Bữa tối mùa thu cứ nấu món canh này là cả nhà xì xụp húp không ngừng, bao nhiêu cơm cũng hết

Thứ hai, 13:41 13/10/2025 | Ăn
Món canh này nấu rất đơn giản, nguyên liệu hòa quyện bổ sung cho nhau nên hương vị ngọt ngon hấp dẫn. Nhất định bữa tối mùa thu bạn phải nấu một nồi cho gia đình thưởng thức nhé!

Mùa thu hanh khô, nên một món canh ấm nóng, ngon miệng không thể thiếu trên bàn ăn tối của gia đình bạn. Nó bổ sung độ ẩm và giúp kích thích vị giác. Trong khi đó chúng ta đều đã chán ngấy các món canh sườn heo, canh cá và thịt, không chỉ bởi độ béo ngậy mà chúng còn rất tốn thời gian để chế biến. Dưới đây chúng tôi gợi ý cho bạn một công thức nấu món canh ngon tuyệt.

Món canh hôm nay có bốn nguyên liệu: Ngao, váng đậu (hoặc có thể dùng đậu phụ), rau cải và trứng. Hương thơm tươi mát của món canh đến từ ngao và trứng cùng với váng đậu. Vàng đậu sau khi nấu cực kỳ mềm và mịn. Thêm một ít rau xanh để cân bằng dinh dưỡng. Món canh này như vậy là có cả thịt và rau - protein và chất xơ, vừa tươi ngon, thanh mát lại vô cùng hấp dẫn. Món canh này tươi mát, không dầu mỡ, đơn giản và dễ làm, sẽ kích thích vị giác của bạn chỉ sau một miếng. Cùng xem công thức ngay dưới đây nhé:

Nguyên liệu làm món canh ngao, trứng chiên và váng đậu

300g-500g ngao, một ít váng đậu, 2 quả trứng gà, một ít rau cải canh, hành lá thái nhỏ, một ít kỷ tử (tùy thích), muối, dầu ăn và một chút bột tiêu trắng.

Cách làm món canh ngao, trứng chiên và váng đậu

Bước 1: Ngao bạn ngâm và rửa sạch, đảm bảo không còn cát hoặc vỏ vỡ ở đáy. Cho ngao vào nồi, thêm lượng nước vừa đủ vào và một ít rượu nấu ăn, đun sôi trên lửa lớn cho đến khi vỏ ngao mở ra. Nhấc ngao ra khỏi bếp, vớt ra và rửa lại bằng nước sạch để loại bỏ cát hoặc bùn bên trong. Đổ phần nước ra thố và để lắng; phần nước này sẽ được sử dụng sau. Váng đậu bạn rửa sạch, không cần ngâm trước, để ráo nước. Rau cải canh rửa sạch, để ráo rồi cắt làm 2 hoặc 3 phần. Hành lá rửa sạch, thái nhỏ.

Bữa tối mùa thu cứ nấu món canh này là cả nhà xì xụp húp không ngừng, bao nhiêu cơm cũng hết- Ảnh 1.
Bữa tối mùa thu cứ nấu món canh này là cả nhà xì xụp húp không ngừng, bao nhiêu cơm cũng hết- Ảnh 2.

Bước 2: Khi các nguyên liệu đã sơ chế xong, bạn bắt đầu nấu. Làm nóng chảo rồi thêm chút dầu ăn vào. Khi dầu nóng thì đập 2 quả trứng vào chiên trên lửa nhỏ. Chiên cho đến khi cả hai mặt vàng nâu thì dùng thìa cắt trứng thành từng miếng lớn và rắc một ít hành lá thái nhỏ vào xào cho đến khi thơm. Tiếp đó bạn cho một chút nước sôi vào, đun lửa lớn cho đến khi nước chuyển sang màu trắng. Sau đó, đổ nước ngao đã vào nồi (cẩn thận không để cặn dưới đáy chảy vào). Sau đó, thêm váng đậu vào, dùng thìa khuấy đều cho chúng ngấm nước canh, sẽ mềm ngay lập tức.

Bữa tối mùa thu cứ nấu món canh này là cả nhà xì xụp húp không ngừng, bao nhiêu cơm cũng hết- Ảnh 3.
Bữa tối mùa thu cứ nấu món canh này là cả nhà xì xụp húp không ngừng, bao nhiêu cơm cũng hết- Ảnh 4.
Bữa tối mùa thu cứ nấu món canh này là cả nhà xì xụp húp không ngừng, bao nhiêu cơm cũng hết- Ảnh 5.

Bước 3: Đun sôi lửa lớn trong 2-3 phút thì cho ngao vào, nêm chút muối và bột tiêu vừa khẩu vị. Cuối cùng, cho rau cải vào nấu đến khi chín. Sau đó lấy canh ra tô, nếu thích bạn có thể cho ít kỷ tử vào để trang trí món ăn là có thể thưởng thức.

Bữa tối mùa thu cứ nấu món canh này là cả nhà xì xụp húp không ngừng, bao nhiêu cơm cũng hết- Ảnh 6.
Bữa tối mùa thu cứ nấu món canh này là cả nhà xì xụp húp không ngừng, bao nhiêu cơm cũng hết- Ảnh 7.

Thành phẩm món canh ngao, trứng chiên và váng đậu

Đây là một món canh thanh mát và thơm ngon. Lớp váng đậu mềm mại với hương đậu nành nhẹ nhàng, rất ngon. Nước canh ngọt thanh mát cùng với rau cải nấu ở độ chín tới nên giữ được độ giòn tươi. Hãy thử ngay công thức nấu món canh này cho cả gia đình thưởng thức nhé.

Bữa tối mùa thu cứ nấu món canh này là cả nhà xì xụp húp không ngừng, bao nhiêu cơm cũng hết- Ảnh 8.

Lưu ý: Ngao trong món canh này bạn có thể không cần phải luộc trước, có thể cho vào nồi nước rồi nấu luôn. Tuy nhiên điều kiện tiên quyết là phải đảm bảo ngao không có cặn bẩn bên trong để tránh ảnh hưởng đến màu sắc và hương vị của canh. Và trong công thức này, để đảm bảo chắc chắn nhất thì ngao được luộc đến khi mở vỏ, sau đó rửa sạch bằng nước ấm để loại bỏ cặn bẩn bên trong. Nước canh đợi lắng cặn rồi cho vào nồi nấu.

Nếu váng đậu bạn dùng hơi dày thì nên ngâm một lúc trước khi cho vào nồi nấu.

Huệ Lan
