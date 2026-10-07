Làm điều này ngay sau khi ăn sẽ khiến mỡ máu tăng vọt, hãy cẩn trọng!

Sau một ngày làm việc, không ít người có chung một “nghi thức” buổi tối: ăn cơm xong, ngồi xuống sofa xem tivi, lướt điện thoại hoặc nằm nghỉ. Cảm giác thư giãn này tưởng như vô hại, nhưng nếu kéo dài thành thói quen, đặc biệt ở người ăn dư năng lượng và ít vận động, sức khỏe chuyển hóa có thể bị ảnh hưởng.

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia chia sẻ trên VnExpress, sau ăn cơ thể bước vào quá trình tiêu hóa và hấp thu chất dinh dưỡng. Trong thời gian này, triglyceride - một dạng chất béo trong máu - có thể tăng tạm thời, nhất là sau những bữa ăn nhiều chất béo, đường và năng lượng.

Vì vậy, vấn đề không phải là “ăn xong nằm sẽ khiến mỡ máu tăng vọt”. Điều đáng quan tâm là khi một người thường xuyên ăn nhiều hơn nhu cầu nhưng lại dành phần lớn thời gian trong ngày ở trạng thái ít vận động.

Sau bữa ăn, thay vì nằm bất động, hãy vận động nhẹ

Hoạt động cơ bắp sau ăn giúp cơ thể sử dụng năng lượng thay vì tiếp tục ở trạng thái hoàn toàn tĩnh tại. Một số nghiên cứu cho thấy vận động nhẹ sau bữa ăn, chẳng hạn đi bộ, có thể giúp cải thiện đáp ứng đường huyết sau ăn và hỗ trợ quá trình chuyển hóa năng lượng.

Không cần biến thời gian sau bữa tối thành một buổi tập nặng. Đi bộ thong thả, dọn bàn ăn, rửa bát, tưới cây hoặc thực hiện những công việc nhẹ trong nhà đều là những cách đơn giản để giảm thời gian ngồi bất động.

Đặc biệt, người có thói quen ăn tối khá nhiều rồi ngồi hoặc nằm hàng giờ càng nên chú ý điều này. Một vài phút vận động không thể “đánh bay” lượng calo dư thừa của cả ngày, nhưng khi trở thành thói quen cùng chế độ ăn hợp lý, nó góp phần tạo nên lối sống năng động hơn.

Muốn cải thiện mỡ máu, đừng chỉ thay đổi một thói quen

Mỡ máu không phải vấn đề có thể giải quyết bằng một mẹo đơn lẻ. Các chỉ số lipid máu chịu ảnh hưởng của tổng thể chế độ ăn, cân nặng, mức độ vận động, tuổi tác, yếu tố di truyền và một số bệnh lý.

Với người có triglyceride cao, việc giảm đồ uống có đường, bánh kẹo và các nguồn đường bổ sung; hạn chế rượu bia; kiểm soát tổng năng lượng và duy trì cân nặng hợp lý đặc biệt quan trọng. Phụ Nữ Mới cho hay.

Trong khi đó, để kiểm soát LDL-cholesterol, nên chú ý giảm chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa, đồng thời tăng thực phẩm giàu chất xơ và các nguồn chất béo không bão hòa.

Thay vì quá chú trọng vào việc “cắt” hoàn toàn một món ăn quen thuộc như cơm, bún hay phở, người có mỡ máu cao nên nhìn vào tổng thể khẩu phần: ăn lượng tinh bột phù hợp, tăng rau, lựa chọn đạm nạc, cá, các loại đậu và hạn chế món chiên rán, thịt chế biến sẵn, nội tạng, đồ uống nhiều đường.

Các thực phẩm như yến mạch, các loại đậu, rau củ, trái cây nguyên miếng và ngũ cốc nguyên hạt có thể góp phần tăng lượng chất xơ, trong đó chất xơ hòa tan có lợi cho kiểm soát cholesterol. Cá béo như cá hồi, cá thu, cá trích cung cấp omega-3, trong khi các loại hạt và dầu thực vật giàu chất béo không bão hòa có thể được sử dụng với lượng phù hợp.

Một điều cũng cần nhớ: dầu thực vật không đồng nghĩa với ăn càng nhiều càng tốt. Dù là chất béo có lợi, dầu vẫn cung cấp nhiều năng lượng. Dầu ô liu, dầu cải, dầu đậu nành và các loại hạt có thể là lựa chọn tốt hơn các nguồn giàu chất béo bão hòa, nhưng khẩu phần vẫn cần được kiểm soát.



Nếu xét nghiệm cho thấy cholesterol hoặc triglyceride cao, không nên chỉ tự điều chỉnh bằng thực phẩm. Người bệnh nên trao đổi với bác sĩ để xác định nguyên nhân, mức độ rối loạn lipid và có cần điều trị hay không.

Tóm lại một thay đổi rất nhỏ sau bữa tối có thể bắt đầu từ hôm nay: thay vì ăn xong rồi nằm xuống, hãy đứng dậy đi lại nhẹ nhàng. Nhưng để mỡ máu thực sự được kiểm soát, điều quan trọng hơn vẫn là duy trì chế độ ăn cân đối, vận động đều đặn và kiểm soát cân nặng trong thời gian dài.

Ăn tối sau 20h, 5 món nên tránh nếu không muốn ảnh hưởng giấc ngủ và cân nặng GĐXH - Sau 20h mới ăn tối không còn là chuyện hiếm, nhất là với những người làm việc về muộn, đi làm thêm hoặc có lịch sinh hoạt thất thường. Trong hoàn cảnh này, điều quan trọng không phải là cố nhịn đói chỉ vì đã qua một mốc giờ nhất định, mà là ăn món gì, ăn bao nhiêu và cách thời điểm đi ngủ bao lâu.