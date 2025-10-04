Mới nhất
Mâm cỗ Trung thu “yêu nước” của mẹ đảm Hà Nội gây ấn tượng đặc biệt

Thứ bảy, 13:32 04/10/2025
GĐXH – Khám phá mâm cỗ Trung thu độc đáo của chị Vũ Thu Hương ở Hà Nội. Mâm cỗ độc đáo với bánh trung thu, trái cây và hình ảnh đẹp mắt mang nhiều ý nghĩa.

Khung giờ đẹp cúng chính Rằm tháng 8 âm lịch 2025 và nghi lễ cúng, văn khấn chuẩn cho mọi nhàKhung giờ đẹp cúng chính Rằm tháng 8 âm lịch 2025 và nghi lễ cúng, văn khấn chuẩn cho mọi nhà

GĐXH – Ngày Rằm tháng 8 âm lịch – Tết Trung Thu vào ngày thứ 2 tới (ngày 6/10). Cùng tham khảo nghi lễ cúng, văn khấn chuẩn và chọn khung giờ đẹp cúng ngày chính Rằm tháng 8 âm dưới đây.

Vốn là người yêu bếp, chị Vũ Thu Hương cho rằng, nấu ăn không chỉ đơn thuần là sở thích mà còn gửi gắm tình cảm, niềm tự hào dân tộc qua từng nguyên liệu, chi tiết của món ăn. Bởi vậy, ở trong từng mâm cỗ, từng loại bánh, trái cây đều được chị sắp đặt khéo léo, tinh tế để vừa đẹp mắt vừa mang ý nghĩa gắn kết tình yêu quê hương, đất nước.

Không chỉ chăm chút về màu sắc, chị Hương còn sáng tạo đa dạng phong cách bày biện, từ dân dã gần gũi đến sang trọng tinh tế. Mâm cỗ không chỉ là món quà dành cho các con dịp rằm tháng Tám, qua đó còn truyền đạt một cách giản dị thông điệp về lòng kính yêu và biết ơn Tổ quốc cho các em thiếu nhi.

Mâm cỗ Trung thu yêu nước của mẹ Hà Nội gây ấn tượng đặc biệt với thiếu nhi - Ảnh 1.

Mâm cỗ Trung thu trọn vẹn với chủ đề “Yêu Nước – Nhớ Ơn Bác Hồ” có các con thú bằng hoa quả như thỏ bưởi, chim hồng đeo nơ lá cờ đỏ sao vàng, cùng bánh nướng, bánh dẻo, đèn lồng và lân sư – những hình ảnh quen thuộc của Tết Trung thu. Ảnh NVCC

Mâm cỗ Trung thu yêu nước của mẹ Hà Nội gây ấn tượng đặc biệt với thiếu nhi - Ảnh 2.

Mâm cỗ Trung thu truyền thống được bày biện cầu kỳ với với đầy đủ bánh nướng, bánh dẻo cờ đỏ sao vàng và trái cây ngũ sắc. Ảnh NVCC

Mâm cỗ Trung thu yêu nước của mẹ Hà Nội gây ấn tượng đặc biệt với thiếu nhi - Ảnh 3.

Điểm nhấn là chú chó bằng bưởi – hình ảnh quen thuộc trong đêm trăng Rằm không thể thiếu trong mâm cỗ Trung thu. Ảnh NVCC

Mâm cỗ Trung thu yêu nước của mẹ Hà Nội gây ấn tượng đặc biệt với thiếu nhi - Ảnh 4.

Tò he truyền thống hình chú bộ đội và học sinh, thể hiện lòng biết ơn và tình yêu quê hương đất nước. Ảnh NVCC

Mâm cỗ Trung thu yêu nước của mẹ Hà Nội gây ấn tượng đặc biệt với thiếu nhi - Ảnh 5.

Những chiếc bánh được tạo hình ngộ nghĩnh, đáng yêu. Ảnh NVCC

Mâm cỗ Trung thu yêu nước của mẹ Hà Nội gây ấn tượng đặc biệt với thiếu nhi - Ảnh 6.

Mâm cỗ Trung thu yêu nước của mẹ Hà Nội gây ấn tượng đặc biệt với thiếu nhi - Ảnh 7.

Trên mâm cỗ, cờ đỏ sao vàng kết bằng hoa tươi được đặt ở vị trí trang trọng. Hai bên là hình ảnh các chú bộ đội và đèn ông sao, tượng trưng cho niềm vui, niềm tự hào dân tộc, cũng như lòng biết ơn những người đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. Ở trung tâm mâm cỗ là quả dưa hấu khắc chân dung Bác Hồ, phía trước nổi bật với chữ A80 – kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9. Ảnh NVCC

Mâm cỗ Trung thu yêu nước của mẹ Hà Nội gây ấn tượng đặc biệt với thiếu nhi - Ảnh 8.

Xung quanh mâm cỗ Trung thu là bánh nướng, bánh dẻo, đèn lồng, lân sư cùng các hình con thú tạo từ hoa quả như thỏ bưởi, chim hồng đeo nơ lá cờ Tổ quốc – tất cả hòa quyện tạo nên một không gian đậm sắc màu truyền thống. Ảnh NVCC

Mâm cỗ Trung thu yêu nước của mẹ Hà Nội gây ấn tượng đặc biệt với thiếu nhi - Ảnh 10.Bánh trung thu lòng se điếu là gì mà 'sốt' không kém 'bánh dẻo thị phi'?

Với vài biến tấu nhỏ, chiếc bánh dẻo quen thuộc hóa thành bánh trung thu lòng se điếu vừa lạ mắt vừa gây cười, "sốt" không kém bao nhiêu so với "bánh dẻo thị phi".

Hà My
