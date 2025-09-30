Hơn 300 chuyến bay phải đổi đường bay, gần 100 chuyến buộc hủy vì bão số 10
GĐXH - Theo Cục Hàng không Việt Nam, hôm nay, các Cảng hàng không sân bay Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới và Thọ Xuân đã mở cửa trở lại. Tuy nhiên, một chuyến bay buộc phải đổi hướng hạ cánh.
Theo Cục Hàng không Việt Nam (CAAV), bão số 10 khiến hàng loạt hạng mục tại cảng hàng không Vinh như mái nhà ga, nhà làm việc, nhà kho và hệ thống hàng rào bị hư hỏng; nhiều cây xanh gãy đổ, một số phương tiện cũng bị thiệt hại.
Cảng hàng không Đồng Hới và Thọ Xuân cũng ghi nhận hiện tượng tốc mái, ngập úng, sự cố hệ thống chiếu sáng, mái nhà ga có một số tấm ốp bị bong bật, một số hàng rào tạm của các công trình thi công bị đổ sập, nhà lán tạm bị tốc mái.
Theo Cục Hàng không Việt Nam, đến nay, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục kiểm tra, thống kê và khẩn trương khắc phục để sớm khôi phục giao thông, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.
Thống kê của Tổng Công ty quản lý bay Việt Nam (VATM) cho thấy, từ ngày 26 - 29/9, bão số 10 đã tác động trực tiếp đến hoạt động bay trong hai vùng thông báo bay Hà Nội và Hồ Chí Minh (FIR Hà Nội và FIR Hồ Chí Minh).
Cụ thể, ngày 26/9 có 42 chuyến bay đổi đường;
Ngày 27/9 có 181 chuyến bay đổi đường; tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng có 5 chuyến phải hạ cánh tại sân bay dự bị; 30 chuyến bay chờ, một chuyến hủy cất cánh do thời tiết dưới tiêu chuẩn.
Ngày 28/9, có 92 chuyến bay đổi đường, trong đó Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới, Thọ Xuân phải tạm dừng đóng cửa sân bay trong nhiều giờ, tổng cộng gần 100 chuyến bay bị hủy.
Đến 15h ngày 29/9, chỉ còn một chuyến bay phải đổi đường do ảnh hưởng của bão số 10.
Trước đó, nhằm ứng phó với cơn bão số 10, để chủ động ứng phó với bão số 10, đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các Cảng hàng không, sân bay, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến khai thác bay, Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực 24/24 giờ; thực hiện nghiêm Quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng.
Đối với Cảng HKQT Vân Đồn và các Cảng hàng không trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam trong vùng ảnh hưởng của bão số 10, Cục HKVN yêu cầu các đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng cảng hàng không, hệ thống thông tin liên lạc... để kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng (nếu có) nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình, đài trạm, đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay.
Đồng thời triển khai phương án phòng chống mưa, bão, các biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy trong cảng hàng không, sân bay, bảo vệ cho các công trình, phương tiện, thiết bị tại cảng hàng không, hạn chế thiệt hại do mưa, bão gây ra đến mức thấp nhất và nhanh chóng ổn định mọi hoạt động hàng không phục vụ các nhu cầu của hành khách.
Thủ tướng chỉ đạo thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, đưa hàng Việt về vùng sâu vùng xa, hải đảoBảo vệ người tiêu dùng - 15 giờ trước
GĐXH - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký, ban hành Công điện số 179/CĐ-TTg, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả nước đạt trên 8% trong năm 2025.
Hà Nội tăng hỗ trợ lãi suất vay mua xe buýt điện lên 70%Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 29/9, tại Kỳ họp thứ 26, HĐND TP Hà Nội khóa XVI (nhiệm kỳ 2021-2026) đã thông qua nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND liên quan đến chính sách phát triển vận tải hành khách công cộng.
Buộc tiêu hủy hơn 5,3 tấn thịt gà, thịt lợn và thịt bò đông lạnh nhập lậuBảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước
GĐXH - Ngày 27/9, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thông tin, hơn 5,3 tấn thực phẩm đông lạnh nhập lậu vừa được tiêu hủy tại Quảng Trị.
Hà Nội mở gian hàng trên sàn thương mại Shopee, 3 nhóm hàng này không nằm trong danh mục hàng hóa được bánBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Trước ngày 15/12, Hà Nội sẽ hoàn thành thí điểm Chương trình "Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô" và hình thành "Gian hàng sản phẩm Thủ đô Hà Nội" trên sàn thương mại điện tử Shopee. Theo đó, danh mục hàng hóa được bán sẽ không bao gồm các sản phẩm nông, thủy sản tươi sống và sơ chế thuộc nhóm thực phẩm.
Vì sao người dân mong chờ đề xuất chủ sàn bán lẻ trực tuyến định danh người bán qua VNeID sớm thực thi?Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Một trong những điểm mới của dự Luật Thương mại điện tử được nhiều người dân mong chờ sớm thực thi là chủ nền tảng bán lẻ trực tuyến có thể phải định danh người bán hàng trên mạng trong nước qua VNeID.
Hà Nội tăng cường kiểm soát thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên mọi 'mặt trận'Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Kế hoạch số 255/KH-UBND ngày 22/9/2025 về Chuyên đề "tăng cường kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025.
Vụ phù phép rau trôi nổi vào bếp ăn nhiều trường học ở Hà Nội: Công ty Liên Anh bị xử phạt 92 triệu đồng, thu hồi giấy chứng nhận ATTPBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Liên Anh (thôn Tiền Lệ, xã Sơn Đồng, TP Hà Nội) với 5 hành vi vi phạm.
Cận Tết Trung thu, phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh, sản xuất bánh Trung thu vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩmBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Ngày 22/9, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, trước thềm Tết Trung thu, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tiểu thương sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu, nhân bánh Trung thu không đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
Kem Sun G8 Collagen lừa dối người tiêu dùng bằng chỉ số chống nắng SPF 50+, thực tế chỉ 12,7Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Ngày 19/9, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) yêu cầu thu hồi đối với sản phẩm kem chống nắng SPF Sun G8 Collagen do chỉ số chống năng công bố trên nhãn không phù hợp với kết quả kiểm nghiệm.
Dầu gội diệt chấy Newgi.C tiếp tục bị thu hồi, buộc tiêu hủy toàn bộBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Ngày 19/9, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế các tỉnh thu hồi để tiêu hủy đối với dầu gội đầu Newgi.C do không được phân loại là sản phẩm mỹ phẩm.
Cận Tết Trung thu, phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh, sản xuất bánh Trung thu vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩmBảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Ngày 22/9, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, trước thềm Tết Trung thu, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tiểu thương sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu, nhân bánh Trung thu không đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.