Bộ phim 'Cách em 1 milimet' lên sóng VTV3 vào tối nay (4/9)

Thứ năm, 12:52 04/09/2025
GĐXH - Bộ phim truyền hình dài tập "Cách em 1 milimet" sẽ chính thức lên sóng VTV3 vào lúc 20h các ngày thứ 5, 6 hàng tuần, bắt đầu từ 4/9.

"Cách em một milimet" là câu chuyện tình bạn của nhóm trẻ ở Làng Mây, nơi Tú, một cô bé hiếu động, luôn mong muốn bảo vệ lãnh thổ cũng như thần dân của "đại bản doanh" mà cô bé lập nên. "Đại bản doanh ấy" có Bách, cậu bé nhà bên học giỏi, ngoan ngoãn; có Thư với khả năng tính tiền nổi bật; có Biên cậu bé mồ côi vô cùng tình cảm chăm chỉ và khéo tay; có Đức đáng yêu, nghịch ngợm, hâm mộ Tú vô vàn. 

Ở đó còn có Quyên, chị gái Đức, cô bé xinh xắn, đáng yêu. Đám trẻ đã có một tuổi thơ rực rỡ, tươi sáng, đầy trò nghịch và những trận chiến, nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc ngọt ngào sâu lắng của tình bạn. 

Bộ phim 'Cách em 1 milimet' lên sóng VTV3 vào tối nay (4/9) - Ảnh 1.

"Cách em một milimet" là cuộc hành trình từ tuổi thơ của những đứa trẻ tới cuộc sống trưởng thành. Ảnh VTV

Trong nhóm, dần hình thành một tam giác nhỏ thú vị, khi Đức luôn là cái đuôi nhỏ của Tú, còn Tú là cái đuôi nhỏ của Bách. Tú tuyên bố lớn lên sẽ lấy Bách làm chồng. Cùng với thơ ấu của nhóm bạn nhỏ, còn có câu chuyện mối tình đầu chớm nở của Viễn, anh trai Tú và Ngân, chị gái Bách.  Nhưng rồi chẳng có gì tồn tại mãi mãi, biến cố ập đến khiến những đứa trẻ phải xa nhau và có cuộc đời của riêng mình. Tuổi thơ tươi đẹp và 1 bí mật bị ẩn giấu trở thành một phần kí ức của mỗi người.

Hơn 20 năm sau, Tú bận rộn với công việc của một giám đốc vận hành tại công ty. Và ở dịp tình cờ, khi cả nhóm bạn quay về làng Mây, bí mật năm xưa được vén màn, đánh thức kí ức tưởng sẽ bị ngủ vùi mãi mãi.

Hành trình của các nhân vật trong "Cách em một milimet" là hành trình tìm lại bạn bè, đánh thức những hồi ức và giấc mơ thơ ấu. Tú - người thủ lĩnh, là người quyết tâm gắn lại những mảnh ghép của "đại bản doanh", để họ luôn có một tình bạn chắc chắn dựa vào, để không ai thấy mình đơn lẻ khi đứng trước mỗi biến cố cuộc đời.

Bộ phim 'Cách em 1 milimet' lên sóng VTV3 vào tối nay (4/9) - Ảnh 2.

"Cách em 1 milimet" sẽ chính thức lên sóng VTV3 bắt đầu từ 4/9. Ảnh VTV

Điều đặc biệt trong "Cách em một milimet" là mọi tình yêu đều đã được nảy mầm từ tình bạn, từ những năm tháng vui buồn ấu thơ. Cho nên, có thể những mối tình đó thành hay bại, đơm hoa kết trái hay giấu kín trong lòng, thì ở đó, trong yêu luôn có thương; trong thương luôn có sự nguyện lòng vì người khác.

Bộ phim cũng là lần chào sân của rất nhiều bạn nhỏ tài năng như: Thục Phương, Gia Long, Minh Xíu, Đức Phong, Quỳnh Trang, Sơn Tùng. Cùng với đó là sự tái ngộ của dàn diễn viên được yêu mến, hoá thân thành các thành viên của "đại bản doanh" Làng Mây ở giai đoạn trưởng thành như: Minh Huyền, Hà Việt Dũng, Huỳnh Anh, Trọng Lân, Quỳnh Châu….

Bộ đôi đạo diễn Trần Trọng Khôi và Phạm Gia Phương sau những thành công liên tiếp của "Biệt Dược Đen" và "Độc Đạo" thì lần này, với "Cách em 1 milimet", có thể nói cả 2 đã lựa chọn thách thức với chính bản thân mình, và có lẽ cũng để khẳng định họ không chỉ đóng đinh vào dòng phim hình sự. 

Bộ phim 'Cách em 1 milimet' lên sóng VTV3 vào tối nay (4/9) - Ảnh 3.Mỹ Anh (Phương Oanh) trả đũa phụ huynh quyền lực khi biết con trai bị nhốt

GĐXH - Trong tập 12 "Gió ngang khoảng trời xanh", bé Minh đến sinh nhật bạn rồi bị nhốt ở trong phòng, Mỹ Anh tới đón con và đáp trả mạnh mẽ vị phụ huynh hống hách.

