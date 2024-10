Các món ăn vặt rẻ tiền, dễ kiếm, nhưng giúp giảm cân của sao Việt

Những món ăn vặt Các món ăn vặt rẻ tiền dễ kiếm giúp giảm cân của sao Việt

Tăng Thanh Hà và món ăn vặt súp lơ sấy

Tăng Thanh Hà là một trong những nữ diễn viên sở hữu vóc dáng thon thả khiến nhiều người ao ước. Cô từng tiết lộ, súp lơ xanh sấy giòn là một trong những món snack mà cô yêu thích.

Súp lơ xanh sấy giòn là một trong những món snack mà Hà Tăng yêu thích.

Súp lơ xanh là một trong những thực phẩm có công dụng tuyệt vời trong việc giảm cân, với lượng calo rất ít (50 calo trong 104g súp lơ). Tuy nhiên, trong loại rau này lại chứa rất nhiều dinh dưỡng như chất xơ, vitamin C và khoáng chất... Vì thế, súp lơ hỗ trợ rất tốt cho việc giảm cân, giữ dáng. Không chỉ vậy, ăn súp lơ cũng mang lại những lợi ích tuyệt vời cho cơ thể như ngăn các bệnh tim mạch và chống lão hóa…

Chi Pu và món ăn vặt bằng chuối

Chuối là một món ăn được diễn viên - ca sĩ xinh đẹp Chi Pu yêu thích. Chi Pu cho biết, do đặc thù công việc nên cô cực kỳ quan tâm đến việc duy trì vóc dáng, và chuối chính là loại thực phẩm mà cô nàng chọn ăn hằng ngày.

Chuối là loại trái cây chứa rất nhiều dinh dưỡng và các loại vitamin như vitamin C, vitamin B6... Đặc biệt, trong một trái chuối có rất ít calo nhưng lại rất giàu chất xơ. Khi ăn chuối, lượng chất xơ sẽ giúp đốt cháy lượng mỡ tích tụ trong cơ thể, do đó vô cùng thích hợp cho những cô nàng thích ăn vặt nhưng lại không muốn tăng cân.

Thanh Hằng và bánh tự làm

Siêu mẫu Thanh Hằng lại chia sẻ, món ăn yêu thích của mình chính là các loại bánh do cô tự làm. Thanh Hằng cho biết thêm, trong món bánh hạnh nhân socola, cô chọn nền bánh là hạnh nhân, nhân bánh là socola ít béo và dùng la hán quả thay đường để làm loại bánh này.

Siêu mẫu Thanh Hằng lại chia sẻ, món ăn yêu thích của mình chính là các loại bánh do cô tự làm, trong đó có món bánh hạnh nhân socola.

Hạnh nhân cũng là một loại hạt hỗ trợ rất tốt cho việc giảm cân vì chứa rất ít lượng calo và chất béo. Hơn nữa, ăn hạnh nhân cũng sẽ tạo cho bạn cảm giác no, từ đó tránh việc ăn quá nhiều và cân nặng tăng "không phanh".

Hòa Minzy ăn bưởi, cà chua

Bưởi, cà chua là những món trái cây yêu thích của ca sĩ Hòa Minzy. Đây cũng là hai loại thực phẩm được đánh giá là có thể giúp bạn giảm cân một cách vô cùng hiệu quả.

Bưởi, cà chua là những món trái cây yêu thích của ca sĩ Hòa Minzy.

Trong bưởi chứa rất nhiều chất phytochemicals, có khả năng kích thích các tế bào mỡ đốt cháy calo, giúp giảm mỡ thừa ở những vùng như đùi, eo và bụng. Cà chua lại chứa rất nhiều chất xơ và các axit citric, từ đó giúp hấp thụ lượng mỡ thừa trong ruột, đốt cháy chất béo trong cơ thể. Ngoài ra, ăn hai loại quả này cũng sẽ giúp bạn duy trì một làn da trắng sáng, mịn màng.

Hari Won ăn dâu tây

Hari Won lại chọn dâu tây để ăn vặt vào những bữa xế chiều. Hari Won chia sẻ, chỉ cần ăn một ít dâu tây, cô đã có thể no bụng và tỉnh táo, minh mẫn hơn để làm việc.

Hari Won chia sẻ, chỉ cần ăn một ít dâu tây, cô đã có thể no bụng và tỉnh táo, minh mẫn hơn để làm việc.

Dâu tây rất chứa ít calo và rất giàu chất xơ. Do đó, ăn dâu tây sẽ giúp bạn no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn và giúp việc giảm cân trở nên hiệu quả hơn. Ngoài ra, trong dâu tây còn có chứa mangan và các vitamin (C, B) giúp làm sạch máu và bảo vệ gan.

Hà Trúc nhâm nhi hạt sen

Cô nàng mẫu ảnh và là cái tên nổi đình nổi đám trong giới đam mê du lịch Việt Nam Hà Trúc lại chọn cho mình một ít hạt sen để ăn vào bữa chiều, không chỉ no bụng mà còn giúp cô duy trì vóc dáng.

Hạt sen cũng nằm trong danh sách những loại thực phẩm giúp giảm cân hiệu quả. Bởi trong hạt sen chứa một hàm lượng chất xơ cao và vitamin C, giúp cơ thể bạn loại bỏ chất béo và ngăn ngừa sự tích tụ của mỡ. Bên cạnh đó, ăn hạt sen cũng bổ sung kẽm, giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng.

Mẹo ăn vặt thông minh để giảm và giữ cân

Thay vì chọn các món chiên để ăn vặt, bạn nên chọn món nướng để tránh tăng cân nhanh chóng.

Khi các đồng nghiệp đang nhâm nhi trà sữa hoặc bánh ngọt, bạn nên chọn phô mai hoặc trái cây tươi, trà nóng để thưởng thức.

Tăng cường chất xơ và các sản phẩm từ sữa để giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn.

Chọn các thực phẩm nguyên cám sẽ làm giảm mức cholesterol trong máu.

Không nên uống nước có lượng calo cao như nước trái cây đóng hộp, nước ngọt. Bởi chúng khiến bạn tăng cân nhanh chóng.

Tăng cường các loại rau quả như cà rốt, cà chua, dưa leo, chuối, táo trong các bữa ăn nhẹ.

Ăn các hạt như đậu phộng, hướng dương, hạt điều, hạnh nhân hoặc óc chó sẽ làm giảm cơn thèm ăn của bạn cũng như chống đói một cách hiệu quả.

Để "lành mạnh hóa" các bữa ăn vặt của mình, mỗi khi đi ra ngoài hoặc đi làm bạn nên chuẩn bị sẵn ở nhà đồ ăn vặt.

Hãy cố gắng dành 10 phút chỉ để ngồi ăn vặt, và không bị ảnh hưởng bởi tivi, điện thoại hoặc trò chuyện với ai đó.

Tuyệt đối không nên ăn tại bàn làm việc bởi nó khiến bạn rơi vào tình trạng ăn không kiểm soát.

Thời gian hoàn hảo cho một bữa ăn nhẹ là 12 giờ đến 5 giờ chiều. Trong khoảng thời gian này nếu bạn ăn nhẹ sẽ hạn chế được những món ăn vặt không lành mạnh.

Một trong những cách ăn vặt thông minh nữa là nhai chậm hơn.

