Cuộc chiến giành lại sự sống cho bé 2 ngày tuổi bị nhiễm trùng huyết sơ sinh
GĐXH - Bé trai bị nhiễm trùng huyết sơ sinh chào đời bằng phương pháp sinh mổ lấy thai thuận lợi. Nhưng chỉ nửa ngày sau, bé xuất hiện co giật, sốt cao, tím môi…
Một cuộc chiến khốc liệt kéo dài gần một tháng, với sự sát cánh không mệt mỏi giữa đội ngũ bác sĩ Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương và tình yêu thương của cha mẹ đã mang lại sự sống cho bé trai sơ sinh 2 ngày tuổi.
Được biết, bé trai sinh ngày 11/8 tại một bệnh viện tuyến huyện tỉnh Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang), nặng 5,5kg, chào đời bằng phương pháp sinh mổ lấy thai thuận lợi. Nhưng chỉ nửa ngày sau, bé xuất hiện co giật, sốt cao, tím môi… Bệnh nhi nhanh chóng được chuyển lên Bệnh viện tỉnh, rồi có chỉ định chuyển tiếp Bệnh viện Nhi Trung ương.
Tuy nhiên, khi xe đi ngang qua Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, tình trạng bé đột ngột xấu đi: suy hô hấp nặng, huyết áp tụt, mạch rời rạc. Bé lập tức được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương trong tình trạng ngừng tuần hoàn.
Ngay tại phòng cấp cứu, các bác sĩ đã ép tim ngoài lồng ngực, hồi sức tích cực, giúp bé có nhịp tim trở lại, nhưng các chỉ số sinh tồn vẫn vô cùng mong manh. Không chậm trễ, bệnh viện đã hội chẩn online với các chuyên gia đầu ngành tại BV Nhi TW và BV Phụ Sản TW.
Qua hội chẩn, nguyên nhân được xác định: bất hoạt Surfactant kèm nhiễm trùng huyết sơ sinh. Ngay lập tức, bé được điều trị bằng các phương tiện và thuốc tối ưu nhất có thể triển khai.
Đằng sau từng mũi tiêm, từng ca trực thâu đêm là trí tuệ, bản lĩnh và quyết tâm cao độ của đội ngũ y bác sĩ. Cuộc chiến kéo dài hơn 20 ngày với vô vàn khó khăn, thử thách, nhưng cuối cùng điều kỳ diệu đã đến: sức khoẻ bé ổn định, các chỉ số dần trở lại trong giới hạn an toàn và được trở về trong vòng tay cha mẹ.
Để có kết quả hôm nay, bên cạnh nỗ lực không mệt mỏi của thầy thuốc, niềm tin và sự hợp tác tuyệt đối từ cha mẹ chính là nguồn sức mạnh đặc biệt. Từ những lúc bé nguy kịch tưởng chừng không qua khỏi cho đến khi hồi phục, ánh mắt tin cậy và sự đồng hành kiên định của gia đình đã tiếp thêm năng lượng, giúp đội ngũ y bác sĩ vững vàng hơn trong từng quyết định.
Ngày em bé được xuất viện trong sự hân hoan, xúc động của toàn thể đội ngũ y bác sĩ và gia đình, cũng là ngày khẳng định: chuyên môn vững vàng, sự nhanh chóng trong xử trí và niềm tin gắn kết giữa thầy thuốc, người bệnh có thể viết nên những điều kỳ diệu.
