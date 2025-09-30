Thủ tướng chỉ đạo thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, đưa hàng Việt về vùng sâu vùng xa, hải đảo

Theo công điện, bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, thương mại và đầu tư toàn cầu tăng trưởng chậm, thiên tai và các yếu tố địa chính trị phức tạp, việc phát triển mạnh mẽ thị trường trong nước là yêu cầu cấp thiết để bảo đảm ổn định và tạo động lực tăng trưởng.

Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì tổ chức chiến dịch truyền thông đặc biệt gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", phát động phong trào tiêu dùng hàng Việt trên các sàn thương mại điện tử.

Đồng thời, tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, chương trình khuyến mãi tập trung, kích cầu tiêu dùng trong khuôn khổ chương trình, kế hoạch xúc tiến thương mại quốc gia; đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung cầu, tổ chức đưa hàng Việt về khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa và hải đảo, vùng kinh tế khó khăn bằng mô hình đa kênh; liên kết với các sàn giao dịch nông sản Việt Nam để luân chuyển hàng hóa đặc sản địa phương và sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP.

Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì tổ chức chiến dịch truyền thông đặc biệt gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Ảnh: B.Loan

Tập trung đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia, các dự án đã được giao vốn nhằm thúc đẩy tiêu thụ nguyên vật liệu xây dựng, sản phẩm hàng hoá phục vụ triển khai các dự án, góp phần kích cầu tiêu dùng; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2025 đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, chống thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Rà soát, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; giải quyết dứt điểm các vướng mắc về đất đai, đầu tư, xây dựng… để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn.

Doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết giảm chi phí, giảm giá thành.

Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chú trọng xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm địa phương, bình ổn thị trường, công khai minh bạch nguồn gốc hàng hóa.

Đồng thời, tập trung giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ thủ tục hành chính để thúc đẩy tiêu thụ nguyên vật liệu và hàng hóa trong nước.

Triển khai các biện pháp điều tiết cung cầu hàng hoá và bình ổn thị trường; tăng cường công tác quản lý giá cả, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá.

Đẩy mạnh việc công bố xuất xứ hàng hóa, chỉ dẫn địa lý một cách minh bạch, công khai, đúng quy định…

