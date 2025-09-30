Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Hơn 300 chuyến bay phải đổi đường bay, gần 100 chuyến buộc hủy vì bão số 10

Thứ ba, 17:29 30/09/2025 | Bảo vệ người tiêu dùng
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo Cục Hàng không Việt Nam, hôm nay, các Cảng hàng không sân bay Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới và Thọ Xuân đã mở cửa trở lại. Tuy nhiên, một chuyến bay buộc phải đổi hướng hạ cánh.

Bão số 10 mưa ngập khắp nơi, siêu thị tung khuyến mại thực phẩm, người tiêu dùng an tâm chi tiêuBão số 10 mưa ngập khắp nơi, siêu thị tung khuyến mại thực phẩm, người tiêu dùng an tâm chi tiêu

GĐXH - Trong bối cảnh bão số 10 (Bualoi) đang ảnh hưởng đến nhiều tỉnh, thành phố, thị trường hàng hóa, thực phẩm tại Hà Nội và các đô thị lớn vẫn duy trì ổn định, thậm chí nhiều mặt hàng còn giảm giá mạnh nhờ các chương trình khuyến mại đồng loạt từ hệ thống siêu thị.

Theo Cục Hàng không Việt Nam (CAAV), bão số 10 khiến hàng loạt hạng mục tại cảng hàng không Vinh như mái nhà ga, nhà làm việc, nhà kho và hệ thống hàng rào bị hư hỏng; nhiều cây xanh gãy đổ, một số phương tiện cũng bị thiệt hại.

Cảng hàng không Đồng Hới và Thọ Xuân cũng ghi nhận hiện tượng tốc mái, ngập úng, sự cố hệ thống chiếu sáng, mái nhà ga có một số tấm ốp bị bong bật, một số hàng rào tạm của các công trình thi công bị đổ sập, nhà lán tạm bị tốc mái.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, đến nay, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục kiểm tra, thống kê và khẩn trương khắc phục để sớm khôi phục giao thông, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Bão số 10 làm hơn 300 chuyến bay đổi đường bay và gần 100 chuyến bị hủy - Ảnh 1.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, hôm nay, các Cảng hàng không sân bay Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới và Thọ Xuân đã mở cửa trở lại. Tuy nhiên, một chuyến bay buộc phải đổi hướng hạ cánh. Ảnh: CAAV

Thống kê của Tổng Công ty quản lý bay Việt Nam (VATM) cho thấy, từ ngày 26 - 29/9, bão số 10 đã tác động trực tiếp đến hoạt động bay trong hai vùng thông báo bay Hà Nội và Hồ Chí Minh (FIR Hà Nội và FIR Hồ Chí Minh).

Cụ thể, ngày 26/9 có 42 chuyến bay đổi đường;

Ngày 27/9 có 181 chuyến bay đổi đường; tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng có 5 chuyến phải hạ cánh tại sân bay dự bị; 30 chuyến bay chờ, một chuyến hủy cất cánh do thời tiết dưới tiêu chuẩn.

Ngày 28/9, có 92 chuyến bay đổi đường, trong đó Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới, Thọ Xuân phải tạm dừng đóng cửa sân bay trong nhiều giờ, tổng cộng gần 100 chuyến bay bị hủy.

Đến 15h ngày 29/9, chỉ còn một chuyến bay phải đổi đường do ảnh hưởng của bão số 10.

Trước đó, nhằm ứng phó với cơn bão số 10, để chủ động ứng phó với bão số 10, đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các Cảng hàng không, sân bay, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến khai thác bay, Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực 24/24 giờ; thực hiện nghiêm Quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng.

Đối với Cảng HKQT Vân Đồn và các Cảng hàng không trực thuộc Tổng công ty Cảng  hàng không Việt Nam trong vùng ảnh hưởng của bão số 10, Cục HKVN yêu cầu các đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng cảng hàng không, hệ thống thông tin liên lạc... để kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng (nếu có) nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình, đài trạm, đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay.

Đồng thời triển khai phương án phòng chống mưa, bão, các biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy trong cảng hàng không, sân bay, bảo vệ cho các công trình, phương tiện, thiết bị tại cảng hàng không, hạn chế thiệt hại do mưa, bão gây ra đến mức thấp nhất và nhanh chóng ổn định mọi hoạt động hàng không phục vụ các nhu cầu của hành khách.

