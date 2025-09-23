Thân thế nhạc sĩ nổi tiếng đứng sau thành công của Đức Phúc
GĐXH - Hồ Hoài Anh chính là nhạc sĩ đã viết lời ca khúc "Phù Đổng" để Đức Phúc giành được ngôi vị Quán quân trong cuộc thi Intervision 2025 tại Moskva (Nga). Chính thành công vang dội của Đức Phúc đã khiến khán giả càng tò mò về sự nghiệp lẫn tài năng của anh.
Hồ Hoài Anh có cảm giác "lẫn lộn nhưng hạnh phúc" khi Đức Phúc giành giải
Hồ Hoài Anh đã lên tiếng và có những dòng viết xúc động khi Đức Phúc giành ngôi vị Quán quân trong cuộc thi Intervision 2025 tại Nga. Anh viết: "Một ngày rất sôi nổi và bất ngờ. Ngay lúc này, tôi thật sự không hoàn toàn tỉnh táo vì vừa tham dự một bữa tiệc nhỏ do mấy anh em thân thiết tổ chức nhân sự kiện. Cảm giác lúc này với tôi rất lẫn lộn nhưng hạnh phúc. Nhìn lại vài khó khăn vừa qua, đọng lại là sự biết ơn vô cùng mà không lời nào diễn tả được. Vẫn còn nguyên ở đó những người yêu, người thương còn tin tưởng và vẫn âm thầm hỗ trợ, đồng hành với tôi, dù là lúc thăng hoa nhất hay là lúc vô minh nhất".
Nam nhạc sĩ hạnh phúc vì khi trải qua những biến cố, anh vẫn có nhiều người bạn ở bên cạnh, vẫn đặt trọn vẹn niềm tin để anh có thêm cơ hội được làm việc.
Thực tế như chính Hồ Hoài Anh chia sẻ, những năm qua công việc của anh vẫn vậy. "Công việc của một người sáng tác vẫn là vậy, vẫn âm thầm thế thôi và tôi vẫn chọn cách làm việc như vậy như bao anh em đồng nghiệp khác. Hào quang cũng chỉ là nhất thời, mỗi người một giá trị. Những gì đã qua giúp tôi rất nhiều để nhìn lại và nhìn về phía trước cảm ơn những người tôi yêu và những người yêu tôi", nam nhạc sĩ trải lòng trên trang cá nhân.
Trước khi giúp sức cho Đức Phúc vang danh ở thị trường âm nhạc quốc tế, Hồ Hoài Anh còn từng đứng sau thành công của chương trình âm nhạc "Điểm hẹn tài năng" của VTV. Anh vẫn xuất hiện trong nhiều chương trình giải trí lớn với nhiều tên tuổi đình đám như: Hoàng Thùy Linh, Noo Phước Thịnh...
Hồ Hoài Anh có thân thế đặc biệt ra sao?
Hồ Hoài Anh sinh ra tại Hà Nội trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Mẹ anh là nghệ sĩ nhân dân Thanh Tâm (nghệ danh Tử Kì, Hoài Anh). Được biết, mẹ Hồ Hoài Anh nguyên là Trưởng khoa Nhạc cụ truyền thống tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đã theo đuổi việc học đàn bầu và trở thành NSND đầu tiên của bộ môn này.
Sinh ra và lớn lên trong một môi trường giàu chất nghệ thuật nên Hồ Hoài Anh đã theo mẹ học đàn bầu từ năm 4 tuổi. Năm 7 tuổi, anh vào học hệ sơ cấp, khoa nhạc cụ truyền thống của Nhạc viện Hà Nội, lần lượt lên trung cấp và hệ đại học của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm 2003, khi 23 tuổi, anh tốt nghiệp và được giữ lại làm giảng viên khoa nhạc cụ truyền thống của nhạc viện. Cũng nhờ đàn bầu, Hồ Hoài Anh là một trong những nghệ sĩ Việt Nam đi lưu diễn ở nước ngoài nhiều nhất và sớm nhất.
Năm 13 tuổi, Hồ Hoài Anh có chuyến đi biểu diễn nước ngoài lần đầu tiên khi tham gia Festival âm nhạc châu Á tại Nhật Bản. Tại đây anh đã trình diễn độc tấu đàn bầu. Ngoài khả năng về việc chơi đàn bầu, Hoài Anh đã sáng tác rất nhiều ca khúc nhạc trẻ được nhiều người mến mộ như: Dẫu có lỗi lầm, Tình yêu muôn màu, Nuối tiếc, Cô gái tự tin, Giọt suong và chiếc lá Với anh, Gánh hàng rau, Mưa và nỗi nhớ, Rơi... Các sáng tác khí nhạc cho dàn nhạc dân tộc: Nặng tình phương Nam, Tiếng vọng... Nhờ các sáng tác của mình, anh đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả và thu về nhiều giải thưởng.
Bên cạnh đó, Hồ Hoài Anh tham gia rất nhiều những chương trình trên truyền hình. Anh là một trong 4 huấn luyện viên của chương trình Giọng hát Việt nhí mùa thứ nhất và anh cũng được mời tiếp tục làm huấn luyện viên ở mùa thứ hai của Giọng hát Việt nhí. Sau đó, Hồ Hoài Anh còn làm Giám đốc của nhiều gameshow âm nhạc.
Đức Phúc vỡ òa hạnh phúc khi được gọi tên trong cuộc thi Intervision 2025 tại Moskva (Nga). Clip: FBNV
Ảnh: FBNV
