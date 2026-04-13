Bố vợ Đoàn Văn Hậu bị 'vạ lây'

Vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My gây chú ý trong ngày đầu năm mới GĐXH - Trong bộ ảnh du xuân 2026, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My gây chú ý với phong cách áo dài. Hình ảnh gia đình hạnh phúc cùng bé Lúa thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Những ngày qua, cái tên Doãn Hải My, Đoàn Văn Hậu bất ngờ lọt top tìm kiếm trên mạng xã hội do những nghi vấn lộ tin nhắn của Đoàn Văn Hậu với một tài khoản. Mặc dù thông tin chưa được xác thực, nhưng dư luận đã dấy lên nhiều ý kiến trái chiều trên các diễn đàn và hội nhóm. Những bàn tán xoay quanh chuyện này đang trở thành chủ đề nóng, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Trước làn sóng bàn tán, Đoàn Văn Hậu vẫn im lặng. Cùng với đó, nam cầu thủ và vợ - Doãn Hải My đều để chế độ hạn chế chức năng bình luận trên trang cá nhân. Tuy nhiên, dư luận không chỉ quan tâm đếncặp đôi mà còn lan rộng sang những người thân, đặc biệt là ông Doãn Thanh Sơn - bố đẻ của Doãn Hải My.

Các từ khóa như "bố của Doãn Hải My", "bố vợ Đoàn Văn Hậu" bất ngờ leo top tìm kiếm. Điều này làm ông Doãn Thanh Sơn trở thành cái tên được nhắc đến nhiều, dù không liên quan trực tiếp đến sự việc.

Doãn Hải My cùng bố là ông Doãn Thanh Sơn.

Trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, nhiều bài đăng tải lại những hình ảnh Doãn Hải My cùng bố kèm lời trầm trồ: "Cô ấy và bố. Giờ thì biết bả đẹp giống ai luôn"; "Doãn Hải My và dady của cô ấy. Bố bảnh như vậy hèn chi bả đẹp vậy";...

Bên cạnh đó, cũng không cũng có không ít ý kiến tò mò về sự vắng mặt của bố đẻ Doãn Hải My trong những khung hình gia đình suốt hơn 1 năm qua.

Điều này cũng không ngạc nhiên bởi thực tế, kể từ sau khi đám cưới của Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu vào tháng 11/2023, bố vợ nam cầu thủ ngày càng ít xuất hiện trước công chúng. Lần gần nhất, ông Sơn công khai xuất hiện bên cạnh Doãn Hải My là vào dịp sinh nhật 1 tuổi của cháu trai hồi tháng 5/2025. Một khoảnh khắc khác là khi Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu tổ chức tiệc đầy tháng cho con trai vào tháng 6/2024.

Doãn Hải My và mẹ cùng 2 em trai trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Lần gần nhất, bố vợ Đoàn văn Hậu công khai xuất hiện là vào dịp sinh nhật 1 tuổi của cháu trai hồi tháng 5/2025. Trước đó, một khoảnh khắc khác là khi Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu tổ chức tiệc đầy tháng cho con trai vào tháng 6/2024.

Ông Doãn Thanh Sơn được biết đến là dân chơi Hiphop nổi tiếng đời đầu có nickname là Sơn Break. Cùng với Việt Max, Hà Lê,... Sơn Break vẫn được xem là một trong những người đặt nền móng cho Hiphop Việt Nam.

Hiện tại, bố vợ Đoàn Văn Hậu không còn hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng vẫn giữ mối quan hệ với nhiều người nổi tiếng. Bên cạnh đó, ông Sơn tập trung vào lĩnh vực kinh doanh và công ty riêng.

Một số hình ảnh Doãn Hải My chụp chung với bố gây chú ý: