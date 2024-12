Bỏ 50 ngàn đồng mua Vietlott, người phụ nữ bất ngờ nhận tin trúng 5 giải đặc biệt tiền tỷ

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 7/12/2024 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 7/12/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Giữ thói quen này mỗi ngày, người đàn ông bất ngờ nhận tin trúng giải đặc biệt Vietlott GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành trao thưởng cho chủ nhân trúng giải đặc biệt của sản phẩm Max 3D Pro.

Theo đó, cách đây không lâu Vietlott đã tổ chức trao thưởng cho nữ khách hàng tên An trúng thưởng 5 Giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+ kỳ quay số #00851 trị giá hơn 5 tỷ đồng.

Chia sẻ về niềm vui trúng thưởng của mình, khách hàng may mắn cho biếtt, chiều ngày 22/11, trên đường đi làm về bà ghé qua điểm bán hàng số 91, Nguyễn Trãi, P. Quán Bàu, TP. Vinh để mua vé như thường lệ. Đến tối cùng ngày, bà đem vé ra so thì vô cùng bất ngờ khi mình đã trúng thưởng. Sau khi nhận giải thưởng, bà An đã tặng điểm bán vé 50 triệu đồng.

Người chơi may mắn trúng 5 giải đặc biệt của Vietlott.

Xổ số Max 3D là gì?

Sản phẩm xổ số tự chọn Max 3D được ra mắt với 2 cách chơi: Max 3D và Max3D+. Sản phẩm Max3D sẽ được mở thưởng vào vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần

Max 3D+ là sản phẩm xổ số tự chọn mang tới cho người chơi cách chơi thú vị, nhưng giải thưởng không kém hấp dẫn với giải Nhất lên đến 1 tỷ đồng cho 1 lượt tham gia dự thưởng.

Với xác suất trúng giải Nhất trị giá 1 tỷ đồng rơi vào 1/500.000 vé, xổ số Max 3D+ hiện là sản phẩm có xác suất mang tới giải thưởng tiền tỷ cao. Chỉ 10.000 đồng dự thưởng, người chơi có cơ hội nhận về 1 tỷ đồng, tức gấp 100.000 lần nếu trúng giải Nhất. Nếu chơi lớn hơn (tối đa 20 lần), tức 200.000 đồng thì giải thưởng khi đó sẽ lên tới 20 tỷ đồng.

Người trúng thưởng sẽ nộp 10% tiền thuế.

Cách chơi xổ số Max 3D+ của Vietlott

Có 2 hình thức lựa chọn tham gia:

- Chơi cơ bản: Người chơi tự chọn cho mình một dãy số bất kỳ trong khoảng từ 000 đến 999 hoặc có thể để phần mềm máy tính lựa chọn cho mình.

- Chơi Max3D+, Max3D: Người chơi sẽ chọn cho mình 2 dãy số từ 000 đến 999 trên 1 cột theo hướng dẫn hoặc sử dụng phương án chọn ngẫu nhiên của máy tính.

