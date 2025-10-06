Bữa sáng trong 1 tuần của gia đình tôi có gì mà nhận về 'bão' lời khen?

Khoảng 1 năm trước đây tôi cũng giống bao nhiêu người, sáng nào mình cũng bị ám ảnh bởi câu hỏi: "Ăn gì sáng nay nhỉ?". Và sau đó thường là một bữa ăn tạm ở hàng rong hoặc là bỏ hẳn. Kết quả là trong suốt 1 năm đó cơ thể tôi lúc thì đói cồn cào cả buổi sáng, không tập trung vào làm việc được và chưa đến giờ đã thèm cơm trưa rồi. Thời gian đó, tinh thần cũng như cơ thể uể oải, chưa kể đến việc bỏ bữa cũng khiến tôi bị ảnh hưởng sức khỏe.

Sau đó tôi quyết định ưu tiên hàng đầu cho việc ăn sáng đầy đủ. Và đoán xem? Không chỉ làn da của tôi được cải thiện mà tôi còn âm thầm giảm được vài cân! Và dĩ nhiên ăn uống điều độ cũng cần phải đi kèm với việc tập luyện thể dục. Tôi thi thoảng có đăng tải bữa ăn sáng của mình lên mạng xã hội, và nhận về không ít lời tán thưởng.

Một số món ăn trong bữa sáng của gia đình tôi gồm 2 người trông có vẻ phức tạp, nhưng thực ra lại cực kỳ dễ làm. Tôi đảm bảo bạn sẽ thành thạo chúng sau khi đọc bài viết này!

1. Bữa sáng ngày thứ Hai: Khởi đầu

Cháo ngũ sắc: Thứ Hai cần một món có vị ngọt dịu để đánh thức bạn. Cháo Ngũ Sắc, được nấu từ táo đỏ, đậu đỏ, đậu phộng, kỷ tử và đường nâu. Đây là một món ăn tuyệt vời để bổ sung năng lượng và máu huyết! Hãy nấu cháo bằng nồi cơm điện vào lúc trước khi bạn đi ngủ của ngày cuối tuần và thưởng thức khi còn nóng vào sáng thứ Hai.

Yến sào hầm sữa: Đây có thể gọi là "Trạm xăng làm đẹp" cho phái đẹp. Hãy chưng yến vào buổi tối ngày hôm trước và cho vào hũ. Sáng hôm sau bạn chỉ cần trộn với sữa nóng là xong. Món ăn này chỉ cần khoảng 1 phút chuẩn bị và làn da bạn sẽ được dưỡng ẩm.

Bánh bao rau xanh và nấm: Đây là nguyên liệu có sẵn ở bất cứ siêu thị nào và bạn chỉ cần cho vào nồi hấp trong 8 phút. Bánh bao cũng có nhiều loại nhân khác nhau, tươi ngon hoàn hảo để bạn lựa chọn cho bữa sáng.

Bánh bột mì phủ đường nâu: Thỉnh thoảng hãy thử một chút đồ ăn giàu carbohydrate để làm bạn vui vẻ. Chúng mềm, ngọt và tràn đầy hạnh phúc!

Ổi ướp chanh dây: Đây là một món tráng miệng tuyệt vời để giảm béo! Cắt ổi thành từng miếng và ướp với nước cốt chanh dây để có vị chua ngọt kích thích vị giác và bổ sung vitamin C.

Trứng sốt xì dầu giấm: Bạn đã chán trứng luộc? Hãy bóc vỏ và nhúng vào hỗn hợp xì dầu, giấm và một ít tỏi băm để có một món ăn ngon miệng, đậm đà hương vị, đồng thời là nguồn cung cấp protein hoàn hảo.

2. Bữa sáng ngày thứ Ba: Sự kết hợp "Vàng đen" đầy năng lượng

Bánh bao mè đen: Một lợi ích nữa của bánh bao bán thành phẩm! Hấp bánh bao là cả nhà sẽ thơm lừng mùi mè. Tốt cho tóc lắm đấy!

Súp trứng sữa hạt chia: Đây là món ăn tôi tự sáng tạo ra. Cách làm rất đơn giản, chỉ việc đun sôi sữa sau đó cho trứng đánh tan và hạt chia vào. Dùng thìa khuấy đều để được hỗn hợp shups sánh mịn, no bụng và giàu protein.

Đậu phụ chiên mè: Cắt đậu phụ thánh các miếng vuông, cho một ít rong biển khô và vừng trắng lên. Say đó bạn chiên với một ít dầu cho đến khi vàng đều hai mặt. Món này còn thơm hơn cả thịt!

Kiwi & ngô & hải sâm: Sự kết hợp tuyệt vời giữa vitamin, carbohydrate chất lượng cao và protein cao. Hải sâm là món ăn sáng thường xuyên của gia đình tôi. Tôi thường mua hải sâm và ngâm nước cho mềm. Sau đó cho vào nồi nước sôi luộc vào buổi sáng là đã có món ăn đơn giản mà bổ dưỡng.

3. Bữa sáng ngày thứ Tư: Tươi mới theo phong cách Nhật Bản

Há cảo chiên: Há cảo này tôi lấy trong tủ lạnh ra và không cần rã đông. Sau đó cho há cảo vào chảo, thêm dầu ăn và chiên mặt dưới. Sau đó, thêm nửa nước, đậy nắp và đun nhỏ lửa cho đến khi chín. Khi lấy há cảo ra bạn sẽ thấy mặt áp chảo có màu vàng nâu và bánh sẽ giòn tan!

