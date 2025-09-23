VTV3 phát sóng lại đêm Chung kết Intervision 2025 với chiến thắng của Đức Phúc
GĐXH - Chung kết cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision 2025 với chiến thắng thuyết phục của Đức Phúc sẽ được phát sóng vào 13h45 các ngày 23 và 24/9 trên kênh VTV3.
Đài Truyền hình Việt Nam vừa mới thông báo về việc phát sóng lại toàn bộ chương trình đêm Chung kết cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision 2025 trên sóng VTV. Đêm chung kết đã kết thúc tại thủ đô Moscow, Liên bang Nga, với sự góp mặt của 23 nghệ sĩ đến từ 23 quốc gia. Intervision đã thực sự trở thành một lễ hội với sự giao thoa của các nền âm nhạc từ châu Á đến châu Âu, từ Trung Đông đến Mỹ Latin.
Intervision 2025 đề cao bản sắc văn hóa của mỗi quốc gia, điều này thể hiện qua ngôn ngữ, trang phục và cách dàn dựng sân khấu. Theo quy định từ ban tổ chức, sẽ có không quá 6 người và không quá 3 phút cho mỗi tiết mục, 23 nghệ sĩ từ 23 quốc gia đã mang đến những ca khúc đặc sắc với đầy rung cảm nghệ thuật.
Với số điểm thuyết phục từ 23 thành viên Ban giám khảo quốc tế tổng cộng 422 điểm, cao hơn hẳn thí sinh từ Kyrgystan và Katar, ca sĩ Đức Phúc của Việt Nam đã mang về Cúp pha lê danh giá và nhận giải thưởng 30 triệu rub (hơn 9 tỷ đồng). Chiến thắng của Đức Phúc ghi dấu ấn của âm nhạc Việt Nam tại một cuộc thi quốc tế lớn, nhất là đây là lần đầu tiên Việt Nam tham dự sân chơi âm nhạc tầm cỡ này.
Trong đêm chung kết, điều làm nên sức hút đặc biệt của tiết mục Đức Phúc với ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương" của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh chính là sự đậm đà bản sắc Việt Nam, biến sân khấu quốc tế thành một bức tranh sống động về lịch sử dân tộc. Lấy cảm hứng từ truyền thuyết Thánh Gióng, cùng cách phối khí hiện đại pha trộn yếu tố dân gian, đại diện Việt Nam đã chinh phục ban giám khảo và khán giả bằng sự hài hòa giữa truyền thống và đương đại.
Với tiết mục "Phù Đổng Thiên Vương", Đức Phúc không chỉ mang về chiến thắng mà qua đó đã thành công trong việc kết hợp truyền thống và hiện đại, mang văn hóa dân tộc đến với bạn bè thế giới một cách ấn tượng nhất.
Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, nhằm phục vụ khán giả, toàn bộ diễn biến của đêm Chung kết cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision 2025 sẽ được phát sóng lại trên kênh VTV3 vào 13h45 hôm nay (23/9). Sau đó, tiếp tục phát lại chương trình vào khung giờ 13h45 ngày 24/9 trên kênh VTV3.