Bão số 10 làm hơn 300 chuyến bay đổi đường bay và gần 100 chuyến bị hủy - Ảnh 3.7 sân bay trong nước có nguy cơ ảnh hưởng lớn bởi bão số 10, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam họp khẩn, lên phương án điều hành bay

GĐXH - Trung tâm Khí tượng Hàng không dự báo các sân bay Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Vinh và Thọ Xuân sẽ chịu tác động rõ rệt nhất bởi bão số 10 (Bualoi), trong khi Cát Bi và Vân Đồn có khả năng bị ảnh hưởng ở mức độ hạn chế hơn.

Bão số 10 làm hơn 300 chuyến bay đổi đường bay và gần 100 chuyến bị hủy - Ảnh 4.Hà Nội: Ngừng cung cấp điện, nước đối với 3 trường hợp vi phạm về PCCC

GĐXH - Kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội ngày 29/9 đã thảo luận và thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 33/2024/NQ-HĐND. Đây là văn bản quy định cụ thể việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với các công trình, cơ sở vi phạm về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn thành phố, nhằm thực hiện quy định tại Điều 33 của Luật Thủ đô.

Bảo Loan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội: Ngừng cung cấp điện, nước đối với 3 trường hợp vi phạm về PCCC

Hà Nội: Ngừng cung cấp điện, nước đối với 3 trường hợp vi phạm về PCCC

Tuyên Quang: Lũ cuốn trôi một ngôi nhà 4 người mất tích

Tuyên Quang: Lũ cuốn trôi một ngôi nhà 4 người mất tích

Hà Nội có 220 vụ vi phạm về bảo vệ công trình thủy lợi phát sinh trong năm 2025 chưa được xử lý

Hà Nội có 220 vụ vi phạm về bảo vệ công trình thủy lợi phát sinh trong năm 2025 chưa được xử lý

Thái Nguyên: Nhiều xã, phường bị thiệt hại do ảnh hưởng bão số 10

Thái Nguyên: Nhiều xã, phường bị thiệt hại do ảnh hưởng bão số 10

Mưa lớn từ sáng sớm, nhiều tuyến phố Hà Nội biến thành 'sông', người dân bì bõm trong nước

Mưa lớn từ sáng sớm, nhiều tuyến phố Hà Nội biến thành 'sông', người dân bì bõm trong nước

Cùng chuyên mục

Thủ tướng chỉ đạo thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, đưa hàng Việt về vùng sâu vùng xa, hải đảo

Thủ tướng chỉ đạo thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, đưa hàng Việt về vùng sâu vùng xa, hải đảo

Bảo vệ người tiêu dùng - 15 giờ trước

GĐXH - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký, ban hành Công điện số 179/CĐ-TTg, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả nước đạt trên 8% trong năm 2025.

Hà Nội tăng hỗ trợ lãi suất vay mua xe buýt điện lên 70%

Hà Nội tăng hỗ trợ lãi suất vay mua xe buýt điện lên 70%

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 29/9, tại Kỳ họp thứ 26, HĐND TP Hà Nội khóa XVI (nhiệm kỳ 2021-2026) đã thông qua nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND liên quan đến chính sách phát triển vận tải hành khách công cộng.

Buộc tiêu hủy hơn 5,3 tấn thịt gà, thịt lợn và thịt bò đông lạnh nhập lậu

Buộc tiêu hủy hơn 5,3 tấn thịt gà, thịt lợn và thịt bò đông lạnh nhập lậu

Bảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 27/9, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thông tin, hơn 5,3 tấn thực phẩm đông lạnh nhập lậu vừa được tiêu hủy tại Quảng Trị.

Hà Nội mở gian hàng trên sàn thương mại Shopee, 3 nhóm hàng này không nằm trong danh mục hàng hóa được bán

Hà Nội mở gian hàng trên sàn thương mại Shopee, 3 nhóm hàng này không nằm trong danh mục hàng hóa được bán

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

GĐXH - Trước ngày 15/12, Hà Nội sẽ hoàn thành thí điểm Chương trình "Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô" và hình thành "Gian hàng sản phẩm Thủ đô Hà Nội" trên sàn thương mại điện tử Shopee. Theo đó, danh mục hàng hóa được bán sẽ không bao gồm các sản phẩm nông, thủy sản tươi sống và sơ chế thuộc nhóm thực phẩm.