Bộ phim 'Cách em 1 milimet' lên sóng VTV3 vào tối nay (4/9) - Ảnh 4.'Mưa đỏ' đạt kỷ lục 450 tỷ, chuẩn bị vượt 'Nhà bà Nữ' của Trấn Thành

GĐXH - Sau gần 2 tuần công chiếu, bộ phim "Mưa đỏ" tiếp tục cán mốc mới lịch sử khi đạt 450 tỷ và chuẩn bị soán ngôi "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành.

T.Hằng (th)
Tin liên quan

Cận cảnh body khi 'cởi áo' của dàn trai đẹp Bình An, Anh Tú, Huỳnh Anh

Cận cảnh body khi 'cởi áo' của dàn trai đẹp Bình An, Anh Tú, Huỳnh Anh

Xem - nghe - đọc - 52 phút trước

GĐXH - Trong tập 5 của Sao nhập ngũ, ở cảnh vượt sông, dàn trai đẹp Bình An, Anh Tú, Huỳnh Anh tự tin khoe body.

Phó chủ tịch xã tìm cách đổ lỗi nguyên nhân cá chết là do thiếu oxy

Phó chủ tịch xã tìm cách đổ lỗi nguyên nhân cá chết là do thiếu oxy

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Trong tập 21 "Có anh, nơi ấy bình yên", Phó chủ tịch xã Xuân cho cấp dưới dùng tiền để xoa dịu người dân, đồng thời công bố kết quả nguyên nhân cá chết là do thời tiết và thiếu oxy.

Mỹ Anh (Phương Oanh) trả đũa phụ huynh quyền lực khi biết con trai bị nhốt

Mỹ Anh (Phương Oanh) trả đũa phụ huynh quyền lực khi biết con trai bị nhốt

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Trong tập 12 "Gió ngang khoảng trời xanh", bé Minh đến sinh nhật bạn rồi bị nhốt ở trong phòng, Mỹ Anh tới đón con và đáp trả mạnh mẽ vị phụ huynh hống hách.

'Mưa đỏ' đạt kỷ lục 450 tỷ, chuẩn bị vượt 'Nhà bà Nữ' của Trấn Thành

'Mưa đỏ' đạt kỷ lục 450 tỷ, chuẩn bị vượt 'Nhà bà Nữ' của Trấn Thành

Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước

GĐXH - Sau gần 2 tuần công chiếu, bộ phim "Mưa đỏ" tiếp tục cán mốc mới lịch sử khi đạt 450 tỷ và chuẩn bị soán ngôi "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành.

Sao mai Huyền Trang cùng nhóm Oplus thể hiện MV 'Tôi yêu Việt Nam'

Sao mai Huyền Trang cùng nhóm Oplus thể hiện MV 'Tôi yêu Việt Nam'

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Sao mai Huyền Trang lần đầu tiên hợp tác nhóm Oplus thể hiện ca khúc “Tôi yêu Việt Nam” do nhạc sĩ Hưng Cacao sáng tác. MV là món quà âm nhạc ý nghĩa Huyền Trang cùng ê-kíp gửi tặng khán giả dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Mỹ Anh (Phương Oanh) sốc khi phát hiện con trai bị nhốt trong phòng giặt nhà bạn

Mỹ Anh (Phương Oanh) sốc khi phát hiện con trai bị nhốt trong phòng giặt nhà bạn

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 12, Mỹ Anh sốc khi phát hiện con trai bị nhốt trong phòng giặt khoá trái cửa trong tiệc sinh nhật tại nhà bạn.

'Gió ngang khoảng trời xanh' mới nhất (tập 11): Kim Ngân sốc trước sự 'ga lăng' của Đồng Văn Tiền

'Gió ngang khoảng trời xanh' mới nhất (tập 11): Kim Ngân sốc trước sự 'ga lăng' của Đồng Văn Tiền

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 11 "Gió ngang khoảng trời xanh", ngay trong lần xem mắt tại quán cháo lòng, Đồng Văn Tiền buông những câu vô duyên khiến Kim Ngân rất sốc.

'Mưa đỏ' xô đổ kỷ lục của Trấn Thành, Lý Hải

'Mưa đỏ' xô đổ kỷ lục của Trấn Thành, Lý Hải

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

Trong ngày 31/8, "Mưa đỏ" thu hơn 45 tỷ đồng từ 476.000 vé/5.333 suất chiếu. Với thành tích này, phim vượt kỷ lục phim Việt doanh thu trong ngày (43,9 tỷ đồng/ngày) của "Mai" (ra rạp tháng 2/2024). Tác phẩm cũng vượt thành tích phim Việt có doanh số cao nhất năm 2024 của "Bộ tứ báo thủ".

Phan Mạnh Quỳnh, Kiều Minh Tuấn đương đầu thử thách cháy kho xưởng dữ dội

Phan Mạnh Quỳnh, Kiều Minh Tuấn đương đầu thử thách cháy kho xưởng dữ dội

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Trong tập 6 "Chiến sĩ quả cảm", 12 nghệ sĩ tham gia chương trình đã trải qua thử thách thực chiến cam go nhất trước khi nói lời chia tay với lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.

Tối nay 1/9 xem Mỹ Tâm, Tùng Dương, Soobin Hoàng Sơn biểu diễn tại concert quốc gia đặc biệt

Tối nay 1/9 xem Mỹ Tâm, Tùng Dương, Soobin Hoàng Sơn biểu diễn tại concert quốc gia đặc biệt

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Concert quốc gia “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào tối 1/9 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

Xem nhiều

