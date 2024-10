Những quán lòng lợn ngon nức tiếng quận Hoàng Mai, Hà Nội

1. Cháo Lòng Huệ

Cái tên đầu tiên nổi bật trong danh sách những quán cháo lòng ngon tại Quận Hoàng Mai, Hà Nội chính là Cháo Lòng Huệ ở 91 Lĩnh Nam. Món cháo lòng ở đây không chỉ là một bữa ăn sáng bình thường mà còn là trải nghiệm ẩm thực độc đáo. Nằm trên đường Lĩnh Nam, quán thu hút thực khách bởi hương vị đặc trưng và không gian ấm cúng. Quán cháo lòng này chỉ mở cửa nửa ngày, từ 7h đến 14h hàng ngày.

Cháo ở Cháo Lòng Huệ luôn được chế biến tỉ mỉ, chất lượng từng hạt. Bát cháo không chỉ gây ấn tượng với hương vị đậm đà mà còn với sự đa dạng của các loại lòng và dồi. Quán luôn giữ vững nguyên tắc vệ sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm để khách hàng yên tâm thưởng thức. Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm để thưởng thức cháo lòng truyền thống, Cháo Lòng Huệ là lựa chọn không thể bỏ qua.

2. Quán Cháo lòng Trường

Quán Cháo lòng Trường nổi tiếng với cháo thơm ngon và lòng, dồi luộc hấp dẫn, mở cửa từ 6h30 đến 11h45.

Nằm ở A18 Đại Từ, Quán Cháo lòng Trường nổi tiếng với cháo thơm ngon và lòng, dồi luộc hấp dẫn. Rau thơm đi kèm mỗi bát cháo tạo hương vị đặc trưng. Quán là điểm đáng tin cậy của dân nhậu và thực khách Quận Hoàng Mai. Nguyên liệu tươi ngon, sạch sẽ và chế biến tỉ mỉ tạo miếng lòng giòn, thơm. Không gian rộng rãi, thoải mái và sạch sẽ làm cho thực khách an tâm thưởng thức. Quán cũng chỉ mở nửa ngày, từ 6h30 đến 11h45.

3. Cháo Lòng Mai

Quán Cháo Lòng Mai ở 123 phố Tân Mai cũng là một địa chỉ quen thuộc với các tín đồ lòng lợn.

Quán Cháo Lòng Mai ở 123 phố Tân Mai cũng là một địa chỉ quen thuộc với các tín đồ lòng lợn. Với hương thơm phức của hành lá và khói nồng, quán đã ghi điểm trong lòng các tín đồ cháo lòng. Tại đây, bạn có thể thưởng thức tô cháo với sự kết hợp hài hòa giữa cháo và các loại lòng. Cháo được nấu vừa tới, không quá đặc cũng không quá loãng, tạo nên khẩu phần ăn ngon miệng.

Bạn có thể thưởng thức tô cháo với sự kết hợp hài hòa giữa cháo và các loại lòng ở Cháo lòng Mai.

Tại Quán Cháo Lòng Mai, tô cháo luôn đầy ắp với nhiều loại ăn kèm, đặc biệt là dồi và lòng được chế biến đảm bảo vệ sinh. Độ dai của lòng và dồi, cùng với hương vị truyền thống đã làm nên thương hiệu của quán. Sự hài lòng về chất lượng đã giúp quán giữ vững sức hút, thu hút nhiều thực khách.

4. Cháo Lòng Hào Béo

Quán Cháo Lòng Hào Béo ở 11A Ngõ 144 Tây Trà, Trần Phú, Quận Hoàng Mai là một điểm đến không thể bỏ qua ngay khi nghe đến lòng lợn ngon. Một bát cháo đầy đủ với các loại lòng như lòng non, lòng dồi, dạ dày, gan và cả tiết nữa, chắc chắn sẽ làm bạn say mê ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mỗi tô cháo lòng tại Cháo Lòng Hào Béo đều khiến thực khách ngạc nhiên, lan tỏa tin đồn tốt, và do đó, số lượng khách hàng tăng đều mỗi ngày. Quán cũng mở cửa nửa ngày, từ 6h đến 13h45.

Một bát cháo lòng ở đây đầy đủ với các loại lòng như lòng non, lòng dồi, dạ dày, gan và cả tiết.

Cháo ở Cháo Lòng Hào Béo vừa đủ sánh và không quá đặc, hạt cháo nở đều. Quán đã chuẩn bị sẵn các gia vị để thêm vào tùy khẩu vị cá nhân. Quán cháo lòng này tự hào về sự sạch sẽ từ cách trình bày đến quá trình chế biến, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.



5. Lẩu Lòng Quán

Lẩu Lòng Quán nằm ở khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, là một quán lòng lợn lâu năm, thu hút thực khách với hương vị khó quên. Một tô cháo lòng thập cẩm gồm tim, gan, phèo, lưỡi, dồi, huyết,… sạch sẽ, thơm ngon. Nước chấm ớt đậm đà là điểm đặc biệt của quán. Fan cháo lòng chính hiệu không thể bỏ qua địa chỉ truyền thống này. Dù có chờ đợi hay đặt qua ứng dụng giao hàng, bạn sẽ được thưởng thức hương vị truyền thống ngon lành.

Với tên gọi Lẩu lòng quán, một tô cháo lòng thập cẩm ở đây gồm tim, gan, phèo, lưỡi, dồi, huyết,… sạch sẽ, thơm ngon.

6. Quán Cháo Lòng 36

Nếu bạn đang ở Quận Hoàng Mai và cần tìm quán cháo lòng gần đây, hãy ghé ngay Quán Cháo Lòng 36 ở 313 Lĩnh Nam. Cháo lòng tại đây không chỉ chất lượng mà còn đặc sánh, không loãng. Bát cháo đầy ắp với các loại dồi, lòng non, dạ dày và thậm chí cả khấu đuôi. Không chỉ có cháo lòng, Quán Cháo Lòng 36 còn phục vụ bún lòng thần thánh cho thực khách thử nghiệm. Đồ ăn ở đây được chế biến sạch sẽ, lòng dồi không đắng, cuống giòn sần sật, gan beo béo. Cháo được nấu sánh, thêm chút hành và rau tía tô tạo nên hương vị thơm ngon đặc trưng.

Cháo lòng tại đây đặc sánh, không loãng. Bát cháo đầy ắp với các loại dồi, lòng non, dạ dày và thậm chí cả khấu đuôi.

Cháo tại Quán Cháo Lòng 36 được nấu theo kiểu truyền thống, với màu nâu của huyết, mang lại hương vị đậm đà. Bát cháo không chỉ đầy đủ topping mà còn đảm bảo lòng không bị đắng, khô, gan nếp bùi béo. Đồng hành cùng đó là dạ dày giòn, tràng sần sật, thêm chút tiêu ớt, rau húng quế để tạo nên bữa ăn hoàn hảo.

