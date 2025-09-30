Hơn 300 chuyến bay phải đổi đường bay, gần 100 chuyến buộc hủy vì bão số 10

Bão số 10 mưa ngập khắp nơi, siêu thị tung khuyến mại thực phẩm, người tiêu dùng an tâm chi tiêu GĐXH - Trong bối cảnh bão số 10 (Bualoi) đang ảnh hưởng đến nhiều tỉnh, thành phố, thị trường hàng hóa, thực phẩm tại Hà Nội và các đô thị lớn vẫn duy trì ổn định, thậm chí nhiều mặt hàng còn giảm giá mạnh nhờ các chương trình khuyến mại đồng loạt từ hệ thống siêu thị.

Theo Cục Hàng không Việt Nam (CAAV), bão số 10 khiến hàng loạt hạng mục tại cảng hàng không Vinh như mái nhà ga, nhà làm việc, nhà kho và hệ thống hàng rào bị hư hỏng; nhiều cây xanh gãy đổ, một số phương tiện cũng bị thiệt hại.

Cảng hàng không Đồng Hới và Thọ Xuân cũng ghi nhận hiện tượng tốc mái, ngập úng, sự cố hệ thống chiếu sáng, mái nhà ga có một số tấm ốp bị bong bật, một số hàng rào tạm của các công trình thi công bị đổ sập, nhà lán tạm bị tốc mái.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, đến nay, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục kiểm tra, thống kê và khẩn trương khắc phục để sớm khôi phục giao thông, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, hôm nay, các Cảng hàng không sân bay Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới và Thọ Xuân đã mở cửa trở lại. Tuy nhiên, một chuyến bay buộc phải đổi hướng hạ cánh. Ảnh: CAAV

Thống kê của Tổng Công ty quản lý bay Việt Nam (VATM) cho thấy, từ ngày 26 - 29/9, bão số 10 đã tác động trực tiếp đến hoạt động bay trong hai vùng thông báo bay Hà Nội và Hồ Chí Minh (FIR Hà Nội và FIR Hồ Chí Minh).

Cụ thể, ngày 26/9 có 42 chuyến bay đổi đường;

Ngày 27/9 có 181 chuyến bay đổi đường; tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng có 5 chuyến phải hạ cánh tại sân bay dự bị; 30 chuyến bay chờ, một chuyến hủy cất cánh do thời tiết dưới tiêu chuẩn.

Ngày 28/9, có 92 chuyến bay đổi đường, trong đó Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới, Thọ Xuân phải tạm dừng đóng cửa sân bay trong nhiều giờ, tổng cộng gần 100 chuyến bay bị hủy.

Đến 15h ngày 29/9, chỉ còn một chuyến bay phải đổi đường do ảnh hưởng của bão số 10.

Trước đó, nhằm ứng phó với cơn bão số 10, để chủ động ứng phó với bão số 10, đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các Cảng hàng không, sân bay, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến khai thác bay, Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực 24/24 giờ; thực hiện nghiêm Quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng.

Đối với Cảng HKQT Vân Đồn và các Cảng hàng không trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam trong vùng ảnh hưởng của bão số 10, Cục HKVN yêu cầu các đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng cảng hàng không, hệ thống thông tin liên lạc... để kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng (nếu có) nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình, đài trạm, đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay.

Đồng thời triển khai phương án phòng chống mưa, bão, các biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy trong cảng hàng không, sân bay, bảo vệ cho các công trình, phương tiện, thiết bị tại cảng hàng không, hạn chế thiệt hại do mưa, bão gây ra đến mức thấp nhất và nhanh chóng ổn định mọi hoạt động hàng không phục vụ các nhu cầu của hành khách.