Vì sao người dân mong chờ đề xuất chủ sàn bán lẻ trực tuyến định danh người bán qua VNeID sớm thực thi?

Vì sao người dân mong chờ đề xuất chủ sàn bán lẻ trực tuyến định danh người bán qua VNeID sớm thực thi?

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

GĐXH - Một trong những điểm mới của dự Luật Thương mại điện tử được nhiều người dân mong chờ sớm thực thi là chủ nền tảng bán lẻ trực tuyến có thể phải định danh người bán hàng trên mạng trong nước qua VNeID.

Hà Nội tăng cường kiểm soát thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên mọi 'mặt trận'

Hà Nội tăng cường kiểm soát thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên mọi 'mặt trận'

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Kế hoạch số 255/KH-UBND ngày 22/9/2025 về Chuyên đề "tăng cường kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025.

Vụ phù phép rau trôi nổi vào bếp ăn nhiều trường học ở Hà Nội: Công ty Liên Anh bị xử phạt 92 triệu đồng, thu hồi giấy chứng nhận ATTP

Vụ phù phép rau trôi nổi vào bếp ăn nhiều trường học ở Hà Nội: Công ty Liên Anh bị xử phạt 92 triệu đồng, thu hồi giấy chứng nhận ATTP

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

GĐXH - Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Liên Anh (thôn Tiền Lệ, xã Sơn Đồng, TP Hà Nội) với 5 hành vi vi phạm.

Cận Tết Trung thu, phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh, sản xuất bánh Trung thu vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm

Cận Tết Trung thu, phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh, sản xuất bánh Trung thu vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 22/9, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, trước thềm Tết Trung thu, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tiểu thương sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu, nhân bánh Trung thu không đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Kem Sun G8 Collagen lừa dối người tiêu dùng bằng chỉ số chống nắng SPF 50+, thực tế chỉ 12,7

Kem Sun G8 Collagen lừa dối người tiêu dùng bằng chỉ số chống nắng SPF 50+, thực tế chỉ 12,7

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/9, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) yêu cầu thu hồi đối với sản phẩm kem chống nắng SPF Sun G8 Collagen do chỉ số chống năng công bố trên nhãn không phù hợp với kết quả kiểm nghiệm.

Dầu gội diệt chấy Newgi.C tiếp tục bị thu hồi, buộc tiêu hủy toàn bộ

Dầu gội diệt chấy Newgi.C tiếp tục bị thu hồi, buộc tiêu hủy toàn bộ

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/9, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế các tỉnh thu hồi để tiêu hủy đối với dầu gội đầu Newgi.C do không được phân loại là sản phẩm mỹ phẩm.

Xem nhiều

Cận Tết Trung thu, phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh, sản xuất bánh Trung thu vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm

Cận Tết Trung thu, phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh, sản xuất bánh Trung thu vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm

Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Ngày 22/9, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, trước thềm Tết Trung thu, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tiểu thương sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu, nhân bánh Trung thu không đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Vụ phù phép rau trôi nổi vào bếp ăn nhiều trường học ở Hà Nội: Công ty Liên Anh bị xử phạt 92 triệu đồng, thu hồi giấy chứng nhận ATTP

Vụ phù phép rau trôi nổi vào bếp ăn nhiều trường học ở Hà Nội: Công ty Liên Anh bị xử phạt 92 triệu đồng, thu hồi giấy chứng nhận ATTP

Bảo vệ người tiêu dùng
Vì sao người dân mong chờ đề xuất chủ sàn bán lẻ trực tuyến định danh người bán qua VNeID sớm thực thi?

Vì sao người dân mong chờ đề xuất chủ sàn bán lẻ trực tuyến định danh người bán qua VNeID sớm thực thi?

Bảo vệ người tiêu dùng
Chuyên gia Tài chính ngân hàng TS. Nguyễn Trí Hiếu: Nên đánh thuế mua bán vàng dựa trên lợi nhuận

Chuyên gia Tài chính ngân hàng TS. Nguyễn Trí Hiếu: Nên đánh thuế mua bán vàng dựa trên lợi nhuận

Bảo vệ người tiêu dùng
Hà Nội mở gian hàng trên sàn thương mại Shopee, 3 nhóm hàng này không nằm trong danh mục hàng hóa được bán

Hà Nội mở gian hàng trên sàn thương mại Shopee, 3 nhóm hàng này không nằm trong danh mục hàng hóa được bán

Bảo vệ người tiêu dùng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top