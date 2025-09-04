Bộ phim 'Cách em 1 milimet' lên sóng VTV3 vào tối nay (4/9)
GĐXH - Bộ phim truyền hình dài tập "Cách em 1 milimet" sẽ chính thức lên sóng VTV3 vào lúc 20h các ngày thứ 5, 6 hàng tuần, bắt đầu từ 4/9.
"Cách em một milimet" là câu chuyện tình bạn của nhóm trẻ ở Làng Mây, nơi Tú, một cô bé hiếu động, luôn mong muốn bảo vệ lãnh thổ cũng như thần dân của "đại bản doanh" mà cô bé lập nên. "Đại bản doanh ấy" có Bách, cậu bé nhà bên học giỏi, ngoan ngoãn; có Thư với khả năng tính tiền nổi bật; có Biên cậu bé mồ côi vô cùng tình cảm chăm chỉ và khéo tay; có Đức đáng yêu, nghịch ngợm, hâm mộ Tú vô vàn.
Ở đó còn có Quyên, chị gái Đức, cô bé xinh xắn, đáng yêu. Đám trẻ đã có một tuổi thơ rực rỡ, tươi sáng, đầy trò nghịch và những trận chiến, nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc ngọt ngào sâu lắng của tình bạn.
Trong nhóm, dần hình thành một tam giác nhỏ thú vị, khi Đức luôn là cái đuôi nhỏ của Tú, còn Tú là cái đuôi nhỏ của Bách. Tú tuyên bố lớn lên sẽ lấy Bách làm chồng. Cùng với thơ ấu của nhóm bạn nhỏ, còn có câu chuyện mối tình đầu chớm nở của Viễn, anh trai Tú và Ngân, chị gái Bách. Nhưng rồi chẳng có gì tồn tại mãi mãi, biến cố ập đến khiến những đứa trẻ phải xa nhau và có cuộc đời của riêng mình. Tuổi thơ tươi đẹp và 1 bí mật bị ẩn giấu trở thành một phần kí ức của mỗi người.
Hơn 20 năm sau, Tú bận rộn với công việc của một giám đốc vận hành tại công ty. Và ở dịp tình cờ, khi cả nhóm bạn quay về làng Mây, bí mật năm xưa được vén màn, đánh thức kí ức tưởng sẽ bị ngủ vùi mãi mãi.
Hành trình của các nhân vật trong "Cách em một milimet" là hành trình tìm lại bạn bè, đánh thức những hồi ức và giấc mơ thơ ấu. Tú - người thủ lĩnh, là người quyết tâm gắn lại những mảnh ghép của "đại bản doanh", để họ luôn có một tình bạn chắc chắn dựa vào, để không ai thấy mình đơn lẻ khi đứng trước mỗi biến cố cuộc đời.
Điều đặc biệt trong "Cách em một milimet" là mọi tình yêu đều đã được nảy mầm từ tình bạn, từ những năm tháng vui buồn ấu thơ. Cho nên, có thể những mối tình đó thành hay bại, đơm hoa kết trái hay giấu kín trong lòng, thì ở đó, trong yêu luôn có thương; trong thương luôn có sự nguyện lòng vì người khác.
Bộ phim cũng là lần chào sân của rất nhiều bạn nhỏ tài năng như: Thục Phương, Gia Long, Minh Xíu, Đức Phong, Quỳnh Trang, Sơn Tùng. Cùng với đó là sự tái ngộ của dàn diễn viên được yêu mến, hoá thân thành các thành viên của "đại bản doanh" Làng Mây ở giai đoạn trưởng thành như: Minh Huyền, Hà Việt Dũng, Huỳnh Anh, Trọng Lân, Quỳnh Châu….
Bộ đôi đạo diễn Trần Trọng Khôi và Phạm Gia Phương sau những thành công liên tiếp của "Biệt Dược Đen" và "Độc Đạo" thì lần này, với "Cách em 1 milimet", có thể nói cả 2 đã lựa chọn thách thức với chính bản thân mình, và có lẽ cũng để khẳng định họ không chỉ đóng đinh vào dòng phim hình sự.