Súp rau củ hỗn hợp: Tôi thường tận dụng những nguyên liệu rau củ mà mình nấu vào bữa tối ngày hôm trước và để lại một chút. Ví dụ ngô, đậu Hà Lan, cà rốt, rau cải chíp... rồi nấu cùng tôm để làm thành món súp rau củ hỗn hợp nhẹ nhàng và ngon.

Natto hạt: Natto cho vào bát sau đó cho lòng đỏ trứng gà và các loại hạt lên rồi rưới nước tương, trộn với cơm. Đây là một cách thưởng thức ngon miệng! Vừa bổ não vừa nhuận tràng.

Lê sữa đỏ & sữa tươi & hải sâm: Trong bữa sáng ngày hôm nay tôi vẫn bổ sung hải sâm vào bữa sáng. Sau đó là tráng miệng bằng lê sữa đỏ mọng nước và ngọt. Một lý sữa tươi sẽ là món kết thúc bữa sáng ngày hôm nay vừa no bụng và bổ dưỡng.

4. Bữa sáng ngày thứ Năm: Chế độ ăn uống lành mạnh theo phong cách siêu mẫu

Tổ yến và lê: Đào một lỗ trên quả lê, cho tổ yến và kỷ tử vào, hấp trong 15 phút là xong. Món ăn này sẽ làm ẩm phổi và giảm ho, rất phù hợp cho mùa thu và mùa đông!

Sữa yến mạch mè đen: Bột yến mạch và mè đen pha với sữa nóng, nhanh gọn, bổ dưỡng và cực kỳ thơm ngon.

Sữa chua Hy Lạp dâu tây: Sữa chua Hy Lạp đặc như phô mai tươi và khi kết hợp với những trái dâu tây, nó có hương vị đậm đà và hàm lượng protein cao.

Bánh mì nguyên cám phô mai và xúc xích: Đặt một lát phô mai và một chiếc xúc xích nhỏ lên bánh mì nguyên cám, cho vào lò nướng và bạn sẽ có ngay bữa sáng kiểu phương Tây.

Bơ hạt phỉ đông khô: Đây là nguồn chất béo chất lượng cao, đặc biệt ngon khi nhai.

5. Bữa sáng ngày thứ Sáu: Chạy nước rút chào đón cuối tuần

Bánh McMuffin tôm và kem trứng: Một công thức mà tôi sáng tạo theo phong cách lành mạnh hơn! Tôi mua sẵn bánh muffin sau đó xào vài con tôm rồi kẹp vào cùng một lát kem trứng và một quả trứng ốp la. Món ăn thực sự rất ngon!

Sữa mè đen & lê; dâu tây & sữa chua Hy Lạp; hải sâm: Sự kết hợp các nguyên liệu cổ điển tái xuất để đảm bảo dinh dưỡng cân bằng.

6. Bữa sáng thứ Bảy: Bữa sáng muộn nhẹ nhàng và thịnh soạn

Sáng thứ Bảy tôi thường ngủ nướng và thưởng thức bữa sáng cuối tuần muộn hơn và nhàn nhã.

Bánh bao: Bánh bao cho ngày thứ Bảy tôi chọn loại vỏ mỏng, nhiều nhân gồm nấm và thịt. Bánh bao có hương vị rất ngon và quá đủ cho nữa sáng muộn!

Sữa gạo khoai lang tím: Tôi sơ chế khoai lang tím và gạo, rồi cho vào máy làm sữa đậu nành để làm thành món sữa mình yêu thích. Món ăn này có vị ngọt nhẹ, màu tím ấm áp giúp bạn tỉnh táo suốt cả ngày.

Ngô nếp tím/đen & đào & trứng gà & hải sâm: Vì bữa sáng này ăn muộn nên 1 quả trứng gà và bắp ngô nếp tim là đã đủ no. Đào đang vào mùa thì rất ngon, ngọt và mọng nước, một phần thưởng tuyệt vời cho cuối tuần.

Bữa sáng được bố trí như thế này trong tuần chẳng phải là vừa đầy đủ, vừa đơn giản sao? Và bí quyết của tôi chính là "chuẩn bị trước và tận dụng tối đa các sản phẩm bán thành phẩm". Ví dụ bánh bao, rau quả, bánh mì, xúc xích... Đối với những món như cháo ngũ sắc, yến chưng, hải sâm, tôi sẽ dành thời gian sơ chế vào cuối tuần. Trái cây, sữa chua, sữa tươi, các loại hạt thì luôn có sẵn trong nhà, chỉ cần trộn chúng theo cách mà tôi thích.

Có người nói ăn uống như thế này mỗi ngày quá phiền phức. Tôi muốn nói rằng, hãy đối xử tốt với bản thân, cuộc sống sẽ đối xử tốt với bạn. Chỉ cần dành ra 10-20 phút mỗi ngày, bạn sẽ có một bữa sáng tràn đầy năng lượng và tâm trạng tốt suốt cả ngày. Khoản đầu tư này hoàn toàn xứng đáng!