và tràn đầy kỳ vọng cho những điều sắp tới. Còn nhớ trước đó, trong đêm nhạc mở màn, G-Dragon cũng đã gửi tín hiệu đến fan Việt bằng câu nói: "Chúng tôi không thể chờ đến ngày trở lại với tour kỷ niệm ra mắt của BIGBANG!"
Với thành công vang dội của hai đêm concert cùng sự bùng nổ của thị trường tổ chức sự kiện tại Việt Nam trong những năm gần đây, khả năng BIGBANG có thể đến biểu diễn hoàn toàn có cơ sở. Tuy nhiên, việc này vẫn phụ thuộc vào lịch trình nhóm, kế hoạch tour quốc tế và thông báo chính thức từ công ty quản lý.
Điều đáng chú ý từ sự kiện này là sức mạnh và ảnh hưởng lâu dài của G-Dragon cũng như BIGBANG tại Việt Nam. Chỉ với một câu hé lộ từ nam nghệ sĩ, fan đã "nín thở" chờ đợi, chứng tỏ sự trung thành và nhiệt huyết của cộng đồng fan Việt. Đồng thời, phản ứng nhiệt tình của khán giả cho thấy Việt Nam là một thị trường tiềm năng mà các nhóm Kpop hàng đầu không thể bỏ qua. Đây không chỉ là một đêm nhạc đơn thuần mà còn là minh chứng cho chiến lược giữ chân fan, tạo kỳ vọng và lan tỏa sức ảnh hưởng văn hóa của K-pop tại Việt Nam.
Dù chưa có xác nhận chính thức, chỉ cần G-Dragon hé lộ một câu thôi cũng đủ để fan háo hức mong một lần nữa được hòa mình vào bầu không khí sôi động của concert BIGBANG trên mảnh đất hình chữ S trong tương lai.
