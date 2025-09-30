Mới nhất
Thủ tướng chỉ đạo thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, đưa hàng Việt về vùng sâu vùng xa, hải đảo

Thứ ba, 09:10 30/09/2025 | Bảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký, ban hành Công điện số 179/CĐ-TTg, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả nước đạt trên 8% trong năm 2025.

Theo công điện, bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, thương mại và đầu tư toàn cầu tăng trưởng chậm, thiên tai và các yếu tố địa chính trị phức tạp, việc phát triển mạnh mẽ thị trường trong nước là yêu cầu cấp thiết để bảo đảm ổn định và tạo động lực tăng trưởng.

Thủ tướng giao  Bộ Công Thương chủ trì tổ chức chiến dịch truyền thông đặc biệt gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", phát động phong trào tiêu dùng hàng Việt trên các sàn thương mại điện tử.

Đồng thời, tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, chương trình khuyến mãi tập trung, kích cầu tiêu dùng trong khuôn khổ chương trình, kế hoạch xúc tiến thương mại quốc gia; đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung cầu, tổ chức đưa hàng Việt về khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa và hải đảo, vùng kinh tế khó khăn bằng mô hình đa kênh; liên kết với các sàn giao dịch nông sản Việt Nam để luân chuyển hàng hóa đặc sản địa phương và sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP.

Thủ tướng chỉ đạo kích cầu tiêu dùng , bảo vệ Người tiêu dùng và phát triển thị trường trong nước - Ảnh 1.

Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì tổ chức chiến dịch truyền thông đặc biệt gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Ảnh: B.Loan

Tập trung đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia, các dự án đã được giao vốn nhằm thúc đẩy tiêu thụ nguyên vật liệu xây dựng, sản phẩm hàng hoá phục vụ triển khai các dự án, góp phần kích cầu tiêu dùng; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2025 đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, chống thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Rà soát, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; giải quyết dứt điểm các vướng mắc về đất đai, đầu tư, xây dựng… để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn.

Doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết giảm chi phí, giảm giá thành.

Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chú trọng xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm địa phương, bình ổn thị trường, công khai minh bạch nguồn gốc hàng hóa. 

Đồng thời, tập trung giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ thủ tục hành chính để thúc đẩy tiêu thụ nguyên vật liệu và hàng hóa trong nước.

Triển khai các biện pháp điều tiết cung cầu hàng hoá và bình ổn thị trường; tăng cường công tác quản lý giá cả, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá.

Đẩy mạnh việc công bố xuất xứ hàng hóa, chỉ dẫn địa lý một cách minh bạch, công khai, đúng quy định…

Thủ tướng chỉ đạo kích cầu tiêu dùng , bảo vệ Người tiêu dùng và phát triển thị trường trong nước - Ảnh 3.Sắc đỏ rực rỡ phủ kín phố Hàng Mã, Hàng Lược, sản phẩm phục vụ Tết Trung thu đa dạng mẫu mã và giá bán

GĐXH - Khi Tết Trung thu đang đến gần, trên phố Hàng Mã, Hàng Lược (phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) những cửa hàng đồ chơi, đồ trang trí đỏ rực cờ, đèn lồng, đầu lân, cùng các loại đèn ông sao truyền thống.

Thủ tướng chỉ đạo kích cầu tiêu dùng , bảo vệ Người tiêu dùng và phát triển thị trường trong nước - Ảnh 4.Hà Nội: Người dân xếp hàng chờ mua bánh trung thu truyền thống, có hạn sử dụng ngắn ngày

GĐXH - Những ngày Tết Trung thu càng cận kề, thay vì tìm đến những quầy hàng có bánh trung thu thương hiệu lớn với đa dạng mẫu mã, hương vị thì nhiều người dân Thủ đô lại tìm đến các loại bánh trung thu truyền thống, có hạn sử dụng ngắn.

Thủ tướng chỉ đạo kích cầu tiêu dùng , bảo vệ Người tiêu dùng và phát triển thị trường trong nước - Ảnh 5.Cận Tết Trung thu, phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh, sản xuất bánh Trung thu vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm

GĐXH - Ngày 22/9, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, trước thềm Tết Trung thu, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tiểu thương sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu, nhân bánh Trung thu không đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bảo Loan
