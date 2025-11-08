Mới nhất
Diễn viên Phạm Đức Phong học diễn xuất vì nhút nhát, gây ấn tượng qua hai bộ phim 'giờ vàng' VTV

Thứ bảy, 16:29 08/11/2025 | Giải trí
GĐXH - Diễn viên Phạm Đức Long đã có một năm 2025 thành công khi gây ấn tượng với khán giả qua vai Phỏm "Những chặng đường bụi bặm" và Biên của "Cách em 1 milimet".

Diễn viên Phạm Đức Phong (Nghệ danh: Phỏm) sinh năm 2011. Đức Phong bén duyên với phim ảnh khi gia đình muốn Đức Long bỏ tính nhút nhát, nên đã đăng ký cho theo học lớp diễn xuất từ 3 năm trước cho tới nay. Khi học lớp diễn xuất, Đức Phong được thử tham gia một vài phim ngắn với các vai nhỏ và sau đó góp mặt trong phim truyền hình của VFC. 

Với vai Phỏm trong "Những chặng đường bụi bặm", diễn viên trẻ đã nhanh chóng chiếm được trái tim khán giả nhờ diễn xuất chân thật và đầy biểu cảm. Phỏm là một đứa trẻ đường phố với hoàn cảnh khó khăn, "già trước tuổi" và khao khát một gia đình, được Phong thể hiện rất tự nhiên trong từng ánh mắt, hành động.

Diễn viên Phạm Đức phong tỏa sáng qua vai diễn ấn tượng trong Những chặng đường bụi bặm - Ảnh 1.

Đức Phong – cậu bé ấn tượng với vai Phỏm trong "Những chặng đường bụi bặm". Ảnh VTV


Màn thể hiện của Phong được chính diễn viên đàn anh Đình Tú khen ngợi, so sánh mang đậm nét điện ảnh và dễ dàng chạm tới cảm xúc người xem. Vai diễn này đánh dấu chặng đầu tiên đáng nhớ của Phong trên truyền hình – một sự khởi đầu hứa hẹn cho tài năng diễn viên nhí triển vọng.

Diễn viên Phạm Đức phong tỏa sáng qua vai diễn ấn tượng trong Những chặng đường bụi bặm - Ảnh 2.

Đức Phong ấn tượng với khán giả qua bộ phim "Những chặng đường bụi bặm". Ảnh VTV

Trong bộ phim "Cách em 1 milimet" đang được phát sóng, Phạm Đức Phong góp mặt trong vai Biên (hồi nhỏ), ghi dấu thành công khi có tới 2 phim truyền hình phát sóng trên kênh VTV3 trong năm 2025. Với 2 phim truyền hình phát sóng cách nhau không xa trong khung giờ vàng của kênh VTV3, đây thực sự là một lợi thế đối với Đức Phong trong việc ghi dấu ấn với khán giả xem truyền hình.

Đức Phong để lại dấu ấn cá nhân qua mỗi vai diễn, khiến khán giả nhớ tới nhân vật của mình khi phim phát sóng.

Diễn viên Phạm Đức phong tỏa sáng qua vai diễn ấn tượng trong Những chặng đường bụi bặm - Ảnh 3.

Vai Biên của Đức Long đã khắc họa tốt được nhân vật đáng thương, sống nội tâm. Ảnh VTV

Chia sẻ với Thời báo VTV, Phạm Đức Phong cho biết: "Thầy giáo của em đã gọi cho mẹ em và nói mẹ cho em đi casting khi Cách em 1 milimet có cuộc tuyển chọn diễn viên. Thầy nói cứ đi casting thử xem như thế nào nên em đi. Khi đến nơi em gặp 2 bác đạo diễn, vì các bác cũng xem phim "Những chặng đường bụi bặm" trước đó của em rồi nên em không phải thử nhiều. Các bác nói thấy em hợp vai Biên nên giao cho em vai diễn này luôn".

Khi được chọn vai Biên, Đức Phong tiết lộ cảm thấy khá vui. Không nghĩ những diễn viên trẻ con và chưa chuyên nghiệp mà lại được khán giả đón nhận sâu sắc như vậy.

Diễn viên Phạm Đức phong tỏa sáng qua vai diễn ấn tượng trong Những chặng đường bụi bặm - Ảnh 4.

Vai Biên lúc nhỏ của Đức Phong là cậu bé sống với bà, bố mẹ đi làm ăn xa và ly hôn. Ảnh VTV

Chia sẻ thêm về quá trình diễn xuất vai Biên, Đức Phong cho biết: Em diễn như... bình thường, như cách em gặp gỡ và đối xử với mọi người mà em gặp hàng ngày. Em bê nguyên như em ở ngoài vào nên không cảm thấy khó khăn hoặc bị cứng hay ngượng ngập. Em đọc kịch bản kỹ trước khi quay phim để biết tâm lý của các nhân vật. Em vui vì những khi em đóng phim được mọi người hỗ trợ, các bác đạo diễn và mọi người trong đoàn đều rất hỗ trợ chúng em.

Diễn viên Phạm Đức phong tỏa sáng qua vai diễn ấn tượng trong Những chặng đường bụi bặm - Ảnh 5.

Phạm Đức Phong và Lê Trần Khánh Chi (vai Thư "ống bơ") trở thành những người bạn sau khi tham gia phim "Cách em 1 milimet". Ảnh VTV

Sau thành công qua hai bộ phim "Giờ vàng" VTV, Đức Phong tiết lộ về kế hoạch của sắp tới, muốn sang năm sẽ nhận được vai diễn có tâm lý nhân vật khác hơn những vai diễn đã từng tham gia Đó là vui vẻ hơn và mạnh mẽ hơn, bớt khổ hơn chứ không phải mãi vai khổ như thế này. 

Thanh Hằng (th)
